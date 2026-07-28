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La castellonense Estefanía Serrano gana el Premio Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'Agost 2026

La artista de Altura obtiene los 5.000 euros del certamen de la Fira d’Agost de Xàtiva con la obra 'Dos minutos y cincuenta y cinco segundos'

La artista castellonense Estefanía Serrano suma un nuevo reconocimiento en su trayectoria artística.

La artista castellonense Estefanía Serrano suma un nuevo reconocimiento en su trayectoria artística. / ECO LES AULES

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E. G.

VALENCIA

La artista castellonense Estefanía Serrano ha ganado el Premio Nacional de Pintura Juan Francés Fira d’Agost 2026 con su obra Dos minutos y cincuenta y cinco segundos. El reconocimiento, dotado con 5.000 euros, distingue la propuesta de la joven creadora de Altura entre las 420 obras presentadas a esta edición.

La pieza ganadora se exhibirá junto con el segundo premio y el accésit en una exposición organizada por el Ayuntamiento de Xàtiva. La muestra podrá visitarse desde el sábado 15 de agosto, coincidiendo con la primera jornada de la Fira d’Agost, en la Casa de Cultura de la ciudad, según ha informado el consistorio.

Una artista castellonense con una trayectoria reconocida

Serrano es graduada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (UPV), donde también cursó el Máster en Producción Artística. A lo largo de su trayectoria, la creadora ha mostrado su trabajo en espacios como los Reials Drassanes y La Nau de València, la Feria MARTE de Castellón, la Diputación de Ourense y la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), entre otros centros e instituciones.

Estefanía Serrano Soriano hambre el premio Nacional de Pintura Juan Francés Feria de Agosto 2026

El jurado del premio Nacional de Pintura Juan Francés Feria de Agosto 2026 con la obra ganadora de Estefanía Serrano. / XÀTIVA

La alturana cuenta, además, con distintas distinciones dentro del panorama artístico. Entre ellas figuran el Premio Fundación Victoria Cano y Alejandro Agustín, el Premio Artista Joven Manolo Valdés de la Comunitat Valenciana y el Premio Nacional de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

La concesión del Premio Nacional de Pintura Juan Francés 2026 consolida la proyección de esta artista castellonense y suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria centrada en la investigación y la producción plástica contemporánea.

Álvaro Porras obtiene el segundo premio

El jurado ha concedido el segundo premio, dotado con 3.000 euros, a la obra Diéresis y Córdoba, presentada por Álvaro Porras, artista procedente de Ciudad Real y doctor en Arte.

Su trabajo se articula a partir de referencias contextuales e historiográficas y se centra en la construcción de relatos culturales. Porras ha expuesto en instituciones como el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), el Museo Reina Sofía, el Centre del Carme Cultura Contemporània, el Centro Párraga, La Rambleta y el Centro de Arte La Regenta, además de en numerosas galerías.

Accésit para el valenciano Fernando Jiménez Fernández

El certamen también ha otorgado un accésit a la obra Crome XIV, del artista valenciano Fernando Jiménez Fernández, licenciado en Bellas Artes y con un máster en Diseño Gráfico.

El jurado de esta edición ha estado formado por Aureli Domènech i Bou, diseñador y especialista en gestión de exposiciones de artes visuales; Vicent Ramon Carda Isach, artista visual y gestor cultural; y Jorge Ignacio López, galerista y gestor cultural.

Desde Altura al mundo, Estefanía Serrano ya goza de una galardonada trayectoria artística.

Estefanía Serrano ya goza de una galardonada trayectoria artística. / MEDITERRÁNEO

Más de 400 obras presentadas al certamen

El Premio Nacional de Pintura Juan Francés ha recibido este año un total de 420 obras, lo que representa un incremento del 9,1 % respecto a la edición anterior.

Noticias relacionadas y más

En conjunto, han participado más de 297 artistas procedentes de distintos puntos de España, entre ellos Las Palmas, León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

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