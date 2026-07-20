De cabinas telefónicas con Lorca a llenos absolutos: el festival junto al mar que conquista a miles de espectadores

El Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola ha cerrado su vigésimo novena edición con cerca de 2.200 espectadores y cinco funciones con todas las entradas agotadas. El encuentro cultural, celebrado entre el 6 y el 18 de julio, confirma así el respaldo del público a una programación que ha combinado grandes textos del repertorio universal, nuevas lecturas escénicas y propuestas de creación contemporánea.

Cinco de los ocho espectáculos programados colgaron el cartel de entradas agotadas. Un balance que refuerza la posición del festival, organizado por la Diputación de Castellón, como una de las citas destacadas del verano cultural de la Comunitat Valenciana y del circuito nacional especializado en teatro clásico.

Durante casi dos semanas, el Patio de Armas, los Jardines del Castillo y el Paseo Marítimo de Peñíscola se transformaron en escenarios para recorrer más de cuatro siglos de literatura y artes escénicas.

El 9 de julio se representó 'La monja alférez', una producción de Teatro Círculo de Nueva York basada en el texto de Juan Ruiz de Alarcón. / MEDITERRÁNEO

De la tragedia griega a Federico García Lorca

La programación de la XXIX edición reunió textos y personajes vinculados a autores como Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Molière, Juan Ruiz de Alarcón y Federico García Lorca.

El festival también acercó al público poemas de William Shakespeare, Emily Dickinson, Gloria Fuertes, Antonio Machado, Miguel Hernández y Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras figuras esenciales de la literatura.

Las compañías participantes llegaron desde Extremadura, Aragón, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana y Nueva York. Esta diversidad permitió combinar títulos reconocibles del repertorio clásico con adaptaciones actuales y lenguajes escénicos dirigidos a nuevos públicos.

El resultado fue una programación construida alrededor de tres grandes líneas: la recuperación de los clásicos, la reinterpretación contemporánea de textos universales y el respaldo a la creación teatral emergente.

Ocho propuestas en los espacios monumentales de Peñíscola

La edición comenzó en el Paseo Marítimo con Cabinas literarias, una instalación inmersiva de Proyecto Cultura. La iniciativa convirtió tres antiguas cabinas telefónicas en espacios individuales de escucha desde los que los visitantes pudieron descubrir textos de Shakespeare, Lorca, Emily Dickinson, Antonio Machado y Gloria Fuertes.

Las piezas fueron interpretadas por voces como las de Ana Fernández, Rafael Álvarez El Brujo y Pedro Casablanc.

Con la instalación de las cabinas literarias se dio por inaugurada la presente edición del certamen. / Pilar Diago.

La actividad escénica del Patio de Armas arrancó con Jasón y las furias, una revisión contemporánea del mito clásico escrita por Nando López y coproducida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatro del Noctámbulo.

Después llegó La monja alférez, del Teatro Círculo de Nueva York, que recuperó el texto de Juan Ruiz de Alarcón para trasladar al escenario la historia de Catalina de Erauso.

Entre los principales acontecimientos de la edición destacó el estreno absoluto de Palabra de perro, una coproducción del propio festival con Lantia Escénica. La obra, escrita por Juan Mayorga, parte de El coloquio de los perros de Cervantes para plantear una nueva aproximación al universo cervantino.

La compañía valenciana La Máquina presentó, por su parte, Doña Rosita la soltera, una lectura contemporánea del clásico de Federico García Lorca.

Lope de Vega, Molière y los cómicos del Siglo de Oro

La recta final del festival estuvo protagonizada por La dama boba, una de las grandes comedias de Lope de Vega. El montaje es una coproducción del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro–Clásicos en Alcalá, Octubre Producciones y la compañía mexicana Ajedrez.

El público también pudo asistir a Don Juan en los infiernos, una revisión del célebre mito realizada por Teatro Che y Moche. La propuesta parte del texto de Molière y de la película homónima dirigida por Gonzalo Suárez.

Las representaciones teatrales se pudieron disfrutar en varios rinconces del Castillo del Papa Luna. / Pilar Diago

Los Jardines del Castillo acogieron La trova de Buena Saña, coproducida por el festival junto a La Jalea Teatro. La obra, protagonizada por una nueva generación de creadores, rindió homenaje a las compañías ambulantes del Siglo de Oro y al propio oficio teatral.

En su conjunto, las ocho propuestas trazaron un itinerario desde la tragedia clásica hasta la dramaturgia contemporánea, pasando por la comedia áurea y la revisión de grandes mitos literarios.

Dos coproducciones que continuarán de gira

El apoyo a la producción teatral ha sido uno de los ejes estratégicos de esta edición. El festival ha participado directamente en la creación de Palabra de perro, junto a Lantia Escénica, y La trova de Buena Saña, desarrollada con La Jalea Teatro.

Representación de 'La dama boba' en la fortaleza de Peñíscola- / Pilar Diago

Tras su estreno y buena acogida en Peñíscola, ambos espectáculos iniciarán una gira por diferentes escenarios durante los próximos meses.

Esta continuidad permitirá que los proyectos tengan vida más allá de las fechas del festival y refuerza la voluntad del certamen de actuar no solo como espacio de exhibición, sino también como impulsor de nuevas producciones escénicas.

El Taller Pepe Monleón forma a nuevos periodistas culturales

La XXIX edición también acogió el IV Taller Pepe Monleón de Periodismo Joven, organizado en colaboración con la Regidoria de Joventut del Ajuntament de Peníscola.

La iniciativa busca acercar el teatro clásico a jóvenes vinculados al periodismo y a las artes escénicas, al tiempo que ofrece una primera experiencia práctica en el ámbito de la comunicación cultural.

En esta ocasión participaron cinco periodistas y un poeta procedentes de Peñíscola, Valencia, Castellón, Sagunto y Marruecos. Durante el festival elaboraron entrevistas, críticas, reportajes y piezas literarias que fueron publicadas en la página web y en las redes sociales del certamen.

Los participantes también mantuvieron un encuentro con Daniel Galindo, periodista de Radio Nacional de España y una de las voces de referencia de la información cultural y teatral.

Con su cuarta edición, el taller se consolida como un espacio de formación, participación y conexión entre el teatro y las nuevas generaciones de comunicadores.

Peñíscola pone rumbo a su trigésima edición

El respaldo del público, la diversidad artística de la programación y el valor patrimonial del Castillo de Peñíscola vuelven a situar al festival como un punto de encuentro para compañías, creadores y espectadores.

El certamen cuenta además con una de las tasas de ocupación más elevadas entre los festivales españoles de teatro clásico, con registros superiores al 90 % durante sus últimas ediciones.

La obra 'Palabra de perro', de Juan Mayorga, fue una de las más celebradas esta edición. / Pilar Diago

Su ubicación, entre la Comunitat Valenciana, Aragón y Cataluña, y la singularidad monumental de sus espacios escénicos han contribuido a convertirlo en una referencia cultural del verano mediterráneo.

Tras veintinueve ediciones, el equipo dirigido por el dramaturgo y director de escena Javier Sahuquillo ya trabaja en la preparación del próximo encuentro.

La edición de 2027 tendrá un carácter especialmente simbólico: celebrará los treinta años de trayectoria del Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola. La organización prevé incorporar novedades y actividades conmemorativas que serán anunciadas durante los meses previos.

El director artístico del festival peñíscolano, Javier Sahuquillo, sobre el escenario del Castillo. / Pilar Diago

El festival afronta este aniversario con el propósito de seguir ampliando públicos, apoyando la creación escénica y difundiendo el patrimonio teatral entre espectadores de todas las edades.