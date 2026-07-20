Fofito y Mónica Aragón: «Decimos '¿cómo están ustedes?' y hay tres generaciones en el público que nos contestan»

La magia del circo vuelve este verano a Castellón con 'Viva el Circo', un espectáculo familiar encabezado por Fofito y Mónica Aragón que recupera el espíritu del circo clásico con números de artistas internacionales, humor, música y algunas de las canciones más recordadas de Los Payasos de la Tele. Con motivo de su llegada, Mediterráneo ha tenido la oportunidad de conversar con Fofito y su hija Mónica Aragón, para repasar su trayectoria, conocer cómo vive esta nueva gira y descubrir qué significa seguir haciendo reír a varias generaciones de espectadores.

—Tras el estreno en Castellón, ¿cómo os sentís?

Fofito: Estamos bien, muy cómodos. Estamos sufriendo ahora la ola de calor, aunque el circo ya ves que va acondicionado por todas partes, o sea, que el público mientras está viendo el espectáculo no pasa calor y cuando viene el invierno, pues lo mismo pero con calefacción.

Mónica Aragón: Es buen momento, cuando la gente está de vacaciones quizá es cuando más trabajo tenemos, sobre todo porque los niños y muchas familias es cuando más tiempo libre tienen. Entonces intentamos aprovechar todo lo que podemos en estas fechas y, sobre todo, muy contentos de cómo está respondiendo la gente al espectáculo en todas las ciudades a las que vamos.

—¿Hay alguna novedad de 'Viva el Circo' que podáis contar de los espectáculos de Castellón?

F: Debutan dos niños que han estado estudiando durante 3 o 4 años en Italia. Van al colegio como cuando vamos nosotros aquí, pero aparte a ellos les enseñan a hacer números de circo, ya sea la cuerda floja, el equilibrio o el trapecio, y ellos han elegido ser antipodistas. Son dos hermanos gemelos, que es la novedad que traemos.

M.A.: Sí, es verdad. Además, es un número al que le tenemos mucho cariño porque son de familia de circo, llevan toda su vida en esto y les conocemos desde que eran muy chiquititos. De hecho, cuando eran muy pequeños, colaboraban con nosotros a veces en el espectáculo haciendo algunas cosas y claro, luego ya se han ido a estudiar fuera, han ido evolucionando con sus números y es maravilloso verles ya en la pista trabajando. Es alucinante.

Fofito en el espectáculo de circo 'Viva el Circo'. / Erik Pradas

—¿Hay algún momento del espectáculo que sea vuestro favorito? Ese en el que pensáis: «Este lo disfruto especialmente».

F: Yo creo que desde que salimos y decimos «¿cómo están ustedes?» hasta que terminamos es nuestro momento. Yo me acuerdo cuando la época de las mascarillas que yo le decía a Mónica, «Pero si no los veo reírse.» Y me decía Mónica, «No, papá, fíjate en el brillo de los ojos del público. Verás como están agradecidos de lo que estamos haciendo.» Y es verdad, el público lo pasaba bien, hasta con mascarilla.

M.A.: Sí, yo creo que no podría elegir uno porque cada cosita tiene su punto. Es verdad que es muy emocionante ver que tantísimos años después todavía cuando salimos al inicio del espectáculo y decimos eso de «¿cómo están ustedes?», hay tres generaciones de públicos, tanto los abuelos, los padres, los niños, que todos lo conocen y todos siguen respondiendo. Luego hay otros momentos también donde disfrutan mucho y, sobre todo, con las canciones, que se las saben todos, las tres generaciones que vienen a vernos cantan las mismas canciones y es muy bonito ver a toda la familia cantando juntos.

—¿Cómo se consigue unir a tantas personas, que les guste y que canten las canciones?

F: Trabajando desde hace muchos años, son muchos años en televisión. Date cuenta que el programa de Gabi, Fofó, Miliki, Fofito comenzó en los años 70 hasta ahora en televisión. Después fue Gabi, Miliki y Fofito. Más tarde fue Gabi, Miliki, Fofito y Milikito. Se separó Milikito, hizo «La Noche» Milikito y entró mi hermano Rody. O sea, que seguimos durante muchos, muchos años juntos.

