El FIB encara su despegue en plena ola de calor con previsión de alcanzar los 45.000 asistentes diarios

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ya calienta motores. A menos de 24 horas de que se abran las puertas del recinto, los primeros asistentes comienzan a llegar este miércoles para una edición que arrancará prácticamente con todo vendido y que estará marcada por otro protagonista: la intensa ola de calor que afecta estos días a buena parte del país.

Según datos facilitados por fuentes de la organización a este periódico, el festival prevé reunir entre 40.000 y 45.000 asistentes cada jornada, mientras que la mayoría de los distintos tipos de abonos y entradas vendidas alcanza ya el 98%, por lo que algunas modalidades podrían colgar el cartel de agotadas en las próximas horas.

El estreno del FIB coincide además con un episodio de altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este miércoles el aviso amarillo por calor en el litoral sur de Castellón y prevé que los termómetros alcancen los 33 grados tanto este jueves como el viernes, con noches tropicales en las que difícilmente se bajará de los 23 o 24 grados e índices de radiación ultravioleta muy altos durante las horas centrales del día.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, durante la visita al recinto del FIB. / Bellido

Ante esta situación, la organización ha reforzado las medidas para facilitar la hidratación y aliviar el calor dentro del recinto. Los asistentes dispondrán de puntos de agua en la entrada y junto a todas las zonas de baños, donde el agua es potable, además de nebulizadores en las barras, un pasillo de hidratación, ventiladores con agua en el acceso y diferentes espacios de sombra repartidos por el festival.

Precisamente este miércoles por la tarde, responsables del festival han mostrado el recinto ya completamente preparado durante la tradicional visita institucional previa al inicio del certamen. En el recorrido, al que han asistido representantes de las administraciones públicas, como la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls y la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués; se han repasado las principales novedades de la edición y los últimos detalles del dispositivo antes de la apertura de puertas prevista para este jueves.

Aunque el festival sigue recibiendo asistentes de algunos países, el perfil del público ha evolucionado en los últimos años siendo mayoritariamente español, en lugar del predominio británico de los años anteriores, a raíz de ser gestionado en la actualidad por The Music Republic y ya no por empresarios británicos e irlandeses.

Franz Ferdinand abre la edición

La música comenzará este jueves con Franz Ferdinand como gran cabeza de cartel de la primera jornada. La banda escocesa compartirá protagonismo con Lori Meyers, Niña Polaca, Carlos Ares, Walls, Julieta, Besmaya y Mafalda Cardenal, entre otros artistas.

El viernes será el turno de The Kooks, Pendulum Live, Kaiser Chiefs y Sophie Ellis-Bextor, junto a La La Love You, Veintiuno, Marlena, Vera Fauna y The Reytons.

La clausura llegará el sábado con The Prodigy, uno de los conciertos más esperados sin duda de esta edición, y Biffy Clyro al frente de un cartel que también incluye a Jet, The Fratellis, Dorian, Sexy Zebras, Circa Waves, La Habitación Roja, Carlangas, Paula Mattheus y Sienna.

La polémica por KKR vuelve a acompañar al festival

El FIB 2026 arranca también con la polémica por la vinculación de su promotora, The Music Republic, con el fondo KKR de nuevo sobre la mesa. Castelló per Palestina ya anunció que acudirá este viernes 17 de julio al Ayuntamiento de Benicàssim para registrar un escrito en el que reclama que el consistorio retire cualquier apoyo o colaboración institucional al festival.

La controversia ya marcó la pasada edición, cuando una treintena de personas se concentró junto al recinto y varios artistas cancelaron su participación en protesta por esa relación empresarial.

Más seguridad y acceso por la carretera del Desert

El festival contará con un dispositivo especial coordinado entre Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y la organización.

El operativo contempla un refuerzo de la vigilancia tanto dentro como en el entorno del recinto, controles de acceso y un dispositivo específico de emergencias preparado para responder ante cualquier incidencia.

En cuanto a la movilidad, el acceso de vehículos volverá a realizarse por la CV-147, la carretera del Desert de les Palmes, desde donde se habilitarán las diferentes zonas de estacionamiento. Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público para facilitar los desplazamientos y reducir las retenciones durante los tres días del festival.