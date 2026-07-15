Un piano, una guitarra y el Mediterráneo de fondo: el plan perfecto para este fin de semana en Castellón

El Mediterráneo volverá a convertirse este fin de semana en el telón de fondo de la música en directo. SOM Festival 2026 comienza su sexta edición en el Real Club Náutico de Castelló con Pablo López y Rosana como protagonistas de sus dos primeras noches: el artista malagueño actuará el viernes 17 de julio y la cantautora canaria tomará el relevo el sábado 18.

El arranque abre un ciclo que se extenderá hasta el 8 de agosto y que reunirá conciertos, espectáculos, gastronomía y ocio en uno de los espacios más reconocibles del Grau de Castelló. Frente al formato intensivo de los grandes festivales de fin de semana, el SOM Festival distribuye su programación durante varias semanas y convierte cada actuación en una cita independiente junto al puerto.

La propuesta vuelve a apoyarse en una combinación que se ha convertido en su principal seña de identidad: música al aire libre, atardeceres frente al mar, una oferta dirigida a públicos diferentes y un recinto integrado en el paisaje marítimo de la ciudad.

Pablo López abre el festival con su nueva etapa artística

Pablo López será el encargado de inaugurar SOM Festival 2026 este viernes. El piano, la intensidad interpretativa y la cercanía con el público volverán a ser los ejes de un concierto en el que convivirán algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria con el material de su nueva etapa creativa.

El músico llega a Castellón dentro de El Niño del Espacio en Concierto, la gira que está recorriendo España durante 2026 y que toma su nombre del sencillo publicado a finales de 2025 como primer adelanto de su próximo trabajo discográfico. La actuación del SOM figura como una de las paradas estivales del recorrido oficial del artista.

Desde que inició su carrera en solitario, el cantante malagueño ha construido un repertorio marcado por el pop melódico, las letras emocionales y una presencia escénica especialmente vinculada al piano. En Castellón se esperan canciones como “Tu enemigo”, “El patio” o “La mejor noche de mi vida”, junto a las composiciones que anticipan su nueva fase musical.

Su concierto servirá también para marcar el tono de una edición que vuelve a apostar por artistas capaces de conectar con varias generaciones y por actuaciones concebidas para escucharse con mayor cercanía que en los grandes recintos multitudinarios.

Rosana celebra tres décadas de ‘Lunas Rotas’

El sábado será el turno de Rosana, que regresa a los escenarios con una gira especialmente significativa. La artista celebra los 30 años de Lunas Rotas, el álbum con el que irrumpió en la música española y que convirtió canciones como “El talismán”, “A fuego lento”, “Sin miedo” o “Si tú no estás” en parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

La parada de Castellón forma parte de Vamos a Star Tour, un proyecto que supone su regreso a los grandes escenarios después de varios años sin realizar una gira convencional. La actuación repasará las canciones de aquel debut y otros momentos fundamentales de una trayectoria que supera las tres décadas.

Rosana ofrecerá al público de Castelló algunos de sus temas más icónicos el 18 de julio. / MEDITERRÁNEO

El aniversario de Lunas Rotas llega acompañado, además, de un proyecto creativo más amplio. Rosana ha vinculado su vuelta a la música en directo con contenidos audiovisuales y sociales, entre ellos la serie documental Mejor vivir sin miedo, centrada en su vida, su filosofía y el origen de algunas de sus composiciones.

En el escenario del Real Club Náutico, la guitarra y la voz de la compositora canaria protagonizarán una noche planteada como celebración y reencuentro. Será una oportunidad para comprobar la vigencia de unas canciones que, treinta años después, siguen ocupando un espacio reconocible dentro del pop en español.

Un cartel que recorre el pop, el indie, la lírica y el humor

Tras el primer fin de semana, SOM Festival continuará desplegando uno de los carteles más variados de su trayectoria. La programación incluye nombres como Sergio Dalma, Plácido Domingo, Iván Ferreiro, Siloé, Siempre Así y Los Delinqüentes, además de propuestas de humor, sesiones nostálgicas y espectáculos dirigidos al público familiar.

Los Morancos, Hey Kid, Rock en Familia y Remember completan una oferta que transita desde la canción melódica y el pop de autor hasta el indie, el flamenco, la música lírica y el entretenimiento familiar. Esta diversidad permite al festival funcionar como un ciclo cultural transversal, más que como una sucesión de conciertos de un único género.

En el Real Club Náutico de Castelló se están ultimando los trabajos de instalación del gran escenario del SOM Festival. / MEDITERRÁNEO

La edición también refuerza la relación entre el puerto y la ciudad. Durante la presentación oficial, las instituciones y la organización destacaron la capacidad del festival para atraer visitantes, generar actividad en el Grau y proyectar la imagen de Castelló como destino cultural y turístico durante el verano.

Música, gastronomía y noches junto al mar

Uno de los elementos diferenciales de SOM Festival sigue siendo su emplazamiento. El Real Club Náutico permite integrar los conciertos en un entorno portuario abierto al Mediterráneo, con el atardecer, la brisa marina y la actividad gastronómica como parte de la experiencia.

Así, el festival aspira a que la visita no se limite al tiempo de actuación. La llegada anticipada al recinto, la restauración y el ambiente previo forman parte de una propuesta vinculada también al ocio y al turismo de costa.

Con Pablo López frente al piano y Rosana recuperando las canciones de Lunas Rotas, Castelló inaugura este fin de semana tres semanas de música en directo. Dos formas diferentes de entender la canción española —una ligada al presente creativo y otra a la memoria de un disco generacional— abrirán una edición que volverá a mirar al escenario y al mar al mismo tiempo.