De 98 candidatos del mundo a solo tres elegidos: quién es quién en la nueva edición de CeramicRes

La cerámica como materia que se derrite, como registro de un paisaje alterado o como soporte de una ficción visual. Sandra Mar, Ana Daganzo y Marco Pardo son los tres artistas seleccionados para participar en la quinta edición de CeramicRes, el programa de residencias de creación contemporánea impulsado por Co-Net_ en l’Alcora.

A partir de septiembre, los artistas trabajarán en la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL), donde desarrollarán tres investigaciones muy diferentes, pero conectadas por un mismo territorio: la provincia de Castellón y su legado cerámico, social e industrial.

La convocatoria ha recibido 98 propuestas procedentes de 21 países, una participación que confirma la proyección internacional alcanzada por CeramicRes. España ha encabezado el número de candidaturas, con 49 proyectos, seguida de Argentina, México, Chile, Colombia y Francia.

Pero ¿quiénes son los artistas seleccionados y qué proyectos llevarán a cabo durante la residencia?

Sandra Mar: llevar la materia hasta el límite

Valencia, 1995

Sandra Mar trabaja principalmente desde la escultura, aunque la escritura ocupa también un lugar central en su práctica artística. Sus procesos parten de la construcción, la experimentación y la transformación de los materiales, que son sometidos a condiciones capaces de forzar sus propiedades físicas.

Su proyecto para CeramicRes, “Aequora”, toma el cuenco como punto de partida. Lejos de entenderlo únicamente como un objeto funcional, la artista lo plantea como un contenedor, un escenario y una forma abierta a la transformación.

Durante la residencia experimentará con cocciones extremas que provocarán el derretimiento y la deformación de las piezas. El objetivo será observar cómo la cerámica pierde su estabilidad y adopta nuevas formas al entrar en contacto con las tierras locales de l’Alcora.

'La sangre los ojos o el ramillete', obra de Sandra Mar. / David Zarzoso

La investigación combinará además la extracción manual de arcillas del territorio con un proceso de escritura. Los textos resultantes quedarán inscritos en las piezas finales, estableciendo un diálogo entre palabra, materia y paisaje.

Sandra Mar es graduada en Bellas Artes y cuenta con un Máster en Producción Artística por la Universitat Politècnica de València. Ha sido becaria de la Casa de Velázquez y su obra se ha mostrado recientemente en el IVAM, en ARCO Madrid junto a la Galería Rosa Santos y en Ventana Project x Doble Erre, entre otros espacios.

Las claves de su proyecto: arcillas locales, escritura, deformación, altas temperaturas y transformación material.

Ana Daganzo: observar la vida que aparece en los márgenes

Madrid, 1992

La práctica de Ana Daganzo se mueve entre la cerámica, la fotografía expandida y la instalación. Su trabajo nace de la observación de la naturaleza y, especialmente, de aquellos elementos que suelen quedar fuera de nuestra atención.

En CeramicRes desarrollará “Sendero afilado”, un proyecto centrado en la flora que crece en territorios transformados por la actividad humana. La artista se interesa por las estrategias de defensa, resistencia y adaptación de estas plantas, capaces de emerger en entornos sometidos a procesos extractivos o industriales.

Durante su estancia en l’Alcora trasladará esta investigación a las canteras de arcilla de la localidad. Allí analizará la relación entre la vegetación, la extracción de recursos y los procesos de regeneración del paisaje.

'Mirar al cielo', obra de Ana Daganzo. / MEDITERRÁNEO

Su propuesta introduce así una mirada ecológica dentro de la creación cerámica. La arcilla no aparece únicamente como material de trabajo, sino también como parte de un ecosistema intervenido, explotado y posteriormente recolonizado por distintas formas de vida.

Formada en la University for the Creative Arts de Canterbury, en Reino Unido, Ana Daganzo ha presentado exposiciones individuales en la Universidad Autónoma de Madrid, Casa Chirimias y el Museo Can Trincheria de Olot. También ha participado en programas como Confluencias y en la residencia RARA, celebrada en Villanueva del Rosario, Málaga.

