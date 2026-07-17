¿Cómo un pueblo de Castellón de solo 1.700 habitantes logra montar una de las citas de arte más sorprendentes del año?

Organizar un festival de arte contemporáneo con 25 propuestas y 24 horas de programación ya supone un desafío. Hacerlo en una localidad de alrededor de 1.700 habitantes multiplica el valor de la iniciativa. Los días 31 de julio y 1 de agosto, Jérica volverá a transformar sus calles, plazas, espacios naturales y edificios históricos en una gran sala de exposiciones al aire libre.

La cuarta edición de la Nit de l’Art de Jérica reunirá instalaciones, performances, danza, circo contemporáneo, conciertos, talleres participativos y visitas culturales. Una programación concebida no solo para atraer visitantes, sino también para involucrar a quienes viven durante todo el año en este municipio del Alto Palancia.

El contraste es uno de los grandes atractivos de la convocatoria: un núcleo de menos de 2.000 habitantes, conocido por sus calles escalonadas y por la silueta de la Torre de la Alcudia, desplegará durante dos jornadas una agenda propia de un gran centro cultural. La torre, declarada Bien de Interés Cultural, nació como construcción defensiva y fue transformada durante el siglo XVII para albergar las campanas que marcaban el ritmo cotidiano de la población.

La giganta Nita volverá a ser protagonista en la Nit de l'Art de Jérica. / Sergio Formoso

Arte contemporáneo a escala de pueblo

La Nit de l’Art plantea una forma diferente de acercarse a la creación contemporánea. En lugar de concentrar las obras en una galería o museo, el festival convierte el propio municipio en parte de la experiencia artística: el Ayuntamiento, el Museo del Aceite, el centro sociocultural El Socós, las Viviendas Tuteladas, la calle Historiador Vayo, Randurías o la Torre Mudéjar funcionarán como escenarios. «Aquí el arte no llega para ocupar un espacio, sino para dialogar con él», resume la directora de la cita, Yvonne Bacas.

La escala reducida de Jérica facilita además que el público pueda desplazarse a pie entre las diferentes propuestas. El recorrido se convierte así en una invitación a redescubrir rincones habituales del pueblo desde otra mirada y a combinar patrimonio, paisaje y creación actual.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Jérica y coordinada por la Asociación de Arte Contemporáneo de Castelló, ASACO. La entidad también impulsa la veterana Nit de l’Art de Castelló, cuya edición de 2026 reunió más de 130 propuestas en cerca de 80 espacios. En Jérica, sin embargo, el modelo adquiere un carácter más próximo y comunitario: artistas, asociaciones, centros educativos y vecinos participan directamente en la construcción del programa.

Más allá de un personaje, Nita permite entender cómo crece un proyecto cultural en una localidad como Jérica. / Sergio Formoso

Nita vuelve bailando

La imagen de esta cuarta edición vuelve a girar alrededor de Nita, una giganta creada colectivamente por RuralArte con materiales reciclados.

El personaje nació durante la segunda edición, celebrada en 2024. Un año después le crecieron alas, como símbolo de libertad y de la capacidad transformadora del arte. En 2026 regresa bailando, convertida en una metáfora de la evolución del propio festival.

Nita protagonizará la inauguración oficial, prevista el viernes 31 de julio a las 19.00 horas en El Socós con la acción performativa Bailando con Nita. El mismo espacio albergará una exposición dedicada a su universo creativo y el taller Música para Nita, desarrollado junto al alumnado y las familias del CRA Palancia-Mijares y del IES Jérica-Viver.

Las perfomances volverán a ser protagonistas en algunos de los enclaves del municipio. / Sergio Formoso

Guía de la Nit de l’Art de Jérica 2026

Viernes 31 de julio: la programación arrancará con el tradicional volteo de campanas y la inauguración oficial junto a Nita. La jornada incluirá exposiciones, instalaciones urbanas, exhibiciones de Fit Kid, bailes latinos, jotas, una cena popular y el concierto del grupo Desandar.

la programación arrancará con el tradicional volteo de campanas y la inauguración oficial junto a Nita. La jornada incluirá exposiciones, instalaciones urbanas, exhibiciones de Fit Kid, bailes latinos, jotas, una cena popular y el concierto del grupo Desandar. Sábado 1 de agosto: la actividad comenzará por la mañana en Randurías con talleres participativos y continuará con una sesión vermú. Por la tarde habrá encaje de bolillos, una visita guiada por el patrimonio de Jérica, una performance cerámica, circo aéreo y un pasacalle de fuego y percusión. La clausura tendrá lugar junto a la Torre Mudéjar con La Nit dels Solistes.

