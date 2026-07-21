Carlos Zanón: «Ya no tengo ganas de quemar la ciudad, sino de encontrar un lugar en el que hacer el último inventario»

En las novelas de Carlos Zanón, la violencia rara vez pertenece a criminales brillantes o a villanos dotados de una épica cinematográfica. Sus personajes delinquen mal, aman como pueden y avanzan por ciudades en las que resulta cada vez más sencillo quedar fuera de todo: del trabajo, de la familia, de una relación o de la mirada de los demás. Más que resolver enigmas, el escritor barcelonés se interesa por quienes quedan atrapados dentro de ellos, por las decisiones que conducen a una persona corriente hasta un lugar del que quizá ya no sepa regresar.

Esa mirada vuelve a estar presente en Objetos perdidos, una novela protagonizada por Álex Gual, un abogado penalista cansado, sin grandes ambiciones y tentado por la posibilidad de desaparecer de su propia vida. A través de él, Zanón explora la fragilidad de los vínculos contemporáneos, la soledad de las grandes ciudades y la facilidad con la que alguien puede ser expulsado de la normalidad. También cuestiona algunos relatos que hemos aprendido a aceptar sin demasiadas reservas, como la idealización del delincuente o la creencia de que el amor verdadero debe ser necesariamente apasionado, doloroso y destructivo.

Con motivo de su participación en el club de lectura de Alcalà de Xivert este 22 de julio, donde estará acompañado por Mariola Nos, conversamos con Carlos Zanón sobre la música que sostiene una narración, la dificultad de escribir la bondad, el cansancio como motor de un personaje y el cambio de perspectiva que trae el paso del tiempo. Una charla en la que el autor reivindica las preguntas frente a las respuestas, los afectos discretos frente a las grandes declaraciones y los encuentros con lectores que permiten sacar la literatura del eje Barcelona-Madrid.

Carlos Zanón protagoniza el Club de Lectura de Alcalà de Xivert este 22 de julio. / Ferran Nadeu

—Empezaste escribiendo poesía y has explicado que aprendiste tanto de las canciones de Lou Reed como de los libros. Cuando escribes una novela, ¿qué aparece primero: una historia, una voz o un determinado ritmo?

Creo que aparece primero una voz. Tienes que contactar con quien va a explicarte la historia, o encontrar el tono desde el que será contada. Eso determina mucho más la narración que el argumento. Hay que elegir quién habla, desde dónde mira, y esa decisión tiene también que ver con la musicalidad, con la manera en que esa voz cuenta las cosas. Para mí, todo empieza ahí.

—En tus libros, la intriga criminal suele ser menos importante que las personas que quedan atrapadas en ella. ¿Qué te permite contar el género negro que quizá no podrías contar del mismo modo desde una novela más convencional?

Me proporciona unos raíles por los que hacer avanzar el tren. En el género negro suele haber un tabú —la violencia, la muerte— que tienes que explicar y tratar de comprender. No me interesa tanto descubrir quién es el asesino como preguntarme por qué, en un momento determinado, cualquiera puede llegar a hacer ciertas cosas.

Eso me ayuda a no divagar, a evitar que la novela consista únicamente en hablar de uno mismo. Te obliga a contar una historia y a mantener el tren dentro de esos raíles.

La violencia es una especie de última transgresión: lo peor que imaginas que podría sucederte y lo peor que tú mismo podrías llegar a hacer. Es algo irreparable. Creo que de ahí procede la atracción que ejerce sobre el género negro, aunque en realidad impregna todos los géneros.

«El género negro me da unos raíles: me obliga a contar una historia y evita que la novela se limite a hablar de uno mismo»

—Tus delincuentes no tienen el prestigio ni el aura romántica que a veces les concede la ficción: suelen ser precarios, torpes y vulnerables. ¿Te interesa desmontar la épica del crimen o mostrar que, en la vida real, la violencia casi siempre nace de la necesidad y el fracaso?

Las dos cosas. Por una parte, me molesta mucho esa visión romántica que aparece en tantas narraciones: la del pirata, el gánster, el delincuente, el traficante o el narcotraficante. Creo que ahí se manifiesta cierto complejo del hombre de letras ante el hombre de acción. Los mitificamos y les concedemos un aura que en realidad no tienen.

Trabajé durante muchos años como abogado y traté con delincuentes. La mayor parte de las veces no existe ningún gran plan. Son personas con muchas carencias que, después de lo ocurrido, a veces ni siquiera saben explicar bien qué ha pasado, y mucho menos por qué ha pasado. Esa es la realidad. Lo otro es una fantasía literaria: por alguna razón, nos resulta más cómodo idealizar al villano que a la persona bondadosa o que intenta hacer las cosas bien.

Por otra parte, el género corre siempre el riesgo de convertirse en un cliché, de utilizar personajes estereotipados. Todo lo que implique huir de ese lugar común me parece interesante.

