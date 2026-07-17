La La Love You y The Kooks disparan el ambiente del FIB en su segunda jornada

El FIB ganó intensidad este viernes con una segunda jornada que reunió a miles de fibers frente a los escenarios principales y confirmó el crecimiento del ambiente respecto al estreno. La La Love You y The Kooks protagonizaron los momentos más esperados antes del cierre de este periódico, en una tarde marcada por la música en directo, las altas temperaturas y un público mayoritariamente nacional que volvió a responder a la llamada del festival en su 30º aniversario.

La organización mantiene la previsión de reunir entre 40.000 y 45.000 asistentes diarios, hasta alcanzar unas 135.000 asistencias acumuladas durante los tres días del festival. Tanto los abonos generales como las entradas de día continúan al 99% de ocupación, con las últimas localidades todavía disponibles.

La música fue ganando protagonismo conforme avanzó la tarde. La La Love You volvió a demostrar por qué es uno de los grupos españoles más queridos del cartel y desató la euforia del público con himnos como El fin del mundo. Poco después, The Kooks reunió a miles de personas frente al escenario principal en uno de los conciertos más multitudinarios.

Al cierre de esta edición todavía debían subir al escenario Kaiser Chiefs, uno de los conciertos más esperados del viernes, junto a Pendulum, encargado de cerrar el escenario principal Heineken durante la madrugada. La programación de la jornada también reunió a artistas como Sophie Ellis-Bextor, Veintiuno, Marlena, Example o The Reytons, consolidando una de las citas más potentes del fin de semana.

Segunda jornada del FIB / Erik Pradas

Nuevos refugios climáticos

Las altas temperaturas volvieron a acompañar al festival, aunque se llevan un poco mejor gracias a las medidas implantadas tanto por parte del Ayuntamiento como de la propia organización de este festival. Los fibers estrenaron los nuevos refugios climáticos construidos por el Ayuntamiento, concebidos para generar espacios de sombra y descanso entre concierto y concierto.

Estas mejoras se suman a los nebulizadores instalados en las barras, los ventiladores con agua pulverizada, los puntos de agua potable, el pasillo de hidratación y otras zonas de sombra habilitadas por la organización, que ayudaron a hacer más llevadera una edición celebrada en plena ola de calor.

El perfil del público volvió a confirmar la evolución que ha experimentado el FIB en los últimos años. La inmensa mayoría de asistentes procedía de distintos puntos de España y únicamente se escuchaban pequeños grupos conversando en inglés, reflejo de que algunos de los históricos fibers británicos siguen regresando a Benicàssim, aunque ya representan una parte muy reducida del conjunto del festival.

«Ahora la mayoría viene solo para el fin de semana»

Vanessa Barrios, vecina de Benicàssim muy fiel al festival, y trabajadora además en un camping de la localidad, asegura que el cambio de perfil también se percibe en los alojamientos. Explica que este año apenas se han visto las largas colas de coches que años atrás llenaban los accesos al recinto y que predominan visitantes nacionales que llegan para una o dos noches y regresan a sus ciudades tras los conciertos.

A su juicio, todavía existen pequeños grupos de extranjeros que reservan cada verano y mantienen la tradición de acudir al FIB, pero su presencia resulta testimonial frente al peso del público español. También considera que ese cambio ha reducido el movimiento de personas por las playas, el comercio y la hostelería del municipio durante toda la semana del festival.

Las quejas por el ruido regresan un verano más

El desarrollo del festival ha vuelto a reabrir el debate sobre el impacto acústico en las viviendas próximas al recinto. Vecinos del entorno de Aquarama y el Hotel Orange aseguran que la música continúa escuchándose con intensidad durante la madrugada y reclaman la instalación de pantallas acústicas u otras soluciones que ayuden a contener el sonido.

El Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años diferentes actuaciones para reducir ese impacto, como la reorientación de los escenarios, tras el soterramiento de las líneas eléctricas, y la modernización del recinto, aunque parte de los residentes considera que las molestias persisten y reclama nuevas medidas para compatibilizar la celebración de los festivales con el descanso vecinal.

Con dos jornadas ya completadas, el FIB afrontará este sábado su despedida con The Prodigy como gran cabeza de cartel, acompañado por Biffy Clyro, Jet, The Fratellis, Dorian, Circa Waves, Sexy Zebras y La Habitación Roja, entre otros artistas, en una última noche con la que el festival pondrá el broche a su 30ª edición.