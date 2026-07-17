Pablo López abre el SOM Festival de Castelló por todo lo alto con un viaje íntimo al centro de sus grandes éxitos

Pablo López ha inaugurado una nueva edición del SOM Festival de Castelló con El niño del espacio, el espectáculo con el que regresó a los escenarios este 2026 y abrió una nueva etapa creativa. El cantante malagueño ha presentado en el Real Club Náutico una propuesta construida alrededor de su piano, su banda y una manera de entender la música en la que la emoción volvió a ocupar el centro.

El espectáculo ofrecido en la capital de la Plana toma su nombre de El niño del espacio, la canción con la que López adelantó su nuevo proyecto discográfico. La pieza nació como una mirada luminosa a la infancia, la nostalgia y la capacidad de conservar el asombro, ideas que también guiaron el planteamiento de la gira. Sobre el escenario, ese universo sirvió para conectar sus nuevas composiciones con los temas que habían definido su trayectoria.

El repertorio presentado ha combinado canciones recientes y grandes éxitos, revisados con nuevos arreglos y una sonoridad renovada. El Patio, Lo saben mis zapatos y Tu enemigo han formado parte de un recorrido que recuerda la habilidad del artista para pasar de la intimidad a la intensidad sin perder cercanía. El piano, como no podía ser de otro modo, ha vuelto a ser el eje del espectáculo, no solo como acompañamiento, sino como una voz más dentro de cada composición. La puesta en escena ha acompado ese viaje con sobriedad y dinamismo.

Pablo López abre el SOM Festival de Castelló / Gabriel Utiel

Una mirada hacia el futuro

López ha presentado las canciones con su habitual expresividad y ha convertido el concierto en un relato sobre la memoria, la vulnerabilidad y el paso del tiempo. El niño que aparece de forma recurrente en su obra ha adquirido aquí un sentido especial: representando la voluntad de continuar jugando, creando y observando el mundo sin renunciar a la curiosidad. Esa idea ha permitido que el espectáculo mirara hacia el futuro sin romper con su pasado musical.

Más que música

El entorno del Real Club Náutico ha reforzado el carácter de la apertura. Con el Mediterráneo como telón de fondo y una oferta gastronómica integrada en el recinto, el SOM Festival vuelve a plantear una experiencia que trascendió la actuación y reunió música, ocio y turismo.

El concierto de Pablo López inaugura varias semanas de programación y confirma la vocación ecléctica del ciclo. Rosana tomará este 18 de julio el relevo con la gira conmemorativa de Lunas Rotas, prolongando un primer fin de semana protagonizado por dos voces esenciales de la música española.