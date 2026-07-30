Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quinto día de incendioTercer incendio más devastadorCarreteras cortadasSanta BárbaraGafas gratis para ver el eclipse
instagramlinkedin

De Glenn Miller a Phil Collins: la gran noche del swing que llenará de música Benicàssim

La Big Band de la Orquesta Sinfónica Belles Arts actuará el 31 de julio con un espectáculo gratuito que recorrerá los grandes clásicos de la música estadounidense

La Orquesta Sinfónica Belles Arts ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos del jazz, el swing, Broadway y la música popular estadounidense.

La Orquesta Sinfónica Belles Arts ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos del jazz, el swing, Broadway y la música popular estadounidense. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. Cruz

Benicàssim volverá a convertir el Mediterráneo en el mejor escenario para la música en directo con la cuarta edición de Concert al Mediterrani, una de las propuestas culturales más consolidadas de la programación estival del municipio. La cita será el viernes 31 de julio, a las 22.30 horas, en el Anfiteatro Pepe Falomir, donde el espectáculo American Night ofrecerá un viaje por los grandes éxitos del jazz, el swing, Broadway y la música popular estadounidense del siglo XX.

El concierto, de acceso gratuito y con una duración aproximada de 90 minutos, estará interpretado por la Big Band de la Orquesta Sinfónica Belles Arts, bajo la dirección musical de José Vicente Ramón Segarra. La propuesta contará además con la voz de Dayan Soul, el saxo solista de Fran Conde y la dirección artística de Elisa Ortells Agramunt, en una producción que combina la potencia de una gran formación orquestal con el ambiente único del anfiteatro junto al mar.

Un recorrido por los grandes clásicos americanos

El programa de American Night rinde homenaje a algunas de las figuras imprescindibles de la música norteamericana como Glenn Miller, George Gershwin, Cole Porter, Benny Goodman, Nina Simone o Phil Collins, alternando estándares del jazz, grandes composiciones para Broadway, bandas sonoras y baladas internacionales.

Dayan Soul pondrá la voz en esta singular cita musical en el Anfiteatro Pepe Falomir.

Dayan Soul pondrá la voz en esta singular cita musical en el Anfiteatro Pepe Falomir. / MEDITERRÁNEO

Entre las obras que sonarán durante la velada destacan títulos tan reconocibles como In The Mood, Summertime, Sing, Sing, Sing, Somewhere Over the Rainbow, Hello, Dolly!, My Way, Skyfall o Night and Day, configurando un repertorio pensado para conectar tanto con los amantes del jazz como con el público general.

Una cita consolidada en el verano de Benicàssim

Con esta cuarta edición, Concert al Mediterrani refuerza su papel como uno de los eventos musicales del verano en Benicàssim. La iniciativa forma parte de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento para dinamizar la temporada estival mediante espectáculos gratuitos y de calidad, aprovechando espacios emblemáticos como el Anfiteatro Pepe Falomir, situado junto al paseo marítimo.

Noticias relacionadas y más

La actuación se integra además en una intensa agenda cultural que durante estas semanas reúne teatro, cine al aire libre, visitas guiadas y festivales musicales, consolidando a Benicàssim como uno de los principales destinos culturales y turísticos de la costa castellonense durante el verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Así está el incendio de la Vall d'Uixó este miércoles: los bomberos cuentan la última hora del operativo
  3. La Policía Local de Vila-real solicita colaboración para localizar a un menor de 14 años
  4. La situación del incendio se complica en Artana: crece la preocupación por el avance de las llamas
  5. La batalla heroica para evitar que el fuego saltara en Alcudia de Veo: sin agua, de noche y a mano
  6. La casa de Mago Yunke en la Vilavella se salva por poco «pero han desaparecido parte de mi historia y mis vivencias»
  7. Un accidente con personas atrapadas corta la A-23 y obliga a movilizar a los Bomberos de Castellón
  8. Directo | Girona-Castellón: Consulta los onces iniciales

De Glenn Miller a Phil Collins: la gran noche del swing que llenará de música Benicàssim

De Glenn Miller a Phil Collins: la gran noche del swing que llenará de música Benicàssim

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Antes de que sientas hambre o sed, tu cuerpo ya sabe lo que necesita: el mecanismo que decide cuándo comer o beber

Antes de que sientas hambre o sed, tu cuerpo ya sabe lo que necesita: el mecanismo que decide cuándo comer o beber

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano

Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

Sofía de Borbón, una segundona atípica

Sofía de Borbón, una segundona atípica
Tracking Pixel Contents