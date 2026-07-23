De Los Morancos a Plácido Domingo: el fin de semana más variado (y sorprendente) de Castellón

SOM Festival afronta su segundo fin de semana después de un arranque que la organización califica de éxito de público. Pablo López y Rosana inauguraron la programación de 2026 con dos noches de lleno absoluto frente al Mediterráneo, antes de que el escenario del Real Club Náutico de Castelló reciba tres propuestas muy diferentes: Los Morancos, Rock en Familia y Plácido Domingo.

La sexta edición del festival se celebra entre el 17 de julio y el 8 de agosto y vuelve a apostar por un formato de ciclo cultural, con espectáculos distribuidos durante varias semanas y una programación que combina música popular, humor, propuestas familiares y lírica. El cartel completo incluye también nombres como Sergio Dalma, Iván Ferreiro, Siloé, Los Delinqüentes, Siempre Así y Hey Kid, además de una jornada dedicada a la música de baile y la nostalgia.

Pablo López y Rosana abren el festival junto al Mediterráneo

Pablo López fue el encargado de levantar el telón el viernes 17 de julio. Acompañado por el piano y con una puesta en escena orientada a la cercanía, el artista malagueño recorrió algunas de las canciones más reconocibles de su trayectoria ante el público congregado en el recinto marítimo.

Una noche después, Rosana tomó el relevo con uno de los conciertos de la gira que celebra los 30 años de Lunas rotas, su álbum de debut, publicado en 1996. La cantautora canaria recuperó temas como El talismán, A fuego lento, Sin miedo o Si tú no estás aquí, canciones que impulsaron su carrera y terminaron formando parte de la memoria musical de varias generaciones.

Pablo López abre el SOM Festival de Castelló / Gabriel Utiel

El primer fin de semana permitió al festival reforzar uno de sus rasgos característicos: la combinación de grandes nombres de la música española con un recinto abierto al paisaje portuario y al Mediterráneo.

Los Morancos presentan 'Bota Antonia' en Castelló

El segundo bloque de programación comenzará este viernes 24 de julio con el regreso de Los Morancos. Jorge y César Cadaval llegarán a Castelló con Bota Antonia, un nuevo espectáculo en el que uno de sus personajes más populares decide dar el salto a la política y presentarse como candidata a la presidencia.

La propuesta combina sátira política, referencias a la actualidad, parodias musicales y personajes clásicos del dúo sevillano. El espectáculo mantiene el estilo con el que Los Morancos han construido una trayectoria de varias décadas: humor popular, crítica social y una lectura en clave cómica de los asuntos que marcan la conversación pública.

Rock en Familia acerca los grandes himnos a los más pequeños

La programación continuará el sábado 25 de julio con Rock en Familia, una jornada concebida para compartir la música en directo entre adultos y niños.

El espectáculo propone un recorrido adaptado por canciones de Queen, AC/DC, Metallica, Bon Jovi e Iron Maiden, junto a referentes del rock nacional como Extremoduro, Loquillo, Barricada, Fito & Fitipaldis y Rosendo.

Rosana congregó a numerosos fans en el SOM Festival de Castelló. / ERIK PRADAS

Además del concierto, el recinto contará con actividades complementarias como pintacaras, una zona infantil atendida por monitores y regalos para los asistentes. La iniciativa busca acercar la cultura del rock a las nuevas generaciones mediante un formato dinámico, didáctico y pensado para disfrutar en familia.

Plácido Domingo actuará con la Orquestra Simfònica de Castelló

El cierre del fin de semana llegará el domingo 26 de julio con la actuación de Plácido Domingo, una de las principales citas de música clásica incluidas en el cartel de esta edición.

El cantante y director de orquesta estará acompañado por la Orquestra Simfònica de Castelló en una velada que llevará la lírica al escenario marítimo del festival. La programación oficial presenta el concierto como uno de los acontecimientos culturales más destacados de SOM Festival 2026 y como una oportunidad para escuchar en Castellón un repertorio vinculado a la extensa carrera internacional del artista.

La incorporación de una propuesta sinfónica después de una noche de humor y una jornada de rock familiar refleja la voluntad del ciclo de dirigirse a públicos diferentes, en lugar de concentrarse en un único género o perfil de espectador.

Un ciclo cultural con impacto en el Grau de Castelló

SOM Festival se desarrolla en el Real Club Náutico, dentro del entorno portuario del Grau. La ubicación forma parte de la identidad del proyecto, que plantea los conciertos como una experiencia vinculada al mar, las noches de verano, la gastronomía y la oferta turística de Castelló.

Durante la presentación de la edición de 2026, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria destacaron también la capacidad del festival para atraer visitantes y generar actividad en sectores como la hostelería, la restauración, el alojamiento y el comercio local.

Tras las actuaciones de Los Morancos, Rock en Familia y Plácido Domingo, la programación continuará hasta el 8 de agosto con nuevos conciertos y formatos de ocio. SOM Festival mantiene así su apuesta por una agenda transversal que conecta música, cultura y turismo en uno de los principales espacios marítimos de Castellón.

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SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, PortCastelló, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.