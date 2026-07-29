Myke Towers, María Becerra y Ana Mena lideran un Arenal Sound 2026 que vuelve a masificar la playa de Burriana

El Arenal Sound regresa a Burriana del 30 de julio al 2 de agosto con una programación dominada por la música urbana, el pop y la electrónica. Myke Towers, María Becerra, Ana Mena, Dimitri Vegas, Delaossa, Omar Montes, JC Reyes y RVFV son algunos de los nombres destacados de una edición que volverá a transformar la costa castellonense en uno de los principales puntos de encuentro del verano.

El festival mantiene la fórmula que lo ha convertido en una de las citas musicales más multitudinarias de España: conciertos junto al Mediterráneo, alojamiento en zonas de descanso y una experiencia pensada para un público joven que combina música, playa y convivencia durante varios días.

La jornada inaugural estará acompañada, además, por una concentración propalestina convocada a las puertas del recinto para reclamar que el festival se desvincule del fondo de inversión KKR.

Un cartel entre la música urbana, el pop y la electrónica

La programación comenzará el jueves 30 de julio con dos de los principales reclamos internacionales de esta edición: Myke Towers y María Becerra. La primera jornada también contará con artistas como La Pantera, Bresh, MVRK, D.Valentino, Pignoise, Íñigo Quintero, Ptazeta, L0rna, Luc Loren, Aissa y Fran Perea.

El viernes 31 de julio estará encabezado por Dimitri Vegas y Omar Montes, acompañados por Álvaro de Luna, Leire Martínez, Nil Moliner, Walls, DPR Cream & DPR Artic, Mafalda Cardenal, Foyone, Alejo, Juseph y Enol. La jornada combinará la electrónica de gran formato con el pop nacional y diferentes propuestas urbanas.

Myke Towers es uno de los grandes reclamos del Arenal Sound 2026. / FERRAN SENDRA

El sábado 1 de agosto, el protagonismo recaerá en Ana Mena, Delaossa y W&W. Cali y El Dandee, Funzo, Kidd Keo, Young Cister, Kidd Voodoo, Inazio, Midas Alonso y Q2 completan una de las noches más variadas del programa.

El cierre llegará el domingo 2 de agosto con JC Reyes y RVFV, además de Juan Magán, J Abdiel, C. Marí, Alvama Ice, Yapi, Mar Lucas, Mayo, Avenida, Michenlo y José de Rico. La última jornada reforzará el peso del reguetón, la electrónica comercial y la música urbana dentro de la identidad actual del Arenal Sound.

Recinto, zonas de descanso y servicios digitales

Arenal Sound vuelve a apostar por un recinto de grandes dimensiones distribuido entre diferentes zonas de conciertos, espacios de restauración, áreas de servicios y lugares destinados al descanso de los asistentes.

La experiencia tendrá un importante componente digital. La pulsera del festival funcionará como sistema de pago sin efectivo y podrá recargarse antes y durante el evento. La aplicación oficial permitirá consultar horarios, avisos, novedades y otra información práctica, mientras que los planos digitales facilitarán los desplazamientos entre los diferentes escenarios.

Los asistentes podrán complementar su entrada con distintas modalidades de alojamiento, entre ellas las zonas de descanso y las opciones de glamping. También habrá consignas, puntos de recarga para teléfonos móviles, espacios de restauración, aseos y servicios básicos para afrontar varios días dentro del entorno del festival.

En materia de movilidad, la organización ofrece autobuses oficiales desde diferentes ciudades, lanzaderas y servicios específicos para facilitar los desplazamientos hasta el recinto. Se recomienda comprobar previamente la disponibilidad, los horarios y los puntos de salida a través de los canales oficiales.

Dispositivo sanitario, seguridad y Puntos Violetas

La celebración del Arenal Sound implica la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad, emergencias y atención sanitaria coordinado entre la organización y las administraciones públicas.

Las zonas de descanso dispondrán de puntos atendidos por personal médico, de enfermería y de emergencias, además de unidades de soporte vital básico. El recinto de conciertos contará igualmente con equipos sanitarios y ambulancias distribuidos en diferentes áreas.

El operativo incorporará Puntos Violetas en el recinto y en las principales zonas de acampada. Estos espacios ofrecerán información, acompañamiento y atención ante posibles situaciones de violencia sexual, acoso o discriminación.

Ana Mena es otra de las artistas más esperadas en la presente edición de la macrocita burrianense. / mediterráneo

La organización también contempla medidas de accesibilidad, con espacios adaptados y personal especializado para facilitar la participación de personas con movilidad reducida u otras necesidades específicas.

Entre las recomendaciones básicas para los asistentes se encuentran utilizar protección solar, hidratarse con frecuencia, llevar calzado cómodo y mantener cargado el teléfono móvil. También conviene consultar los horarios actualizados y planificar con antelación los desplazamientos y el alojamiento.

Concentración propalestina en la entrada del festival

La apertura del Arenal Sound estará acompañada por una movilización convocada por Castelló per Palestina y BDS Castelló. Según el cartel difundido por ambas organizaciones, la concentración se celebrará el jueves 30 de julio a las 19.00 horas en la entrada de acceso al festival, en Burriana.

La convocatoria utiliza los mensajes “Free Palestine” y “FCK KKR” y reclama que el Arenal Sound se desvincule del fondo de inversión KKR, propietario de Superstruct Entertainment, grupo empresarial relacionado con la gestión de numerosos festivales internacionales.

Los colectivos convocantes consideran que el fondo mantiene inversiones vinculadas con Israel y con empresas relacionadas con la industria armamentística. Estas afirmaciones forman parte de una campaña internacional que ha provocado protestas, llamamientos al boicot y cancelaciones de artistas en diferentes festivales europeos.

La movilización de Burriana se enmarca en ese movimiento de presión y tiene como objetivo trasladar el debate sobre la propiedad de los grandes eventos musicales hasta las puertas del recinto.

No es la primera protesta de estas características vinculada al Arenal Sound. En ediciones anteriores, organizaciones propalestinas ya habían reclamado un posicionamiento público del festival y la incorporación del respeto a los derechos palestinos dentro de sus protocolos éticos.

Cuatro días de música y actualidad social en Burriana

Arenal Sound 2026 llegará así con una doble agenda. En el interior del recinto, cuatro jornadas de conciertos con algunos de los nombres más destacados de la música urbana, el pop y la electrónica. En el exterior, una nueva expresión del debate sobre la propiedad de los festivales y la responsabilidad social de promotoras, artistas, patrocinadores e instituciones.

Burriana se prepara para recibir durante varios días a miles de asistentes y para volver a convertirse en uno de los principales epicentros musicales del verano en la Comunitat Valenciana.