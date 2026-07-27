El festival de música, circo y arte que combate la despoblación en este pueblo de Castellón

Durante varios días de agosto, un pequeño municipio del interior de Castellón convertirá sus espacios públicos en escenarios para conciertos, exposiciones, títeres, magia y actividades populares. El objetivo no es únicamente ofrecer entretenimiento: también busca demostrar que la cultura puede generar comunidad y ayudar a mantener vivos los pueblos.

La programación combinará música en directo, artes plásticas, circo, juegos tradicionales y propuestas para públicos de diferentes edades. Las actividades se repartirán entre antiguos edificios recuperados, espacios municipales y enclaves vinculados al patrimonio local, reforzando la conexión entre la creación artística y la identidad del territorio.

El pueblo es Ludiente, en la comarca del Alto Mijares, y la iniciativa es Malfest, un festival impulsado por la asociación Moviendo el Arte. El proyecto nació con la intención de dinamizar la localidad, atraer visitantes y utilizar la actividad cultural como herramienta frente a la despoblación rural.

Malfest convierte Ludiente en un escenario cultural

La nueva edición de Malfest se desarrollará del 7 al 14 de agosto y reunirá una programación heterogénea en la que tendrán cabida tanto los espectáculos artísticos como las actividades comunitarias.

El festival comenzará con una tarde dedicada a los juegos de mesa y a la cultura popular. El local polifuncional acogerá concursos de guiñote, La Fallera Calavera y Rummy, una propuesta participativa con la que la organización busca implicar a vecinos y visitantes desde el primer día.

El grupo Tandem protagonizará el tardeo musical del 8 de agosto. / MEDITERRÁNEO

La siguiente jornada estará marcada por la feria de artistas, que abrirá sus puertas a partir de las 18.00 horas. Después llegará el tardeo musical de Tandem, seguido de una cena de sobaquillo y de un espectáculo de magia programado para las 23.00 horas.

Una exposición de esculturas en un antiguo horno

Uno de los espacios protagonistas será El Horno, donde se inaugurará la exposición de esculturas Bestiario, de Pablo Tàrrega. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de agosto y estará acompañada por un concierto de Dani Music y Xavi Morató.

La utilización de este antiguo espacio comunitario refleja uno de los rasgos distintivos de Malfest: la recuperación de lugares vinculados a la memoria del municipio para darles un nuevo uso cultural.

El festival no se limita, por tanto, a trasladar espectáculos a un entorno rural. También propone una manera diferente de habitar el pueblo, recuperar su patrimonio y crear nuevos puntos de encuentro.

Circo, títeres y música de Bach para cerrar el programa

La última jornada reunirá dos propuestas muy diferentes. A las 19.30 horas, el local polifuncional recibirá un espectáculo de circo ambulante y títeres destinado principalmente al público familiar.

Por la noche, la actividad se trasladará a la Iglesia Vieja. A las 22.30 horas se celebrará Redescubriendo la suite número 1 de J. S. Bach, una propuesta musical que pondrá el cierre al programa en uno de los espacios patrimoniales de Ludiente.

La cultura como respuesta a la despoblación

Malfest se enmarca en una tendencia cada vez más visible en el medio rural: la utilización de la cultura como instrumento de dinamización social, turística y económica.

En municipios con poca población, una exposición, un concierto o un festival pueden tener un impacto que va mucho más allá de la asistencia a una actividad. Estos eventos favorecen la llegada de visitantes, dan visibilidad al territorio, generan movimiento en los establecimientos locales y ofrecen a los vecinos nuevas oportunidades de participación.

La propuesta de Ludiente demuestra que la programación cultural no tiene que concentrarse exclusivamente en las ciudades. También puede convertirse en una forma de resistencia frente al abandono de los pueblos y en una herramienta para reforzar el sentimiento de pertenencia.

Con música, arte, magia, circo y actividades compartidas, Malfest volverá a situar durante varios días a este municipio del interior de Castellón en el mapa cultural de la provincia.