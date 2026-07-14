El Club Palasiet se dejará llevar por el swing de Sergio Albentosa en Benicàssim

El ciclo Jazz Bajo las Estrellas continúa este miércoles su 29ª edición en el restaurante Club Palasiet de Benicàssim con la actuación del trío liderado por el organista Sergio Albentosa.

El músico estará acompañado por Fernando Marco a la guitarra y Felipe Cucciardi a la batería en un concierto marcado por el swing, el groove y los sonidos clásicos del órgano Hammond. Albentosa cuenta entre sus principales influencias con grandes referentes del género como Jimmy Smith y Jack McDuff.

Jazz Bajo las Estrellas se ha consolidado como uno de los festivales de jazz más veteranos de cuantos se celebran en la Costa Azahar. El ciclo alcanza este año su 29ª edición, impulsado desde sus inicios por Wellness Clinic & Thalasso Palasiet de Benicàssim, el centro de turismo de salud fundado por el doctor Joaquín Farnós en 1970.

La propuesta combina música en directo y gastronomía en un entorno privilegiado. La cena comenzará a las 20.30 horas, mientras que el concierto arrancará a las 22.30 y se prolongará hasta aproximadamente la medianoche.

Para asistir es necesario realizar una reserva previa a través del correo electrónico jazzbajolasestrellas@palasiet.com.