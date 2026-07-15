El importante motivo por el que un neurólogo de Harvard y una psicóloga se citan en Benicàssim

El Foro Social de Rototom Sunsplash volverá a trasladar la reflexión y el pensamiento crítico al centro de Benicàssim. Del 17 al 20 de agosto, el Teatre Municipal acogerá cuatro debates de acceso gratuito sobre algunos de los principales desafíos contemporáneos: el papel transformador de la cultura, el derecho a una vivienda digna, la emergencia climática desde una perspectiva ecofeminista y la deriva geopolítica internacional.

La programación reunirá a personalidades del ámbito científico, social, periodístico y medioambiental como la física y activista india Vandana Shiva, el neurólogo y catedrático de Harvard Álvaro Pascual-Leone, la periodista y defensora de los derechos humanos Rokhaya Diallo y el joven ambientalista colombiano Francisco Vera.

Organizado por la Fundación Exodus CV, en colaboración con la Asociación Cultural Exodus, Rototom Sunsplash y el Ayuntamiento de Benicàssim, el Foro Social se consolida como uno de los principales escenarios culturales paralelos al festival. Las sesiones permitirán ampliar la experiencia del Rototom más allá del recinto de conciertos y acercar sus debates al conjunto de la ciudadanía.

Flavita Banana, Gonzo, Raquel Martí y Sonia Guajajara participaron el pasado año en el Foro Social del Rototom Sunsplash de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

El acceso será libre hasta completar aforo, aunque será necesario reservar previamente las entradas gratuitas. Según ha informado la organización, las invitaciones estarán disponibles próximamente a través de la plataforma municipal de entradas de Benicàssim.

Cultura y música para construir esperanza

La primera sesión se celebrará el lunes 17 de agosto, a las 18.00 horas, bajo el título Cultura, música y bienestar: herramientas para construir esperanza.

El encuentro analizará la capacidad de la creatividad, la participación cultural y la música para mejorar el bienestar emocional y fortalecer los vínculos comunitarios en un contexto marcado por la incertidumbre, la polarización social y el malestar colectivo.

En la mesa participará Álvaro Pascual-Leone, neurólogo, catedrático de la Escuela Médica de Harvard y especialista internacional en estimulación cerebral no invasiva y neuroderechos. Junto a él estará Betty Roca Hubbauer, psicóloga comunitaria especializada en emergencias humanitarias y directora de Psicólogas sin Fronteras.

Álvaro Pascual-Leone. / MEDITERRÁNEO

El periodista Sergi Pitarch, director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, moderará una conversación que también incluirá una actuación en directo del músico congoleño Doudou Nganga. La intervención artística servirá para mostrar sobre el escenario el papel de la música como herramienta de cohesión, expresión y construcción colectiva.

La vivienda, en el centro del debate social

El martes 18 de agosto, también a las 18.00 horas, el Foro Social abordará uno de los problemas que más condicionan actualmente la vida de jóvenes y colectivos vulnerables: el acceso a una vivienda habitable y asequible.

La sesión El lugar donde vivir: la vivienda como derecho examinará las causas de la crisis habitacional, las dinámicas del mercado inmobiliario, las responsabilidades de las administraciones públicas y las alternativas impulsadas desde la sociedad civil.

Moha Gerehou moderará el debate sobre la vivienda. / Laurent LEGER ADAME

El panel estará formado por María Prado, responsable de la campaña de vivienda de Greenpeace; Isabel Vergara, directora de Comunicación de Oxfam Intermón, y Elga Molina, directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra.

La conversación estará moderada por el periodista, escritor y activista Moha Gerehou. El objetivo será situar la vivienda no solo como un bien económico, sino como un derecho fundamental estrechamente relacionado con la igualdad, la estabilidad personal y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida.

Vandana Shiva y Francisco Vera, un diálogo por la Pachamama

La emergencia ambiental protagonizará la tercera jornada del Foro Social de Rototom Sunsplash 2026. La sesión se celebrará el miércoles 19 de agosto, a las 17.00 horas, con el título Defendiendo la Pachamama: un reto global y colectivo.

El debate planteará la crisis climática como una cuestión inseparable de la justicia social, los derechos humanos y la supervivencia de las comunidades. Para ello, conectará la experiencia del ecofeminismo internacional con la movilización de las generaciones más jóvenes.

