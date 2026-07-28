Música gratis y al aire libre junto al castillo de Orpesa: el planazo de 5 noches que no te puedes perder en el Orfim 2026

Orpesa volverá a convertir las inmediaciones de su castillo en un gran escenario al aire libre. La XXIII edición del Festival Internacional de Música de Orpesa, Orfim, se celebrará entre el 1 y el 5 de agosto de 2026 con cinco conciertos gratuitos y una programación diseñada para acercar diferentes géneros musicales tanto al público especializado como a vecinos, visitantes y familias.

Todas las actuaciones comenzarán a las 23.00 horas en la explanada de la calle Ribera Forner, situada a las faldas del castillo. El acceso será libre hasta completar el aforo disponible.

La nueva edición fue presentada en el salón de plenos del Ayuntamiento por el alcalde de Orpesa, Rafael Albert; el concejal de Cultura, Juan García, y el director artístico del festival, Pedro Quiralte-Gómez.

Durante el acto, los responsables municipales y la dirección del certamen trasladaron un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por los incendios forestales registrados en distintos puntos de la provincia de Castellón y del país. También reconocieron el trabajo de los servicios de emergencia movilizados para combatir el fuego.

ORFIM 2026: fechas, horario y ubicación

Estos son los principales datos que deben tener en cuenta quienes quieran asistir al festival:

Fechas: del 1 al 5 de agosto de 2026.

del 1 al 5 de agosto de 2026. Horario: todos los conciertos comenzarán a las 23.00 horas.

todos los conciertos comenzarán a las 23.00 horas. Lugar: explanada de la calle Ribera Forner, junto al castillo de Orpesa.

explanada de la calle Ribera Forner, junto al castillo de Orpesa. Precio: acceso gratuito.

acceso gratuito. Programación: música sinfónica, guitarra clásica, flamenco, música renacentista, Barroco, repertorio coral y ritmos africanos.

Como ya es tradición, durante las actuaciones se repartirán entre el público abanicos con la programación completa del festival.

La guitarra, hilo conductor de la programación

La guitarra tendrá un protagonismo especial en la XXIII edición de Orfim. El instrumento aparecerá en diferentes formatos y estilos, desde el repertorio clásico hasta el flamenco, y servirá de hilo conductor para una programación marcada por la variedad.

El director artístico, Pedro Quiralte-Gómez, ha destacado que el cartel pretende llegar a públicos muy diferentes y mostrar la capacidad de la música para conectar culturas, generaciones y sensibilidades.

La propuesta combinará grandes formaciones sinfónicas y corales con agrupaciones de cámara, jóvenes intérpretes valencianos y espectáculos en los que convivirán la música académica, el baile y las tradiciones populares.

Programa completo de ORFIM 2026

1 de agosto: una noche histórica con la Sinfonía número 4 de Mahler

El festival comenzará el sábado 1 de agosto con ¡Noche, Mahler! Sinfonía nº 4, una de las grandes novedades de esta edición.

Por primera vez en la historia de Orfim, una orquesta sinfónica completa actuará en el festival. La Orquesta Sinfónica de Valencia, dirigida por Joan Cerveró, interpretará la cuarta sinfonía de Gustav Mahler junto a la soprano Constança Pinter.

La soprano Constança Pinter. / MEDITERRÁNEO

El concierto supondrá un salto de dimensión para el certamen y permitirá escuchar una de las obras más reconocibles del compositor austrobohemio en un espacio singular, al aire libre y junto al castillo.

2 de agosto: un viaje 'Entre tangos y fandangos'

La guitarra tomará el relevo el domingo 2 de agosto con Entre tangos y fandangos, protagonizado por el guitarrista valenciano Ausiàs Parejo y el Cuarteto Levantino.

Parejo, uno de los jóvenes intérpretes con mayor proyección del panorama nacional, encabezará un recorrido musical por diferentes estilos y tradiciones. El programa situará a la guitarra como elemento central del diálogo con los instrumentos de cuerda.

3 de agosto: flamenco con 'Pasión Andaluza'

El lunes 3 de agosto llegará Pasión Andaluza, un espectáculo que combinará piano, cante, baile y guitarra flamenca.

La propuesta contará con la participación de José Manuel Cuenca, Cristina Pedraza, Rosa González y Helena Feenstra, además de un destacado guitarrista flamenco.

La actuación trasladará al escenario diferentes expresiones del arte andaluz mediante una puesta en escena en la que la música y el movimiento compartirán protagonismo.

4 de agosto: del Renacimiento al Barroco con la Camerata Babiloni

El martes 4 de agosto, ORFIM viajará hasta la música de finales del Renacimiento y del Barroco con Jardín para Cuerdas.

El concierto será interpretado por la Camerata Babiloni, una formación de reciente creación compuesta por jóvenes músicos valencianos recién titulados que actualmente continúan sus estudios de máster.

La agrupación actuará bajo la dirección de Jerónimo Castelló y ofrecerá una noche centrada en la sonoridad de los instrumentos de cuerda y en algunos de los lenguajes musicales que marcaron la transición entre dos grandes periodos de la historia de la música.

5 de agosto: más de 120 artistas para cerrar el festival

ORFIM finalizará el miércoles 5 de agosto con Africanbach, el espectáculo más multitudinario de esta edición.

Más de 120 artistas se reunirán sobre el escenario para combinar música coral, tradición clásica y ritmos africanos. En el concierto participarán el Orfeó d’Aldaia, el Orfeó Universitari de València y el proyecto La Luna de África, bajo la dirección de Francesc Valldecabres y Jesús Salvador “Chapi”.

La propuesta cerrará las cinco noches de programación con un encuentro entre diferentes culturas musicales y una puesta en escena de gran formato.

Ausiàs Parejo será uno de los protagonistas de la presente edición del Orfim. / MEDITERRÁNEO

Cultura y turismo más allá de las playas

El Ayuntamiento de Orpesa presenta Orfim como una de sus principales apuestas para ampliar la oferta turística y cultural del municipio durante la temporada estival.

El concejal de Cultura, Juan García, ha defendido la importancia de acercar una programación de calidad a toda la ciudadanía manteniendo la gratuidad de los conciertos.

Por su parte, Rafael Albert ha recordado su participación en la inauguración de la primera edición del festival, celebrada en 2003, cuando ya ocupaba la Alcaldía. Más de dos décadas después, el certamen se ha consolidado como una de las citas culturales recurrentes del verano en la provincia de Castellón.

El alcalde ha señalado que uno de los objetivos de Orfim es proyectar una imagen de Orpesa que vaya más allá del turismo de sol y playa. La programación musical se suma así a la oferta patrimonial, educativa, cultural y de ocio del municipio.

Pedro Quiralte-Gómez también ha subrayado la dimensión social de esta edición, concebida como un mensaje de esperanza, unión y recuperación en un momento especialmente difícil para las zonas afectadas por los incendios.

Una cita gratuita en un entorno histórico

La combinación de acceso libre, programación variada y ubicación junto al castillo convierte Orfim en una opción cultural destacada para quienes se encuentren en Orpesa durante los primeros días de agosto.

El público podrá escuchar en cinco noches consecutivas una sinfonía de Mahler, repertorio para guitarra, flamenco, música antigua y un espectáculo coral con influencias africanas.

Con 23 ediciones celebradas, Orfim afronta una nueva convocatoria con el propósito de consolidarse como escaparate cultural de Orpesa y como punto de encuentro entre la música, el patrimonio y el turismo.