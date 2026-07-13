Sergio Meliá lleva su Benlliure al CCCC: la mirada castellonense que dibuja la escultura valenciana

El trazo castellonense se abre paso en la nueva exposición del Centre del Carme Cultura Contemporània de València. El dibujante Sergio Meliá participa en la muestra 34 Ilustres x 34 ilustrados con una particular interpretación de Mariano Benlliure, uno de los grandes nombres de la escultura valenciana.

La propuesta reúne a 34 ilustradores e ilustradoras que se enfrentan a otras tantas figuras fundamentales de la escultura desarrollada en la Comunitat Valenciana desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Entre los artistas seleccionados se encuentra Meliá, autor con experiencia profesional para editoriales internacionales como Marvel y DC Comics, que aporta al recorrido una obra marcada por el humor, el homenaje y una memoria familiar muy ligada a València.

Un Benlliure alejado del retrato convencional

El punto de partida del encargo parecía sencillo. Según ha explicado el propio Sergio Meliá después de la inauguración, la propuesta que le trasladó Mac Diego consistía en elegir a un escultor de un listado y ofrecer una «visión personal» de su figura.

Algunos de los protagonistas de la exposición junto al director del CCCC, Nicolás Bugeda. / MEDITERRÁNEO

La reacción más inmediata, reconoce, habría sido buscar fotografías de Benlliure y realizar una recreación más o menos directa. Sin embargo, el dibujante castellonense decidió «darle una vuelta más» al encargo y buscar una fórmula capaz de sorprender al visitante.

Meliá se propuso representar al escultor de una manera que pudiera «sacar una sonrisa» a quienes descubrieran el pequeño homenaje escondido en la ilustración. El artista prefiere no revelar por completo el juego visual y deja que sea el público quien descifre la complicidad planteada en la pieza. «Si he conseguido sacaros alguna sonrisa de complicidad, prueba conseguida», resume el dibujante.

La obra tiene, además, una dimensión íntima. La madre del ilustrador, ya fallecida y natural de Carcaixent, le hablaba con frecuencia de Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla. La participación en la muestra cierra así un círculo personal que va más allá del propio encargo artístico.

El dibujo realizado por Sergio Meliá sobre Benlliure que forma parte de la muestra colectiva del CCCC. / Sergio Meliá

«Para mí se completa la jugada», admite Meliá al recordar ese vínculo familiar. El resultado es una pieza en la que el reconocimiento a una figura histórica convive con el lenguaje propio del autor, su sentido del humor y una evocación emocional que conecta Castellón y València.

La escultura valenciana pasa por el filtro de la ilustración

34 Ilustres x 34 ilustrados propone contar la historia de la escultura valenciana desde un territorio distinto: el dibujo contemporáneo. En lugar de organizar una retrospectiva convencional, la exposición invita a ilustradores actuales a reinterpretar a los artistas que transformaron la relación entre el volumen, la materia, el espacio y el espectador.

El recorrido parte de nombres como Mariano Benlliure y avanza hasta creadores como Enric Mestre o Joan Cardells. Por el camino aparecen diferentes respuestas a la modernidad: desde la continuidad de la tradición clásica, la imaginería religiosa y el monumento público hasta la abstracción, la experimentación con materiales o la incorporación del vacío como parte de la obra.

Aunque el cómic ocupa un lugar destacado, la selección no se limita al mundo editorial. / MEDITERRÁNEO

La muestra también presta atención a creadoras cuya presencia quedó durante décadas relegada en el relato oficial de la escultura. Es el caso de Elisa Piqueras, Emilia Torrente, Helena Sorolla o Ángeles Marco, recuperadas dentro de un itinerario que busca ampliar la mirada sobre la historia del arte valenciano.

Del cómic al tatuaje, la música y la moda

Aunque el cómic ocupa un lugar destacado, la selección no se limita al mundo editorial. La exposición reúne lenguajes procedentes de la música, el diseño, el tatuaje y la moda, dibujando un mapa amplio de la ilustración valenciana contemporánea.

Sergio Meliá comparte espacio con figuras como Cristina Durán, Premio Nacional del Cómic, encargada de retratar a Ángeles Marco; Jordi Bayarri, que interpreta a José Gonzalvo Vives; Carla Fuentes, vinculada en esta ocasión a Helena Sorolla, o María Herreros, que aborda la figura de Emilia Torrente Sancho.

La nómina incluye igualmente a Leviathan, conocido por sus trabajos gráficos dentro del ámbito musical; al tatuador Don Rogelio J.; o a la ilustradora de moda Rosa Deltoro. También participan, entre otros, Sergio Bleda, Nacho Casanova, Julia Cejas, Esteban Hernández, Iván García Aguado, Beatriz Quesada, Raúl Salazar, Marta Torres y Max Vento. La relación completa de los 34 artistas figura en la información oficial del CCCC.

En este mosaico de estilos, la presencia de Sergio Meliá introduce una conexión directa con Castellón y demuestra cómo una trayectoria vinculada al cómic internacional puede dialogar con una de las figuras más reconocibles de la tradición escultórica valenciana.

Una exposición para mirar dos veces

La pieza de Meliá resume una de las ideas centrales del proyecto: los trabajos expuestos no hablan únicamente de los escultores homenajeados. También revelan la técnica, las referencias, el humor y la personalidad de cada ilustrador.

El visitante puede reconocer a Benlliure, Ángeles Marco o Helena Sorolla, pero lo hace después de que sus imágenes hayan pasado por filtros gráficos completamente contemporáneos. La exposición funciona, por tanto, como una conversación entre épocas y disciplinas: la escultura convertida en ilustración y la historia del arte revisada desde los códigos visuales del presente.

En el caso del autor castellonense, esa conversación añade una tercera capa: la memoria. Su Benlliure no es solo el retrato de un escultor, sino también un guiño al público y un recuerdo de aquellas conversaciones familiares en las que los nombres de Benlliure y Sorolla aparecían una y otra vez.

34 Ilustres x 34 ilustrados puede visitarse en la Sala Contrafuertes del Centre del Carme de València hasta el 13 de septiembre. La exposición se inauguró el 9 de julio y está organizada y producida por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

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La entrada al CCCC, situado en la calle Museo número 2 de València, es gratuita.