'Objetos perdidos' Autor: Carlos Zanón Editorial: Salamandra 272 páginas; 20,90 euros

—Has dicho que la maldad es relativamente fácil de narrar, mientras que representar la bondad o la ternura sin caer en el sentimentalismo es mucho más difícil. ¿Cómo se escribe un gesto de cuidado para que resulte verdadero?

Ahí está el quid del oficio: en el don de la mesura. Hay que conseguir que el lector perciba ese gesto como algo real, que no está exagerado ni colocado ahí para quedar bien.

En la vida lo vemos con mucha claridad. Cuando sucede algo doloroso, hay personas que lo sienten de verdad y apenas necesitan palabras, mientras que otras montan un espectáculo. En la narración ocurre algo parecido. Los gestos auténticos suelen estar en detalles que no necesitan demasiadas explicaciones. Cuando consigues plasmarlos, conectan muy rápidamente con el lector.

Creo que la ternura es más difícil de escribir que la pasión. La ternura está en los detalles, mientras que para la pasión existe toda una autopista de tópicos. También es más fácil explicar la tristeza que la alegría. Incluso desde un punto de vista estético, parece más sencillo representar a una persona triste que a una persona riendo.

Además, en una narración la bondad resulta más sospechosa que la maldad. Hay algo diabólico en el propio acto de narrar que parece indicarnos que solo podemos aceptar lo bueno cuando contiene algo sospechoso.

—Muchos de tus personajes viven con la sensación de no encajar, incluso cuando conservan un trabajo, una casa o ciertos vínculos. ¿La literatura comienza para ti en esa distancia entre la vida que uno lleva y la vida a la que siente que pertenece?

Cuando eres joven intentas literaturizar la vida. Pretendes que aquello que encuentras en los libros, escribiendo o leyendo, tenga también cabida en la realidad. Quieres enamorarte y vivir las cosas con la misma intensidad con que aparecen en la literatura.

Poco a poco te das cuenta de que no es así y de que, en ocasiones, solo te encuentras verdaderamente bien dentro de los libros, cuando estás escribiendo o leyendo. La vida real funciona en otra frecuencia, y esa diferencia te descoloca.

Uno se refugia en determinadas cosas porque no termina de encajar en la realidad. Aquí hablamos de los libros, pero podríamos hablar de muchas otras cosas. En el fondo, siempre estás un poco fuera de sitio.

«Una ciudad ofrece la libertad de ser otro, pero la otra cara de esa libertad es una soledad abisal»

—En Objetos perdidos, la desaparición no es únicamente un misterio argumental: también puede significar quedarse fuera del trabajo, de la familia o de la mirada de los demás. ¿Qué te interesaba explorar de esa posibilidad de ser borrado socialmente?

Lo cerca que estamos todos de que eso suceda. Las redes nos permiten estar conectados, pero al mismo tiempo también nos aíslan. Creo que uno de nuestros grandes temores es quedarnos fuera y no poder volver a entrar.

Puedes perder el trabajo y dejar de pagar el piso; puedes atravesar un mal divorcio, sufrir una enfermedad mental o tener una pelea familiar. Hay muchísimas circunstancias que pueden expulsarte de la vida que llevabas. Estamos a dos pasos de que ocurra.

Y no existe necesariamente una red ni unos vínculos capaces de protegerte y mantenerte dentro de tu hábitat. Al contrario: muchas veces el sistema te expulsa. Todos tus contactos y todos tus mensajes de WhatsApp no evitan que eso pueda suceder.

—Álex Gual parece un hombre que no sabe si desea reconstruir su vida o simplemente dejar de participar en ella. ¿Cómo se construye narrativamente un personaje cuya principal fuerza no es la ambición, sino el cansancio?

Ese era uno de los retos de la novela. Es un personaje que quiere desaparecer. Creo que una parte de la novela negra tiene mucho que ver con la literatura existencialista francesa, con obras como El extranjero: personajes que no toman la decisión de quitarse de en medio, pero que tampoco hacen demasiado por continuar aquí. No se arrojan delante de un coche, pero les da igual que un coche los atropelle.

Junto a esa construcción intelectual está también el instinto de supervivencia. Cuando caminamos por una ciudad y vemos a alguien viviendo en la calle, a veces nos preguntamos por qué sigue resistiendo, qué espera, especialmente cuando parece que su situación no va a cambiar. Pero continúa un día más. Ahí interviene el instinto de supervivencia, la necesidad de creer en el misterio y en la posibilidad de que, de alguna manera, algo cambie.

Álex Gual sigue adelante por esa inercia. Como escritor, tienes que intentar hacer cosas que no sabes si eres capaz de hacer. En este caso, quería construir un protagonista sin ambición, sin pulsión sexual y sin un objetivo claro, y conseguir, a pesar de todo, que el lector permaneciera conectado con él.

Carlos Zanón, en el podcast 'Libros y Cosas' del suplemento ABRIL. / Mediterráneo

—La Barcelona de la novela está llena de personas que viven muy cerca unas de otras y, sin embargo, apenas forman una comunidad. ¿Crees que las ciudades actuales facilitan más que alguien desaparezca sin marcharse físicamente a ninguna parte?

