El incendio de la Vall d’Uixó obliga a aplazar el concierto de Ana Torroja en Onda: ¿cuándo se celebrará?

El concierto que Ana Torroja tenía previsto ofrecer este viernes 31 de julio en Onda no podrá celebrarse en la fecha inicialmente anunciada. La evolución del incendio forestal originado en la Vall d’Uixó y su impacto sobre los municipios del entorno han obligado a modificar la programación.

La decisión responde a criterios de seguridad y a la necesidad de concentrar los recursos municipales, policiales y de emergencias en la atención de una situación que ha condicionado directamente la actividad cotidiana de Onda. No obstante, la actuación no ha sido cancelada y el público podrá disfrutar del espectáculo más adelante.

Según ha informado a Mediterráneo el Ayuntamiento de Onda, el concierto se celebrará finalmente el próximo 20 de agosto en el Recinto Multiusos, donde la artista presentará su gira Se ha acabado el show.

El concierto de Ana Torroja en Onda se traslada de fecha ante el incendio que asola a la Plana Baixa. / MEDITERRÁNEO

El concierto no se cancela y mantiene su escenario

La confirmación de la nueva fecha permite conservar una de las principales citas musicales del verano en Onda. La actuación se traslada unas semanas, pero mantiene como escenario el Recinto Multiusos del municipio.

Las personas que hayan adquirido entradas deberán conservarlas y permanecer atentas a las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento, la organización y la plataforma de venta para conocer todos los detalles relacionados con el cambio de fecha, los horarios y las condiciones de acceso.

El aplazamiento permitirá que el espectáculo pueda celebrarse en un contexto de mayor normalidad y con las garantías de seguridad necesarias tanto para el público como para los trabajadores y los equipos implicados en su organización.

La emergencia forestal ha afectado directamente a Onda

Onda ha sido uno de los municipios afectados por la evolución del incendio y por la intensa presencia de humo. Durante los últimos días se han adoptado medidas preventivas y restricciones en diferentes puntos del término municipal ante la proximidad del fuego.

La situación hacía desaconsejable mantener un concierto de gran formato este 31 de julio. Un evento de estas características requiere movilizar recursos de seguridad, movilidad, asistencia sanitaria y emergencias que permanecen centrados en la protección de la población y en las tareas vinculadas al incendio.

La decisión de aplazar la actuación responde, por tanto, a la necesidad de priorizar la gestión de una emergencia que ha alterado la circulación, la actividad pública y la programación cultural en distintos municipios castellonenses.

Una nueva cita con Ana Torroja en Onda

Ana Torroja llegará a Onda con un espectáculo que recorre varias décadas de música pop y combina sus trabajos más recientes con algunos de los grandes éxitos de su carrera en solitario y de su etapa como vocalista de Mecano.

El Ayuntamiento y la organización comunicarán mediante sus canales oficiales cualquier novedad sobre el desarrollo de la actuación. Mientras tanto, la prioridad continúa siendo la seguridad de la población y de todos los profesionales que trabajan frente al incendio.

La música tendrá que esperar unas semanas, pero Onda ya tiene marcada en el calendario su nueva cita con Ana Torroja: el 20 de agosto.