Viernes: exposiciones, danza y música en las plazas

El tradicional volteo de campanas anunciará el inicio de la Nit de l’Art antes de la inauguración en El Socós.

El Museo del Aceite acogerá una exposición de carteles del Trail Trincheras Jérica XYZ y la muestra artesanal El mar en tus manos, de Mónica Toledo. La artista presentará además en el vestíbulo del Ayuntamiento la obra Atrapando lo indomable: respirando mar.

Las Viviendas Tuteladas de la plaza Capuchinos mostrarán la exposición colectiva El arte difumina las fronteras, con trabajos de Nazaret Sira, Iñaki Horta, Elena Fernandes y Manuela Popescu. En la calle Historiador Vayo, Vicente Chona trasladará el arte al espacio público mediante la instalación urbana Aros Aéreos Y Art/Pilleras.

La plaza del Ayuntamiento concentrará la vertiente más escénica de la primera jornada. Allí actuarán el equipo de competición del Club Fit Kid Campus Gym con Sueños en movimiento, Jérica Baila con sus ritmos latinos y la Rondalla La Pastorica con una selección de jotas. La noche continuará con una cena popular organizada por la Comisión de Fiestas y el concierto del grupo Desandar.

El sábado comenzará con la matinal de Randurías, un espacio natural y cargado de simbolismo local. / Sergio Formoso

Sábado: creación colectiva, circo y una clausura bajo la torre

La mañana del sábado comenzará en Randurías, donde se organizarán talleres de arte textil, pintura compartida, creación colectiva y elaboración artesanal de jabón. La música llegará después con una sesión vermú de Lord Visnú Selector Musical.

Por la tarde regresarán las actividades participativas con Música para Nita, una exhibición de encaje de bolillos y una visita guiada por el patrimonio local.

La creación contemporánea ocupará de nuevo espacios poco convencionales con Tanto correr para llegar a ningún lado, una instalación-performance de cerámica creada por Aaref Albasha y Sergio Martínez, integrantes de Matèria Col·lectiva.

Cartel de la Nit de l'Art de Jérica 2026. / MEDITERRÁNEO

El componente más espectacular llegará a El Socós con Suspensió, una propuesta de circo contemporáneo de la compañía Circar protagonizada por la acróbata aérea Carla Pla. A continuación, el fuego y la percusión recorrerán las calles con el pasacalle de Botafocs.

La clausura se celebrará junto a uno de los símbolos de Jérica: la Torre Mudéjar. Allí, la Sociedad Musical y Cultural Otobesa interpretará La Nit dels Solistes, poniendo música al final de dos jornadas en las que el patrimonio histórico convivirá con los lenguajes artísticos actuales.

Un festival construido por todo el municipio

Más allá del número de actividades, la principal singularidad de la Nit de l’Art de Jérica está en su modelo organizativo. La Asociación de Campaneros, la Comisión de Fiestas, la Asociación de Mujeres, el Club Chafaaliagas, la Rondalla La Pastorica, Jérica Baila, la Sociedad Musical y Cultural Otobesa, los centros educativos y el personal municipal intervienen en diferentes momentos del programa.

La cultura no se presenta, por tanto, como algo que llega desde fuera durante un fin de semana. Se construye con los conocimientos, tradiciones y espacios que ya existen en el municipio. El jabón artesanal, los bolillos, las campanas o las jotas conviven con la performance, la acrobacia aérea y las instalaciones urbanas sin establecer fronteras rígidas entre tradición y contemporaneidad.

Ese diálogo permite que una cita de arte actual resulte accesible también para personas que no frecuentan habitualmente museos o galerías. El visitante puede acudir atraído por un concierto o por una visita patrimonial y encontrarse, unos metros después, con una instalación cerámica o una acción performativa.

Con esta cuarta edición, Jérica demuestra que el tamaño de una población no determina su capacidad para producir cultura. Durante un fin de semana, el arte contemporáneo crecerá al ritmo de las campanas, de la música en las plazas y del baile de una giganta llamada Nita.