La cantante que entró en la lista musical de Obama actúa gratis en Castelló: ¿cuándo y dónde?

Una cantante capaz de moverse con naturalidad entre el jazz, el bolero, el soul y los ritmos latinoamericanos despedirá esta semana las Nits al Claustre de Castelló. La artista, que consiguió llamar la atención de Barack Obama con una emotiva reinterpretación de un clásico de la música romántica, llegará a la ciudad con un directo íntimo y sin fronteras musicales.

La cita será el 30 de julio, a las 22.30 horas, en el claustro del Museu de Belles Arts. El concierto tendrá una duración aproximada de 60 minutos y la entrada será gratuita hasta completar aforo, por lo que conviene acudir con antelación. Una vez iniciada la actuación, no se permitirá el acceso al recinto.

La protagonista de esta última noche será Tonina, cantante, compositora y contrabajista estadounidense. Su nombre adquirió proyección internacional después de que Barack Obama incluyera su versión de Historia de un amor entre sus canciones favoritas de 2018. Más concretamente, fue aquella interpretación —grabada junto a Javier Limón y Tali Rubinstein— la que se coló en la selección musical anual del expresidente norteamericano.

¿Quién es Tonina, la voz que conquistó a Obama?

Nacida en San Diego, California, y criada en Saint Louis, Misuri, Tonina ha construido una identidad artística marcada por la convivencia de culturas, tradiciones y lenguajes musicales. En sus canciones se pueden encontrar ecos de música clásica, jazz, soul, folk, bolero y ritmos procedentes de Latinoamérica y África.

Cartel del concierto de Tonina en las 'Nits al claustre'. / IVC

Su propuesta cuenta con dos elementos especialmente reconocibles: una voz profunda, cálida y cargada de matices, y un contrabajo que no se limita a acompañarla. El instrumento funciona como una segunda voz, marca el pulso de las composiciones y establece un diálogo constante con la melodía.

Esta combinación le permite transformar cada canción en una experiencia cercana. Tonina puede pasar de la delicadeza de un bolero a una improvisación de jazz o a una base rítmica más contemporánea sin perder la coherencia ni la capacidad de conectar emocionalmente con el público.

Un concierto en formato de trío

Para su concierto en Castelló, Tonina asumirá la voz, el contrabajo y el bajo eléctrico. Estará acompañada por Ivy a la guitarra y Dalila a la batería, en una formación de trío que dejará espacio tanto para la interpretación vocal como para el ritmo, la improvisación y el diálogo entre las tres músicas.

El formato permite anticipar un directo orgánico, con momentos de gran intimidad y otros de mayor intensidad rítmica. La guitarra aportará texturas y atmósferas, mientras que la batería reforzará el pulso de un repertorio que evita las etiquetas rígidas.

El claustro del Museu de Belles Arts ofrecerá, además, un entorno especialmente adecuado para una propuesta de estas características. El patio del centro museístico se transforma cada verano en un escenario al aire libre, donde la proximidad entre artistas y espectadores forma parte esencial de la experiencia.

Tonina pone el punto final a Nits al Claustre 2026

La actuación cerrará la edición de Nits al Claustre 2026, el ciclo organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura. Durante los jueves de julio, el Museu de Belles Arts ha reunido distintas propuestas de música en directo con entrada gratuita.

La programación comenzó el 2 de julio con Maria Faubel y continuó con Caamaño & Ameixeiras, la banda valenciana Tenda y el dúo Alejandro y Maria Laura. Tonina será la encargada de culminar el recorrido el 30 de julio con la propuesta más internacional de la edición.

El público de Castelló tendrá así la oportunidad de escuchar en directo a una artista que entiende la música como un territorio compartido, en el que pueden convivir el jazz, la canción popular, el bolero y diferentes tradiciones culturales.