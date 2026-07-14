Muere a los 91 años el escritor y académico de la RAE Luis Goytisolo.

El novelista, ensayista, articulista, académico de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), ganador del Premio Nacional de las Letras Españolas en 2013 y el Nacional de Literatura en 1992, Luis Goytisolo Gay, ha fallecido este domingo a los 91 años, según ha avanzado el diario La Vanguardia.

Nacido el 17 de marzo de 1935 en Barcelona, era hermano del poeta José Agustín Goytisolo (fallecido en 1999) y del también escritor Juan Goytisolo (fallecido en 2017).

En 1958, recién licenciado en Derecho, obtuvo el Premio Biblioteca Breve con su novela 'Las afueras', a la que siguió 'Las mismas palabras' (1962).

El primero de los libros de la tetralogía 'Antagonía', dedicada a su esposa, María Antonia Gil Moreno de Mora, y que le costó varios años de trabajo, fue 'Recuento' (1973). El cuarteto se completó con 'Los verdes de mayo hasta el mar' (Premio Ciudad de Barcelona 1976), 'La cólera de Aquiles' (1979) y 'Teoría del Conocimiento' (1981).

Continuó en los ochenta con otras novelas como 'Estela del fuego que se aleja' (1984), que obtuvo Premio de la Crítica 1985; 'La paradoja del ave migratoria' (1987) o 'Fábulas' (1988).

Goytisolo fue colaborador habitual de prensa (El País, ABC, Diario 16) y miembro del jurado de importantes premios literarios; en los noventa relevó al fallecido Carlos Barral en la dirección de la revista literaria Letra Internacional.

En 1992 publicó la novela 'Estatua con palomas', galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Narrativa y donde el autor jugaba con el tiempo, la Roma de Trajano y la España actual.

Fue precisamente, a raíz de la elaboración de esta obra, cuando pensó en la creación de la Fundación Luis Goytisolo para el estudio de la narrativa hispánica contemporánea que, con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz), celebra cada año desde 2003 un Simposio Internacional de Narrativa Hispánica Contemporánea.

En 1993 escribió sobre su recorrido por trece países ribereños del Índico, y bajo ese mismo título fue premiado al mejor libro de viajes por la revista Delibros, además de dar lugar a una exitosa serie documental de televisión.

Elegido académico de la Lengua en 1994 para la vacante del poeta Luis Rosales (sillón 'C'), Goytisolo ingresó en 1995 con un discurso en defensa de la autonomía del lenguaje frente a la influencia de la imagen.

En 1998 se empezó a emitir la segunda parte de su serie 'Índico' (reportajes para el suplemento del diario El País) e hizo también la serie para TVE 'Mediterráneo' (2000). En esos años salieron 'Escalera hacia el cielo' (1999) y 'Diario de 360 grados' (2000).

Después llegaron 'El porvenir de la palabra' (2002), la novela 'Liberación' (2003), el conjunto de anotaciones, aforismos y juegos de palabras 'Fábulas' (2004), o el compendio 'Tres comedias ejemplares' (2005) formado por 'Mzungo' (1996), 'Placer licuante' (1997) y 'Escalera hacia el cielo' (1999).

Otras de sus novelas son 'Oído atento a los pájaros' (2006), 'Cosas que pasan' (2009), una evocación de infancia y juventud; 'El lago en las pupilas' (2012), o el ensayo 'Naturaleza de la novela', ganador del Premio Anagrama de Ensayo 2013. Este mismo año obtuvo el Premio Nacional de las Letras, en reconocimiento a toda su obra literaria.

En 2014, cuando su hermano Juan Goytisolo le 'arrebató' el Cervantes, el galardón más importante de las Letras españolas, edición en la que él también estuvo nominado, dijo del premiado: "Mi hermano Juan se lo merece y, por cuestión de edad, se lo tenían que dar antes a él. Pasó también con el Nacional de las Letras, que Juan lo ganó en 2008 y yo en 2013".

Con respecto a su militancia en el PCE, Luis Goytisolo reconoció en otra entrevista en 2014, con motivo de la publicación de 'Cosas que pasan', que nunca creyó en el marxismo y que si se hizo militante comunista a finales de los 50 fue para "combatir el franquismo", lo que le llevó a una estancia de cuatro meses en la prisión de Carabanchel.

Goytisolo vendió en 2015 parte de su archivo personal a la Biblioteca Nacional, una serie de documentos, representativos de su trayectoria como novelista, ensayista y articulista.

En mayo de 2016 presentó en Barcelona 'El atasco y demás fábulas', una recopilación de las fábulas escritas a lo largo de cuarenta años y que arranca con 'El atasco'.

El veterano escritor recibió el 1 de noviembre de 2018, de manos del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el prestigioso 'Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español' del citado año.

Entre sus últimos títulos publicados figuran, 'Coincidencias' (2017) y 'Chispas' (2019), en la que presenta textos breves sobre la sociedad actual, en los que no falta el humor.

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Estuvo casado con María Antonia Gil Moreno de Mora hasta su fallecimiento en 1993. Tuvieron dos hijos, Gonzalo y Fermín.