Fofito y Mónica Aragón llegan a Castelló con el espectáculo ‘Viva el circo’

La compañía Rossi Show Time, SL llega este verano a Castelló con un espectáculo de gran formato dirigido al público familiar. Se trata de Viva el circo, una puesta en escena divertida y sin igual, protagonizada por Fofito y Mónica Aragón, que podrá disfrutarse bajo una gran carpa blanca climatizada, instalada en el Recinto Ferial de la capital de la Plana del 15 de julio al 2 de agosto.

Espectáculo 'Viva el circo'. / Rossi Show Time

Viva el circo es una producción renovada que combina la esencia del circo clásico con una puesta en escena actual, dinámica y participativa. Durante 90 minutos, el público podrá disfrutar de humor, música, acrobacias, equilibrios y espectaculares números internacionales, diseñados para emocionar a espectadores de todas las edades.

Referentes

El espectáculo está encabezado por Fofito y Mónica Aragón, dos nombres históricos del mundo del circo y del entretenimiento familiar, que compartirán pista con un elenco internacional formado por artistas procedentes de distintos países.

Espectáculo 'Viva el circo'. / Rossi Show Time

Como una de las grandes novedades de la producción, el espectáculo incorpora la participación especial de bailarinas de K-Pop, una propuesta que aporta un componente moderno y sorprendente a la función. Viva el circo está concebido para que todos los miembros de la familia compartan una experiencia única, recuperando la magia del circo tradicional adaptada a los gustos actuales.

Volver a la infancia

Además, es el escenario perfecto para volver a la infancia con las canciones que marcaron una época. Con Fofito se revivirán los grandes éxitos de Los Payasos de la Tele, como La gallina Turuleca, Hola don Pepito, Susanita y muchas más. Un viaje emocional a través del cante, las risas y el juego que no dejará de sorprender.

Espectáculo 'Viva el circo'. / Rossi Show Time

Se contará con los mejores artistas internacionales, malabaristas increíbles y el gran Marco con la bicicleta más pequeña del mundo. Esta es una gran oportunidad para vivir una experiencia familiar única, bajo la gran carpa blanca climatizada y en una de las salas más cómodas de Europa. Sin duda, un espectáculo que une generaciones.

Éxito

Rossi Show Time, SL, fundada por Ricardo Rossi, es una compañía especializada en la creación, producción y distribución de espectáculos de gran formato en España y Europa. Con una trayectoria vinculada al mundo del circo y el entretenimiento en vivo, la empresa ha desarrollado producciones de éxito como Mystike – Le Grand, Cirque, Viva el circo, El circo del miedo y el Festival Internacional de Circo de Zaragoza, uno de los eventos circenses de referencia del país.

Espectáculo 'Viva el circo'. / Rossi Show Time

La compañía reúne cada temporada a artistas nacionales e internacionales para ofrecer propuestas innovadoras que combinan tradición, modernidad y excelencia artística, apostando por experiencias capaces de emocionar y conectar con el público.

Las entradas ya están a la venta en www.vivaelcirco.com.