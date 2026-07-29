De Sergio Dalma a Iván Ferreiro: la maratón de conciertos que llenará el Grau de Castelló este fin de semana

Castelló se prepara para vivir el tramo más intenso del SOM Festival 2026. Desde este jueves 30 de julio y hasta el domingo 2 de agosto, el ciclo encadenará por primera vez en esta edición cuatro jornadas consecutivas de música en directo, con una programación diseñada para conectar con públicos, estilos y generaciones muy diferentes.

El escenario del Real Club Náutico de Castelló, con el Mediterráneo como telón de fondo, reunirá durante este largo fin de semana a Siloé, Hey Kid, Sergio Dalma, Iván Ferreiro y Siempre Así. Cinco nombres que trazan un recorrido desde el pop independiente y los nuevos fenómenos digitales hasta la canción melódica, el pop-rock de autor y la rumba festiva.

Este bloque supone uno de los momentos centrales de una programación que se desarrolla desde el 17 de julio y que mantendrá la actividad hasta el 8 de agosto. El festival combina conciertos, espectáculos y gastronomía en un recinto al aire libre situado en el Grau de Castelló.

Siloé protagonizará uno de los grandes conciertos del SOM Festival 2026. / Alba Vigaray

Siloé y Hey Kid: dos generaciones del nuevo pop para abrir el fin de semana

La primera noche llegará el jueves 30 de julio con una doble actuación protagonizada por Siloé y Hey Kid, dos proyectos que han construido una relación especialmente estrecha con sus comunidades digitales.

Siloé aterrizará en Castellón dentro de su Campo Grande Tour, en la que será su única actuación en la provincia durante 2026. El trío vallisoletano formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos ha desarrollado durante una década un sonido propio en el que conviven el pop, el folk, el rock y la electrónica. En el concierto sonarán también canciones de Santa Trinidad, su cuarto álbum.

A esa propuesta se sumará Hey Kid, nombre artístico del cantante y compositor barcelonés que se ha convertido en uno de los perfiles emergentes del pop nacional. Su incorporación cerró oficialmente el cartel de SOM Festival 2026 y reforzó una de las noches con mayor conexión con el público joven del ciclo.

Sergio Dalma vuelve a Castelló con sus clásicos y nuevas canciones

El viernes 31 de julio será el turno de Sergio Dalma, una de las voces más reconocibles de la música española. El cantante llegará con un repertorio construido a lo largo de más de tres décadas, en el que convivirán canciones como Bailar pegados, Esa chica es mía o Yo no te pido la luna con los temas de su reciente trabajo, Retorno a Via Dalma.

Sergio Dalma en una foto de estudio para la promoción de su disco y gira 2026. / Mediterráneo

La actuación está prevista a las 22.00 horas, mientras que la apertura del recinto será a las 20.00 horas, según la ficha oficial del concierto. Dalma convertirá así la segunda jornada del fin de semana en una noche marcada por la canción romántica y por un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones.

Iván Ferreiro y los himnos de toda una generación

El protagonismo del sábado 1 de agosto recaerá en Iván Ferreiro, figura fundamental del pop-rock alternativo español desde sus años como vocalista de Los Piratas.

El músico gallego repasará algunas de las composiciones más reconocibles de su trayectoria, junto a canciones de sus trabajos más recientes. En el repertorio se espera la presencia de piezas como Turnedo, incluida en su primer álbum en solitario, Canciones para el tiempo y la distancia, publicado en 2005 y convertido ya en una referencia generacional.

La apertura de puertas será a las 20.00 horas y el concierto comenzará a las 22.00 horas.

Iván Ferreiro regresa a la provincia de Castellón para actuar en el festival del Real Club Náutico. / Mediterráneo

Siempre Así pondrá el broche con una noche de rumba y celebración

Después de tres jornadas de pop, canción melódica y música de autor, Siempre Así cerrará el bloque el domingo 2 de agosto con una propuesta pensada para cantar y bailar.

El grupo sevillano acumula más de 35 años de trayectoria, 15 discos y alrededor de 1.500 conciertos. En Castelló recuperará canciones como Se me va, Para volver a volver, Te estoy queriendo tanto o Tú serás mi amanecer, además de sus populares versiones de A mi manera y la Salve rociera.

Palmas, guitarras, panderetas y un repertorio ligado a celebraciones de todo tipo servirán para despedir las cuatro noches consecutivas. La organización ha fijado la apertura del recinto a las 20.00 horas y el inicio del espectáculo a las 22.00 horas.

El tramo más intenso después de un arranque multitudinario

El nuevo bloque de conciertos llega después de las primeras jornadas de SOM Festival, inauguradas por Pablo López y Rosana. El ciclo continuó el pasado fin de semana con el humor de Los Morancos, la propuesta intergeneracional de Rock en Familia y la actuación de Plácido Domingo junto a la Orquestra Simfònica de Castelló.

Según la organización, estas primeras citas han congregado ya a miles de asistentes y han confirmado la capacidad del festival para alternar grandes nombres de la música, humor, espectáculos familiares y propuestas dirigidas a distintos perfiles de público.

La programación continuará después del domingo con nuevas citas, entre ellas el regreso de Los Delinqüentes, previsto para el viernes 7 de agosto.

Música, gastronomía y ambiente mediterráneo

Más allá del cartel, uno de los principales elementos diferenciales de SOM Festival continúa siendo su ubicación. El Real Club Náutico permite asistir a los conciertos junto al mar, dentro de un formato más próximo al de un ciclo de noches independientes que al de un macrofestival convencional.

El recinto cuenta además con una zona gastronómica que ofrece diferentes estilos de cocina, bebidas y alternativas para cenar sin abandonar el espacio del festival. La propuesta busca ampliar la experiencia antes y después de cada actuación y reforzar la vinculación del evento con el ocio estival del Grau.

Las entradas para las cuatro jornadas permanecen disponibles a través de los canales oficiales de SOM Festival. El ciclo está producido por Disparate Entertainment y Vibra Music, con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, PortCastelló, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.