Las claves de su proyecto: flora, canteras, resistencia, regeneración ambiental y paisaje industrial.

Marco Pardo: convertir el patrimonio cerámico en una ficción inmersiva

Madrid, 1975

Artista visual e ilustrador, Marco Pardo utiliza la ficción como una herramienta para revisar la memoria, la cultura visual y el patrimonio material. Su práctica combina el dibujo, la instalación y la construcción de relatos capaces de proponer nuevas interpretaciones del pasado.

Su proyecto, “Topografía de una ficción posible”, parte del legado cerámico de l’Alcora para crear una instalación inmersiva. En ella, el dibujo expandido funcionará como una forma de activar nuevas lecturas sobre la historia y la memoria del territorio.

El azulejo será el soporte principal de esta narración visual. Las imágenes se extenderán por el espacio y se combinarán con objetos cerámicos tridimensionales, dando forma a una ficción construida a partir de elementos históricos, materiales y simbólicos.

Una de las piezas cerámicas de Marco Pardo. / MEDITERRÁNEO

La propuesta no busca reproducir de manera literal el patrimonio local, sino emplearlo como detonante para imaginar otras historias posibles. La cerámica se convierte así en superficie narrativa, fragmento arqueológico y escenario.

Marco Pardo se formó en Publicidad y Relaciones Públicas y en Ilustración, y cuenta con un Máster en Prácticas Artísticas Contemporáneas por la Universidad Rey Juan Carlos. Reside entre Madrid y Poznan, Polonia, y ha expuesto en galerías españolas e internacionales. También ha participado en ferias como PINTA Miami y JUSTMad.

Las claves de su proyecto: azulejo, dibujo expandido, ficción, memoria e instalación inmersiva.

Tres formas de relacionarse con el territorio de l’Alcora

Aunque sus lenguajes y metodologías son diferentes, los proyectos seleccionados comparten una aproximación expandida a la cerámica.

Sandra Mar explora sus límites físicos y su capacidad para contener palabras. Ana Daganzo dirige la mirada hacia el paisaje del que se extrae la arcilla y hacia las formas de vida que lo habitan. Marco Pardo convierte el patrimonio cerámico en el punto de partida de una narración espacial y ficticia.

Materia, paisaje y memoria serán, por tanto, los tres grandes ejes de una edición que busca profundizar en la relación entre la creación contemporánea y la identidad industrial y cultural de Castellón.

Una convocatoria con participantes de 21 países

Los tres proyectos han sido escogidos entre las 98 candidaturas recibidas por CeramicRes. Además de las propuestas procedentes de España, la convocatoria ha contado con artistas y colectivos de Argentina, México, Chile, Colombia, Francia, Turquía, Ecuador, Polonia, India, Italia, Ucrania, Portugal, Países Bajos, Canadá, Austria, Estados Unidos, Japón, Perú, Brasil y Cuba.

El jurado ha valorado la adecuación de los proyectos a los objetivos de la residencia, su carácter innovador, la calidad artística de las propuestas y la trayectoria de las personas solicitantes.

El comité de selección ha estado formado por profesionales vinculados al arte contemporáneo, la cerámica, la arquitectura, la investigación y la gestión cultural, entre ellos representantes del IVAM, el Museu de la Ceràmica de l’Alcora, la ESCAL, la Diputació de Castelló y las ferias Cerartmic y MARTE.

CeramicRes alcanza su quinta edición

Impulsado por Co-Net_, CeramicRes nació con el objetivo de explorar los límites, los usos y las posibilidades de la cerámica contemporánea, además de reforzar su relación con el territorio de la provincia de Castellón y con sus contextos sociales e industriales.

En sus cuatro ediciones anteriores, la residencia ha contado con artistas como Mónica Mays, Ana Rod, Javier Bravo de Rueda, Pablo Bellot, María García Ibáñez, Almudena Lobera y Estefanía Martínez.

La incorporación de Sandra Mar, Ana Daganzo y Marco Pardo abre ahora una nueva etapa en la que la cerámica volverá a funcionar como laboratorio: un lugar desde el que observar el territorio, someter la materia a nuevas tensiones y construir relatos sobre la memoria de l’Alcora.