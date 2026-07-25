Sébastien Tellier: "Mi sueño es llegar a ser el Dalí de la música"

Sébastien Tellier dio a conocer hace 25 años con el álbum ‘L’incroyable vérité’ (2001), cuenta con ‘hits’ como ‘La ritournelle’, ‘Roche’ o ‘Devine’ (que cantó en Eurovisión 2008), y su estilo ha evolucionado desde cierta experimentación excéntrica con aires cinematográficos hasta el pop electrónico y la disco music de ‘Kiss the beast’, el trabajo que trae al Grec.

¿Cuál es esa bestia a la que besa en el tema titular del álbum, es una parte de usted?

Sí, es mi instinto, que siempre estoy combatiendo, ya que en este mundo debes ser amable, respetuoso y mostrar tu mejor lado, pero dentro de mí hay algo que me quema. Siempre estoy luchando por imponer mi lado amable, pero, si me escucho a mi mismo, soy una bestia. Eso creo que le pasa a todo el mundo.

El álbum no suena enfadado ni violento.

No, tengo mi familia, mi vida, y cuando grabo música no muestro ese enfado, sino más bien un sueño, con el que juego para crear mis canciones. En este disco me hice una promesa: nada de álbumes conceptuales. Ya he hecho demasiados. Aquí se trataba de buscar la mejor melodía posible y luego escribir las letras. Luego puedes vislumbrar un concepto, pero ese no era el objetivo inicial. Escribí ‘Mouton’ y de ahí salió la idea de la bestia.

Su música se ha hecho más accesible disco a disco.

He pasado mucho tiempo de soledad en el estudio, 25 años en mi nube, y desde que cumplí los 50 [el año pasado] siento que necesito compartir más mi vida y mi visión como artista, y hacer una música más fácil de escuchar. Música pop, fácil de comprender.

Sébastian Tellier. / Mondino

En este disco canta a veces con la voz procesada. ¿’Vocoder’ o ‘auto-tune’?

Es un ‘vocoder’, lo tenía en mi estudio desde hacía tiempo y nunca lo había usado hasta que un día lo enchufé y conseguir ese sonido maquinal a través de mi voz. Ocurre que, aunque yo sea cantante, no me gusta mi voz, es muy frágil y en realidad la odio, así que el ‘vocoder’ me ofrece una buena manera de cantar.

¿Qué le llevó a fichar a Nile Rodgers en ‘Thrill of the night’, tema en el que también interviene Slayyyter?

La canción ‘Let’s dance’, de David Bowie, que él produjo, representa para mí la perfección. Puedes bailarla, transmite nostalgia y es engañosa, porque es más compleja de lo que parece. Me gusta de Nile Rodgers que es un filósofo, un científico de la música.

Pero en la base de su obra hay, sobre todo, influencias francesas.

En Francia, 40 años atrás, en todas las radios ponían a Serge Gainsbourg, Christophe, France Gall... Todo eso tuvo un gran impacto en mí. Es la música con la que crecí de niño. Adoro esas melodías francesas. Luego, me siento cerca del ‘French touch’: música creada por los que nacimos en los años 70, influidos por las bandas sonoras de series como ‘Miami vice’. De la escena francesa de ahora, me gustan Miki y Juliette Armanette. Hay mucho hip-hop y r’n’b en Francia, y está bien, pero veo muchos artistas que tratan de sonar como si fueran norteamericanos. Era normal hace 50 años, pero ahora ya no. También amo la canción española. Mi favorita es ‘Porque te vas’, que cantaba Jeanette. Le puse a mi hija el nombre de Jeanette por ella. Tiene otras canciones que me gustan, como ‘Oye papá, oye mamá’.

Es también un admirador de Dalí.

Porque rompió las reglas, cambió el juego para siempre, dando una nueva definición de lo que es ser un artista, haciendo locuras, mintiendo, siendo ‘supercool’ y ‘superdandy’, con su estilo, su vestuario, su bigote... Me encanta su pintura, claro, pero su carácter es la perfección para mí. Mi sueño es llegar a ser el Dalí de la música.

Fue a Eurovisión con una canción, ‘Devine’, producida por Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk). ¿Valió la pena?

Me arrepiento de haber ido a Eurovisión, porque mi deseo era no llegar a cantar el tema. Si lo recuerda, aparecí conduciendo un pequeño coche, un carrito de golf, y lo que yo quería era que chocara en el escenario y cargarme la actuación, pero la organización del festival me dijo que de ninguna manera.

Aquella canción fue polémica en Francia, porque la letra era mayoritariamente en inglés, y el asunto llegó al Parlamento.

Para mí, no era un problema cantar en inglés. Era el modo de que todo el mundo pudiera entender la canción. De todas formas, yo siempre he tenido una relación mala con las letras de las canciones. Soy músico y compositor, y cuando tengo que escribir un texto comienza mi pesadilla. Soy muy lento, pero trato de hacerlo mejor cada vez. Ahora, para mí es importante cómo suenan las palabras, la fonética. No trato de ser inteligente, sino que suene bonito.

Actuará en el Teatre Grec. ¿Disfruta en el escenario?

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Me encanta, porque en la vida real escondo partes de mí, pero en los conciertos está toda mi personalidad: fumo, hablo mucho, bailo y expongo esa bestia que hay dentro de mí.

Fuente: El Periódico