Pablo López: «Las cosas más bonitas de mi vida las he visto desde un escenario»

Pablo López regresa a Castelló para inaugurar este 17 de julio una nueva edición del SOM Festival. Inmerso en la gira de El Niño del Espacio y a las puertas de publicar un nuevo trabajo discográfico, que verá la luz en septiembre, el músico malagueño habla en exclusiva con Mediterráneo de canciones que dejan de pertenecerle, del miedo a actuar de manera automática y de unos conciertos en los que abandonar el guion forma parte del propio guion.

—Llegas a Castelló en pleno recorrido de El Niño del Espacio y a las puertas de publicar un nuevo disco. Más allá de la gira y del lanzamiento, ¿en qué momento personal y creativo te encuentras?

Es un momento un poco variable, una montaña rusa. Todavía no puedo creer que la gente pueda llegar a entender todo el lenguaje que tengo dentro mientras, al mismo tiempo, estoy de gira. Todo es tremendo.

Hoy, en particular, ha sido un día especial porque he podido mostrar y compartir las canciones con otras personas. Ahí vuelvo a darme cuenta del respeto absoluto que le tengo a los cimientos de todo lo que he construido y de todo lo que tengo en la vida: una canción detrás de otra.

Me siento realizado, pero la situación también tiene algo de exótico. Voy a ir a Castelló a tocar y estoy casi a las puertas de poder expresar completamente lo que siento, pero todavía no puedo hacerlo. Estoy entre confundido, excitado y realizado.

Pablo López regresa a Castellón para formar parte del cartel de la presente edición del SOM Festival en el Real Club Náutico de la capital. / MEDITERRÁNEO

—En esta gira estás interpretando algunas canciones del nuevo álbum antes de que el público pueda escucharlo completo. ¿Qué descubres sobre una canción cuando deja de pertenecerte únicamente a ti y empieza a transformarse delante de la gente?

Creo que ahí está el sentido de todo. Aunque pueda sonar un poco místico, hace no mucho me di cuenta de que, cuando quieres construir algo con madera, necesitas a un ebanista. Yo entendí que lo único que sé hacer son canciones.

También comprendí que lo primero que sucede cuando aparece una vocación, con mejor o peor desempeño, es que aquello que haces deja de ser tuyo. Por eso es un momento tremendo cuando una canción se escapa de tus manos.

Sigue siendo algo místico e inexplicable, pero, al final del día, es lo que me llena. No me llena la nevera: me da las ganas de levantarme cada mañana.

«Cuando una canción se escapa de tus manos deja de pertenecerte, y ahí está el sentido de todo»

—Has explicado que lo que te crea cierta adicción no es tanto el aplauso como el acto de compartir sobre el escenario. Después de tantos años y tantos conciertos, ¿qué necesitas compartir ahora que quizá no necesitabas compartir al principio?

Puede que no resulte muy atractivo decirlo, pero a veces me conformo con ganarle al miedo.

Mi miedo es subirme un día a un escenario y descubrir que, mientras estoy cantando, estoy pensando en otra cosa. Llevo muchísimos años haciendo conciertos con mis canciones y una de mis peores pesadillas sería interpretar cualquiera de ellas y que mi cabeza estuviera en otro lugar.

Ese monstruo nunca ha aparecido. Cada día consigo salvarme de él y me conformo con eso. No se le puede pedir mucho más al parque de atracciones más hermoso que existe en el planeta, que es tocar.

Cartel de la gira actual de Pablo López. / MEDITERRÁNEO

—La primera parte de la gira ha pasado por teatros y auditorios, mientras que durante el verano actúas en escenarios abiertos como el de SOM Festival. ¿Cambia tu manera de cantar dependiendo del lugar?

Cambia cada día, por suerte. De lo contrario, sería una repetición constante.

Pero no cambia porque el cielo esté abierto o porque me encuentre en un auditorio cerrado. Cambia porque cada día es distinto y porque la gente que viene tiene su propia historia.

Puede parecer místico, pero todos los días hay personas que deciden dedicarte una jornada de su vida. Pueden ser mil, dos mil o las que sean, pero cada una tiene su historia. Son personas diferentes y eso se nota muchísimo.

No es una cuestión territorial ni depende de que el concierto se celebre en un festival al aire libre. La suerte es que no tengo un día parecido a otro.

—Tu espectáculo tiene una parte muy trabajada, pero también transmite la sensación de que en cualquier momento puedes abandonar el guion. ¿Cómo consigues proteger la espontaneidad después de tantos conciertos?

Es paradójico, pero abandonar el guion forma parte del propio guion. Siempre.

Las pocas veces que hemos cumplido exactamente con todo lo que habíamos trabajado, pensado y soñado en casa para estar a la altura de la gente, lo hemos celebrado, pero tampoco demasiado. Lo realmente bueno es que aparezca la necesidad de avanzar y de progresar, especialmente cuando tienes una locura como tarea.

El piano es esa locura convertida en tarea. Hablas con la gente, tocas y vuelves a tocar. No existe una necesidad forzada de transgredir, pero sí intento llevar siempre en el bolsillo la posibilidad de que ocurra algo diferente.

—Cuando termine el concierto de Castelló y el público regrese a casa, ¿qué te gustaría que permaneciera en él: una canción, una emoción, una pregunta o la sensación de haber estado durante dos horas en otro lugar?

Todas esas posibilidades son muy bonitas. Pero, si pudiera pedir algo, sería que la gente sintiera que ha merecido la pena dedicarle el día a otra persona y a las canciones.

Me encanta cuando alguien lleva a otra persona a uno de mis conciertos porque ya me ha visto muchas veces. Es hermoso que podamos conocernos en esas circunstancias, no por obligación, sino desde la emoción y la sonrisa.

He visto muchas cosas desde un escenario. De hecho, las cosas más bonitas de mi vida las he visto desde allí. Por eso me encanta imaginar que alguien puede regresar a su casa absolutamente feliz sin saber muy bien por qué.