M.A.: Es un programa que veía prácticamente todo el mundo en su momento, que siempre, además, hemos hecho un trabajo muy familiar, muy dirigido a la familia, muy blanco, muy sin maldad, y que podían verlo todas las edades. Los que en aquel momento eran padres lo veían con sus hijos y esos hijos ya tienen hijos también. Entonces, yo creo que el secreto de que vengan tres generaciones es eso, que todos nos han ido conociendo, porque los más pequeñitos a lo mejor no lo han vivido tanto en la tele, pero sí que conocen a los payasos a través de las apps de televisión que todavía emiten programas o de YouTube. Entonces, se lo saben todo, se lo saben casi mejor que nosotros a veces.

—¿Ha cambiado mucho el circo respecto a cómo era hace años?

M.A.: Ha cambiado mucho, sobre todo la parte técnica, porque es verdad que antiguamente no había equipos de luces como los que hay ahora, no había micrófono, se hacía todo allí. Bueno, yo eso no lo he vivido, pero él sí. Luego hemos intentado también evolucionar en comodidades, sobre todo para el público que viene a vernos. Aquí, por ejemplo, ves que está todo como entarimado. No estamos directamente sobre el suelo de tierra, las instalaciones son mucho mejores, el aire acondicionado… todo esto antes no existía. Las butacas, que antiguamente las gradas eran tablas de madera y la gente se sentaba ahí. Ahora cada persona tiene su butaca. O sea, hay muchas comodidades y mucha evolución a ese respeto.

Luego los números. Nosotros, por ejemplo, llevamos un espectáculo de circo de toda la vida, circo muy tradicional con malabaristas, con trapecistas, con números de equilibrio y es muy chulo porque es verdad que los niños, por ejemplo, hoy en día están muy acostumbrados a verlo todo en la pantalla, pero es sorprendente ver como también les gusta muchísimo que las cosas estén pasando delante de sus ojos.

F: Antes a voces se decía: «Señoras y señores, llegaron los leones». Ahora ya no hay animales. Se ha surtido mucho de los festivales. En cuanto a iluminación y en cuanto a megafonía, trabajamos mucho más cómodos.

"Lo más bonito que me puedo llevar son las sonrisas, las carcajadas y los aplausos." Fofito — Payaso miembro de 'Los payasos de la Tele'

—A pesar del auge de las pantallas entre los más pequeños, ¿el circo sigue despertando su interés?

M.A.: Claro. Están acostumbrados a que sus padres les han enseñado a los payasos, a Gabi, Fofó, Miliki y Fofito, en YouTube o les han enseñado las canciones y es una oportunidad de venir a verlo en directo, pues como a lo mejor los mayores iríamos a ver un concierto de Rosalía. Pues venir al circo es la oportunidad de ver a Fofito en directo.

—Fofito, después de tantos años y décadas haciendo reír a la gente, ¿qué te llevas tú del público cuando acabas un espectáculo?

F: Pues mira, lo más bonito que me puedo llevar son las sonrisas, las carcajadas y los aplausos. Hay veces que la compañía está conmigo y nos estamos despidiendo todos y el aplauso es que no para... Me miran así como diciendo, «Culpa tuya» y nos esperamos hasta que terminen de aplaudir. Eso es muy bonito. Eso es lo que me llevo al vestuario. Aparte del caché que me pagan. (ríe)

M.A.: A mí me alucina mucho como la gente sigue acercándose después de tantísimos años, y a pesar de que hace ya unos cuantos años que Gabi, Fofó y Miliki no están ninguno de los tres con nosotros, siguen hablando de la familia con ese amor y con ese cariño. Entonces, para los que venimos después y seguimos es increíble. No termina, yo llevo oyéndolo toda mi vida y nunca he terminado de acostumbrarme. Me parece maravilloso que lo recuerden con tanto cariño.

Fofito en la entrada del circo 'Viva el circo', en Castellón. / Erik Pradas

—Hay muchas canciones que todo el mundo recuerda, pero, ¿hay alguna que sea vuestra favorita por algún motivo?

F: No, favoritas no. Lo que ocurre es que yo he intentado cambiar las canciones, hacer canciones nuevas y cuando le pregunto al público, ¿qué queréis cantar? Siempre responden lo mismo. «La gallina turuleca», el «Susanita», el «Auto nuevo», el «Mi barba tiene tres pelos». En esos momentos la orquesta ya me mira y me dice, «Ya no sabemos, no sabemos cómo tocarlas porque llevamos tanto tiempo. Te las hemos hecho en rock, te las hemos hecho en tal, y siguen siendo las mismas canciones».

M.A.: Sí, favoritas, favoritas... Yo creo que hay tantas que es imposible. Y luego depende del humor en el que estés. Hay días que te apetece cantar una o te apetece más cantar otra, pero al final el público es el que manda y el que cuando preguntamos es el que decide bien.