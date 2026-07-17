«Nadie daba un duro por esto»: Foc Femme, la poeta que desafió los pronósticos y llevará a Castelló a lo más alto

La poeta Noemy Gómez, conocida artísticamente como Foc Femme, representará a Castelló en las próximas finales de Poetry Slam España y Poetry Slam UNESCO. La autora ha terminado en primera posición la segunda temporada del Poetry Slam Castelló, un proyecto que ayudó a impulsar y que, pese a las dudas iniciales sobre la capacidad de convocatoria de un evento dedicado exclusivamente a la poesía, se ha consolidado en la programación cultural de la ciudad.

«Recuerdo que nadie daba un duro por un evento solo de poesía», explica Gómez a Mediterráneo. En aquel momento, los micros abiertos de Castelló no contaban con una presencia destacada de poetas y era habitual que la poesía compartiera espacio con actuaciones de otras disciplinas. Por ello, algunas personas consideraban difícil que una propuesta centrada únicamente en la palabra recitada pudiera mantenerse en el tiempo.

La evolución del proyecto, sin embargo, ha acabado contradiciendo esos pronósticos. «Decían que hacer una cosa solo de poesía no iba a ningún lado, y mira. Sí que ha llegado lejos al final», señala la autora.

Noemy Gómez, conocida artísticamente como Foc Femme, durante una de sus lecturas. / MEDITERRÁNEO

Un proyecto de poesía impulsado desde Castelló

La idea de poner en marcha el Poetry Slam Castelló partió de la propia Foc Femme. Para desarrollar la primera temporada, contó con la colaboración de Sergio Pablos, y asumieron la organización inicial de la competición.

Aquella primera edición comenzó en enero de 2025, más tarde de lo habitual, y se prolongó hasta junio. La segunda temporada se desarrolló entre septiembre de 2025 y mayo de este 2026, siguiendo ya el calendario habitual de estas competiciones, organizado de manera similar a un curso escolar.

En esta ocasión, la gestión pasó a manos de un nuevo equipo de jóvenes organizadores.

La mayoría de las veladas se celebraron en el pub Terra, espacio que se ha convertido en la sede habitual del certamen. Una de las jornadas tuvo lugar en 32 Millas, dentro de una colaboración con la asociación castellonense La Simulación, mientras que el último encuentro de la temporada se integró en la Fira del Llibre de Castelló, tras una propuesta del área de Cultura del Ayuntamiento.

En septiembre se celebrará el XV Campeonato Nacional Poetry Slam en Cartagena. / MEDITERRÁNEO

Foc Femme gana la clasificación del Poetry Slam Castelló

El sistema de clasificación se basó en la acumulación de puntos a lo largo de las diferentes veladas. Las personas participantes obtenían puntuación por intervenir en cada encuentro, acceder a la segunda ronda y ganar alguno de los slams mensuales.

Al terminar la temporada, Foc Femme ocupó el primer puesto del ranking. Este resultado le permitirá acudir como representante de la sede castellonense a las dos competiciones nacionales en las que participa actualmente Poetry Slam Castelló.

De una sustitución inesperada a la final de Granada

La poeta ya cuenta con experiencia en una final estatal. Durante la primera temporada, Foc Femme e Idoya terminaron la clasificación con puntuaciones muy próximas, aunque fue Idoya quien obtuvo el primer puesto y, por tanto, el derecho a participar en la final de Poetry Slam UNESCO.

No obstante, un problema personal impidió a Idoya desplazarse a Granada. Al ser la segunda clasificada, Noemy Gómez recibió la propuesta de sustituirla apenas una semana y media antes del encuentro.

Imagen de los participantes en el Poetry Slam de Castelló del mes de abril en 32 Millas. / MEDITERRÁNEO

Con muy poco margen de preparación, Foc Femme viajó a Granada para participar en la final celebrada el 6 de diciembre de 2025. La competición, organizada por El Escaparate de Poesía, reunió a representantes de las diferentes sedes integradas en la liga de Poetry Slam UNESCO.

El formato de aquella final fue diferente al habitual. Normalmente, cada participante recita un poema en una primera ronda y únicamente las tres o cuatro personas con mejor puntuación pasan a la siguiente fase.

En Granada, debido al reducido número de participantes, todos los poetas tuvieron la oportunidad de intervenir en dos rondas completas. Cada autor recitó, por tanto, dos textos, y la clasificación definitiva se decidió mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por ambos poemas.

Doble representación en Poetry Slam España y UNESCO

La principal novedad de la última temporada es la incorporación de Poetry Slam Castelló a Poetry Slam España, una competición nacional que reúne a cerca de cuarenta sedes de todo el país.

Hasta ahora, la sede castellonense formaba parte de la liga de Poetry Slam UNESCO, vinculada a El Escaparate de Poesía. Esta doble adhesión permitirá que Foc Femme participe en dos finales diferentes como ganadora de la clasificación local.

La primera será la final de Poetry Slam España, prevista en Cartagena del 17 al 19 de septiembre de 2026. El encuentro comenzará con dos grupos clasificatorios. El primero competirá el jueves 17, mientras que Foc Femme iniciará su participación el viernes 18, dentro del segundo grupo.

Los poetas que obtengan las mejores puntuaciones accederán a la final del sábado 19, de la que saldrá la persona ganadora de la competición nacional.

Además, Gómez acudirá nuevamente a la final de Poetry Slam UNESCO, que se celebrará en diciembre de 2026 en Granada. Por el momento, la organización todavía no ha comunicado las fechas exactas ni el funcionamiento de esta edición.

La poesía escénica de Castelló llega a dos finales nacionales

La doble participación de Foc Femme supone un nuevo paso para un proyecto que nació entre dudas sobre la capacidad de convocatoria de una competición dedicada exclusivamente a la poesía.

Después de dos temporadas, el Poetry Slam Castelló ha conseguido crear una comunidad estable de público y participantes e incorporar a la ciudad a dos de los principales circuitos estatales de poesía oral y escénica.

Para Noemy Gómez, que impulsó inicialmente la propuesta, las finales de Cartagena y Granada representan la culminación de una apuesta personal por abrir en Castelló un espacio dedicado exclusivamente a la poesía. Lo que comenzó como una iniciativa rodeada de incertidumbre llevará ahora su voz y el nombre de la ciudad a dos competiciones nacionales.