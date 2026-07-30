De Glenn Miller a Phil Collins: la gran noche del swing que llenará de música Benicàssim

Benicàssim volverá a convertir el Mediterráneo en el mejor escenario para la música en directo con la cuarta edición de Concert al Mediterrani, una de las propuestas culturales más consolidadas de la programación estival del municipio. La cita será el viernes 31 de julio, a las 22.30 horas, en el Anfiteatro Pepe Falomir, donde el espectáculo American Night ofrecerá un viaje por los grandes éxitos del jazz, el swing, Broadway y la música popular estadounidense del siglo XX.

El concierto, de acceso gratuito y con una duración aproximada de 90 minutos, estará interpretado por la Big Band de la Orquesta Sinfónica Belles Arts, bajo la dirección musical de José Vicente Ramón Segarra. La propuesta contará además con la voz de Dayan Soul, el saxo solista de Fran Conde y la dirección artística de Elisa Ortells Agramunt, en una producción que combina la potencia de una gran formación orquestal con el ambiente único del anfiteatro junto al mar.

Un recorrido por los grandes clásicos americanos

El programa de American Night rinde homenaje a algunas de las figuras imprescindibles de la música norteamericana como Glenn Miller, George Gershwin, Cole Porter, Benny Goodman, Nina Simone o Phil Collins, alternando estándares del jazz, grandes composiciones para Broadway, bandas sonoras y baladas internacionales.

Dayan Soul pondrá la voz en esta singular cita musical en el Anfiteatro Pepe Falomir. / MEDITERRÁNEO

Entre las obras que sonarán durante la velada destacan títulos tan reconocibles como In The Mood, Summertime, Sing, Sing, Sing, Somewhere Over the Rainbow, Hello, Dolly!, My Way, Skyfall o Night and Day, configurando un repertorio pensado para conectar tanto con los amantes del jazz como con el público general.

Una cita consolidada en el verano de Benicàssim

Con esta cuarta edición, Concert al Mediterrani refuerza su papel como uno de los eventos musicales del verano en Benicàssim. La iniciativa forma parte de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento para dinamizar la temporada estival mediante espectáculos gratuitos y de calidad, aprovechando espacios emblemáticos como el Anfiteatro Pepe Falomir, situado junto al paseo marítimo.

La actuación se integra además en una intensa agenda cultural que durante estas semanas reúne teatro, cine al aire libre, visitas guiadas y festivales musicales, consolidando a Benicàssim como uno de los principales destinos culturales y turísticos de la costa castellonense durante el verano.