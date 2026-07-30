Myke Towers arranca una nueva edición del Arenal Sound entre música, polémica y miles de asistentes

El Arenal Sound ha levantado este jueves el telón de una nueva edición en el Grao de Burriana con el concierto del puertorriqueño Myke Towers, el artista más esperado de la primera jornada y encargado de inaugurar una noche marcada por el reguetón, el trap y la llegada de miles de festivaleros de toda España.

La programación del primer día reúne a varios nombres internacionales. La argentina María Becerra, prevista para las 22.35 horas, figura entre las actuaciones que más expectación generan, mientras que la también argentina Bresh será la encargada de cerrar el escenario principal a las 3.30 de la madrugada. Entre los artistas nacionales destacan La Pantera, que abrió el escenario principal a las 20.15 horas; MVRK, a las 21.15 horas; y Pignoise, que actuará a las 23.50 horas.

Una inauguración marcada por la polémica

Como cada verano, el recinto vuelve a convertirse en punto de encuentro para miles de jóvenes llegados de todos los rincones del país. La inauguración del macrofestival tampoco ha estado exenta de polémica. La jornada ha comenzado con una concentración convocada por el colectivo Castelló per Palestina para protestar contra el fondo de inversión KKR, vinculado al festival, en una movilización que ha trasladado el conflicto internacional hasta las puertas del recinto.

Dentro del festival, el ambiente festivo también ha recordado al Mundial de fútbol, pues desde varios escenarios se han escuchado gritos de «¡Campeones del mundo!». Sin embargo, entre la celebración parece haberse olvidado el incendio forestal que continúa activo en la provincia y que, durante los últimos días, llegó a poner en duda la celebración del evento.

El recinto incorpora de nuevo varias novedades en esta edición. La más llamativa es una gran atracción de feria instalada en el interior del festival.

El Arenal Sound mantiene sus cuatro escenarios habituales. El principal, patrocinado por Heineken, concentra las actuaciones de mayor formato. Le sigue el escenario Negrita, mientras que el Cutty Sark Beach Club, situado sobre la arena de la playa, ofrece una programación junto al mar. Completa el recinto el Repsol Stage, el más pequeño de los cuatro.

Yeremy Pino en la actuación de La Pantera, rapero canario. / Toni Losas

Ocio, tendencias y espacios de descanso

En un año en el que el cartel reúne menos artistas destacados que en ediciones anteriores, el festival ha seguido apostando por ampliar su oferta de ocio más allá de los conciertos. El Beach Club vuelve a ser uno de los espacios más concurridos para combatir las altas temperaturas gracias a su piscina, que además incorpora un castillo hinchable, aunque permanece cerrada durante la noche.

El recinto dispone también de varias zonas de descanso, un espacio de food trucks con mesas sobre césped artificial y un área promocional en la que decenas de marcas organizan juegos y actividades a cambio de regalos para los asistentes.

Como en anteriores ediciones, la carpa de Druni, donde se maquilla a los asistentes, concentra una de las colas más largas del festival. No es de extrañar, pues el «postureo» caracteriza desde hace años a este evento, frecuentado por numerosos influencers.

Sin embargo, la moda de los elaborados peinados con brillos, los tops y las minifaldas que durante años definieron la estética del Arenal Sound parece estar dejando paso, poco a poco, a un estilo más sencillo, dominado por los vaqueros y las camisetas básicas. Esta tendencia coincide con la estética de la ropa «básica» que caracteriza a la generación Z.

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Aun así, el gran cartel decorativo situado en la entrada del festival continúa siendo el lugar elegido por los asistentes para inmortalizar su visita y compartir las fotografías en las redes sociales.