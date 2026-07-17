Medio centenar de personas vuelve a protestar contra el FIB por su vinculación con KKR
La concentración, en las proximidades del recinto, se realiza tras el registro de un escrito en el Ayuntamiento para reclamar la retirada del apoyo institucional al certamen
La polémica por la vinculación del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) con el fondo de inversión KKR ha vuelto este viernes a las calles de Benicàssim. Alrededor de medio centenar de personas se ha concentrado este viernes a partir de las 19.30 horas en la rotonda de la Llave, junto al IES Violant de Casalduch y a escasos metros del recinto de festivales, para mostrar su rechazo a la relación entre la promotora The Music Republic y el fondo estadounidense.
La protesta, convocada por colectivos de apoyo a Palestina, ha transcurrido de forma pacífica entre banderas palestinas, pancartas y consignas de denuncia.
Mensajes contra la vinculación con KKR
Entre los mensajes que podían leerse destacaba uno dirigido a los asistentes al festival: «Una parte del dinero que gastas en el FIB se usará para matar personas». Los participantes también portaban carteles con lemas contra KKR y reclamaban el fin de la ofensiva israelí sobre Gaza.
Aunque la concentración se desarrolló sin incidentes, varios efectivos de la Unidad de Intervención Policial permanecieron en las inmediaciones del lugar con carácter preventivo para garantizar la seguridad y evitar cualquier incidencia durante el desarrollo de la protesta y la llegada de asistentes al festival.
En el escrito solicitaron al Ayuntamiento que retirara cualquier apoyo institucional al FIB mientras su promotora mantenga su vinculación con KKR.
En el documento, la plataforma sostiene que el fondo mantiene inversiones relacionadas con empresas que operan en territorio palestino ocupado y pide al Ayuntamiento que adopte una posición pública sobre esta cuestión.
Una protesta iniciada el pasado verano
La protesta supone la continuidad de las acciones iniciadas el pasado verano, cuando una treintena de personas también se concentró junto al recinto del festival para denunciar esa misma relación empresarial.
Desde entonces, la controversia ha seguido acompañando al certamen y ha provocado cancelaciones de artistas en distintos festivales promovidos por The Music Republic, además de movilizaciones en otras ciudades españolas.
Pese a ello, el FIB continúa desarrollándose con normalidad y sin alteraciones en su programación. Mientras miles de fibers disfrutan de la segunda jornada del festival, los manifestantes insisten en desvincular su protesta de los asistentes y centrar sus críticas en la relación empresarial entre la promotora del certamen y el fondo de inversión KKR.
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