La filosofa y escritora india Vandana Shiva será una de las protagonistas del Foro Social del Rototom 2026. / Quique Garcia / EFE

Una de las principales intervenciones de la edición será la de Vandana Shiva, que participará en formato online. Física, filósofa, escritora y referente mundial del movimiento ecologista y ecofeminista, Shiva fue reconocida en 1993 con el Right Livelihood Award, considerado habitualmente como uno de los principales galardones internacionales dedicados a iniciativas sociales y medioambientales.

Junto a ella intervendrá Francisco Vera, activista colombiano y fundador del movimiento Guardianes por la Vida. Su presencia aportará la perspectiva de una generación que ha situado la defensa del planeta y la justicia intergeneracional en el centro de su acción pública.

La periodista María José Parejo, directora del programa El Bosque Habitado de Radio 3, conducirá el diálogo. La sesión dispondrá de interpretación simultánea del inglés al castellano para facilitar su seguimiento.

Guerras, autoritarismos y resistencias pacíficas

El Foro Social cerrará su programación el jueves 20 de agosto, a las 18.00 horas, con La ley del más fuerte: imperios, guerras y resistencias.

La sesión analizará un escenario internacional atravesado por la escalada de los conflictos armados, la erosión del derecho internacional y el avance de diferentes formas de autoritarismo. Frente a esta realidad, el debate pondrá el foco en el papel de la sociedad civil, la cooperación internacional, el periodismo y las iniciativas de resistencia pacífica.

Participará Rokhaya Diallo, periodista, escritora, cineasta y activista francesa por los derechos humanos, colaboradora habitual de medios internacionales como The Guardian. Su trabajo se ha centrado especialmente en el racismo, la igualdad, las identidades y las discriminaciones estructurales.

El joven ambientalista Francisco Vera también se subirá al escenario del Teatre Municipal de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

La acompañará Juan Bordera, periodista, guionista, diputado en Les Corts Valencianes y representante de la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional vinculada a la acción directa pacífica en zonas de conflicto.

Al igual que el encuentro dedicado a la justicia climática, esta última sesión contará con un servicio de interpretación simultánea del inglés al castellano.

Una librería para prolongar los debates

La edición de 2026 recuperará la Librería del Foro Social, desarrollada en colaboración con la Librería Noviembre de Benicàssim. Este espacio funcionará como punto de encuentro con el público y permitirá ampliar las conversaciones surgidas durante las diferentes mesas mediante libros y materiales relacionados con las temáticas del programa.

Las sesiones volverán a contar, además, con los resúmenes visuales de la artista Laura Fernández Aguirre y su proyecto The Spells Factory. Sus ilustraciones recogerán en tiempo real las principales ideas, conceptos y conclusiones de cada debate para hacerlos más accesibles y facilitar su difusión en entornos digitales.

La librería Noviembre de Benicàssim colaborará de nuevo en la Librería del Foro Social. / MEDITERRÁNEO

Autobuses gratuitos desde el recinto del Rototom

Para conectar el festival con el centro urbano, la organización habilitará un servicio especial de autobuses gratuitos de ida y vuelta entre el recinto de conciertos de Rototom Sunsplash y el Teatre Municipal de Benicàssim.

La iniciativa busca facilitar la asistencia del público del festival y reforzar el carácter abierto de unas sesiones pensadas tanto para quienes acudan al Rototom como para las personas residentes y visitantes de Benicàssim.

Programa del Foro Social de Rototom Sunsplash 2026

Lunes 17 de agosto, 18.00 horas: “Cultura, música y bienestar: herramientas para construir esperanza”.

“Cultura, música y bienestar: herramientas para construir esperanza”. Martes 18 de agosto, 18.00 horas: “El lugar donde vivir: la vivienda como derecho”.

“El lugar donde vivir: la vivienda como derecho”. Miércoles 19 de agosto, 17.00 horas: “Defendiendo la Pachamama: un reto global y colectivo”.

“Defendiendo la Pachamama: un reto global y colectivo”. Jueves 20 de agosto, 18.00 horas: “La ley del más fuerte: imperios, guerras y resistencias”.

Todas las actividades se desarrollarán en el Teatre Municipal de Benicàssim. El acceso será gratuito mediante reserva previa y estará condicionado por el aforo disponible.

Desde la Fundación Exodus destacan que la programación renueva el compromiso fundacional del Foro Social con los derechos humanos, la paz y la sostenibilidad, y reivindica la capacidad de la cultura para trascender los escenarios musicales y generar espacios de participación ciudadana.

El Foro Social de Rototom Sunsplash 2026 cuenta con el patrocinio de Fundació Caixa Castelló, Global Omnium y Porcelanosa.