Una de las grandes fuerzas de las ciudades siempre ha sido el anonimato. Han ofrecido libertad a muchas personas que llegaban desde pueblos o desde otros lugares para empezar una nueva vida. En una ciudad puedes permitirte ser otro.

Es una fuerza muy poderosa, porque en las sociedades pequeñas parece más difícil escapar de quién has sido, de quién es tu familia o del lugar que te han asignado. Pero la otra cara de esa libertad es una soledad abisal.

En las grandes ciudades muchas veces no sabemos quiénes son nuestros vecinos. Incluso nos molesta que alguien intente mantener una conversación trivial. No sentimos que tengamos tiempo para escuchar lo que pueda contarnos un vecino o un amigo. Todo tiene que ser informativo, novedoso o impactante.

Eso termina convirtiéndote también a ti en un objeto: si no eres noticia, parece que no interesas.

—En el libro aparece una crítica a la idea de que el amor verdadero debe ser doloroso, obsesivo o destructivo. Frente a ese modelo, introduces formas de afecto más discretas y cotidianas. ¿Te interesa proponer otra educación sentimental o simplemente mostrar personajes que empiezan a desconfiar de lo que aprendieron sobre el amor?

No me atrevería a proponer una alternativa, pero sí a poner en tela de juicio el amor romántico. Es un producto que todos compramos, como la Navidad, porque resulta poderosísimo. Enamorarte y sentir que el resto del mundo ya no importa es una droga absolutamente fascinante.

Sin embargo, la idea de que existe una persona destinada para ti, que será para siempre y que va a curarte de todos tus males, también es el germen de muchas desgracias y muchos dramas.

Ese tipo de amor tiene muy buena fama. En cambio, otros comportamientos y compromisos que siempre han existido en las relaciones humanas poseen peor literatura: las componendas, los acuerdos o el amor sin pasión.

Las novelas plantean preguntas, no ofrecen respuestas. En el libro aparece la idea de que una relación puede ser un acuerdo, pero ¿acaso no existe siempre algún tipo de acuerdo cuando decides quedarte con alguien? Hay una especie de contrato invisible. ¿Por qué permanecieron juntos tus padres? Cuando existen problemas económicos o dificultades de otro tipo, la tranquilidad también puede ser un valor.

Está bien mirarse de vez en cuando al espejo. Todos compramos el producto del amor romántico, pero conviene examinar qué contiene realmente. La pasión puede llevarte a Tinder, donde acabas convertido en un producto dentro de un supermercado: te eligen y te descartan. No sé si eso es mejor que una relación menos explosiva o sorprendente en la que, sencillamente, te traten mejor.

También seguimos arrastrando la idea perversa de que una relación solo es buena si te hace sufrir, del mismo modo que a veces pensamos que únicamente las personas enfermas o tristes pueden ser inteligentes. Son muchas las herencias del Romanticismo que todavía llevamos encima.

Cartel del encuentro de Zanón con el club de lectura de Alcalà de Xivert. / MEDITERRÁNEO

—En tus primeras novelas había una rabia más visible, mientras que Objetos perdidos parece escrita desde una melancolía más serena. ¿Ha cambiado tu manera de entender la literatura o ha cambiado el lugar personal desde el que observas a tus personajes?

Supongo que he cambiado yo. Básicamente, me he hecho viejo. La urgencia y la rabia que tienes a los veinte, los treinta o los cuarenta años se van colocando de otra manera.

Cuando empecé a publicar novelas, toda mi familia estaba viva: mis abuelos, mis padres… Después, la gente va desapareciendo y unos quedan mientras otros ya no están. Eso modifica tu mirada.

Ya no tienes tantas ganas de quemar la ciudad, sino de encontrar un lugar en el que hacer el último inventario. Creo que ese cambio también se refleja en la literatura.

—Para terminar, ¿qué opinión tienes de iniciativas como los clubes de lectura, especialmente cuando se organizan en pueblos y fuera del foco cultural de las grandes ciudades?

Me parecen maravillosos, encomiables y muy útiles. En primer lugar, por la posibilidad de compartir algo como la lectura, que suele ser una experiencia muy particular y personal. Cuando alguien lee un libro tuyo, se completa ese proceso de comunicación: algo que has hecho tú conecta con otra persona.

Además, los escritores aprendemos mucho de los lectores: de cómo leen, de las cosas en las que se fijan y de las interpretaciones que hacen. Es una experiencia muy enriquecedora para todos.

Y que estas iniciativas se celebren fuera de las grandes ciudades me parece esencial. No entiendo que se considere innecesario, por ejemplo, que una compañía de teatro de Madrid actúe en un pueblo porque sus habitantes ya tienen la posibilidad de verla en streaming. Me parece ridículo.

Tendríamos que cambiar esa mentalidad. Romper un poco el eje Barcelona-Madrid ayudaría también a que existieran autores de todas partes. Descentralizar la cultura y conectar directamente con los lectores es enriquecedor para todo el mundo.