Música y cosmos en Castelló: el concierto gratuito que anticipa el histórico eclipse

Castelló comenzará a mirar hacia el cielo antes de la gran cita astronómica del verano. El viernes 31 de julio, a las 20.00 horas, el Auditori i Palau de Congressos de Castelló será escenario de Armonía Eclíptica, un concierto sinfónico multimedia concebido como antesala cultural del eclipse total de Sol del 12 de agosto.

La propuesta, interpretada por la Orquestra Simfònica de Castelló bajo la dirección de Pablo Marqués Mestre, reunirá música orquestal, astronomía e imágenes del espacio en una experiencia inmersiva. La entrada será gratuita y las invitaciones podrán retirarse también en la taquilla del Auditori, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas.

El concierto llegará menos de dos semanas antes de un acontecimiento excepcional: el eclipse del miércoles 12 de agosto será el primero de carácter total visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad atravesará España de oeste a este y pasará, entre otras capitales, por Castelló, donde el fenómeno se producirá al atardecer.

Una banda sonora para contemplar el universo

Armonía Eclíptica plantea un recorrido sensorial por el cosmos inspirado en la antigua «armonía de las esferas», la idea de que el orden del universo mantiene una relación profunda con la música. Desde los estudios de Johannes Kepler hasta la creación contemporánea, este concepto ha conectado durante siglos ciencia, filosofía y expresión artística.

Pablo Marqués dirigirá a la Orquestra Simfònica de Castelló en este concierto tan especial. / MEDITERRÁNEO

En Castelló, esa relación se trasladará al escenario mediante obras sinfónicas que dialogarán con proyecciones astronómicas de gran formato. El Auditori se transformará así en una suerte de observatorio poético desde el que el público podrá acercarse al espacio no solo mediante el conocimiento científico, sino también a través de la emoción y la imaginación.

La apertura correrá a cargo de la monumental introducción de Also sprach Zarathustra, de Richard Strauss, una de las páginas orquestales más vinculadas en el imaginario colectivo a la exploración cósmica y al descubrimiento de lo desconocido.

A continuación sonará Solaris, del compositor canadiense John Estacio, una obra de texturas luminosas y resonancias espaciales. La dimensión más introspectiva llegará con A la busca del más allá, de Joaquín Rodrigo, una composición que convierte la búsqueda del infinito en materia musical.

De Mercurio a la luz de la Luna

El viaje continuará con Mercurio, perteneciente a la suite The Planets de Gustav Holst. Su agilidad rítmica y su ligereza orquestal evocarán el movimiento del planeta más próximo al Sol.

En el centro del programa aparecerá uno de sus momentos más contemplativos: Clair de lune (Claro de luna), de Claude Debussy, en la orquestación de Tomáš Köppl. La pieza propondrá una pausa suspendida, semejante a una observación silenciosa del firmamento nocturno.

Cartel del concierto 'Armonía Eclíptica'. / MEDITERRÁNEO

La energía regresará con el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9, Del Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák, antes de una recta final protagonizada por Maurice Ravel. La Orquestra Simfònica de Castelló interpretará la segunda suite de Daphnis et Chloé, caracterizada por su riqueza tímbrica y su evocación luminosa del amanecer, y el célebre Bolero, construido sobre una progresión orquestal que crece hasta ocupar todo el espacio sonoro.

Arte y ciencia ante una cita histórica

El concierto forma parte de una iniciativa que busca celebrar la extraordinaria sucesión de eclipses solares que podrá observarse desde España: dos eclipses totales, en 2026 y 2027, y uno anular en 2028. La serie de conciertos multimedia nace de la colaboración entre instituciones musicales y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dentro de su labor de acercar la astronomía, la astrofísica y la cultura científica al conjunto de la sociedad.

El Instituto Geográfico Nacional califica esta sucesión como una oportunidad astronómica excepcional. El eclipse del 12 de agosto de 2026 cruzará la península cuando el Sol se encuentre muy próximo al horizonte, circunstancia que hará especialmente importante disponer de buena visibilidad hacia el oeste.

Armonía Eclíptica propone prepararse para ese momento desde el lenguaje de la cultura. Más que ilustrar musicalmente un fenómeno astronómico, el proyecto invita al espectador a reconocerse dentro de una arquitectura cósmica mucho mayor: un universo que puede estudiarse con la ciencia, pero también escucharse, imaginarse y sentirse.