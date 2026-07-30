El prodigio japonés de la guitarra que inaugura gratis los 10 años del MDM Fest en Montanejos

La guitarra clásica volverá a encontrarse con el paisaje de Montanejoseste sábado, 1 de agosto. El intérprete japonés Sohta Nakabayashi protagonizará el concierto de presentación del décimo aniversario del MDM Fest, una edición especial que celebra una década dedicada a la música de cuerda pulsada.

La actuación comenzará a las 23.00 horas en los Jardines de Villa Purificación y tendrá entrada gratuita hasta completar el aforo. El recital servirá como prólogo de una programación que continuará durante el mes de octubre bajo el lema ¿Re-Cuerdas?.

El escenario elegido vuelve a reforzar una de las señas de identidad del festival: la unión entre música, patrimonio y naturaleza. Villa Purificación es una de las primeras residencias de veraneo de estilo mediterráneo construidas para una familia burguesa en Montanejos y sus jardines se han convertido en un espacio habitual para las actividades culturales estivales del municipio.

Un guitarrista con trayectoria internacional

Nacido en Japón en el año 2000, Sohta Nakabayashi comenzó a estudiar guitarra a una edad muy temprana y ha desarrollado buena parte de su formación y de su carrera artística en España.

Sohta Nakabayashi llega a Montanejos con una trayectoria reconocida internacionalmente. / MEDITERRÁNEO

El músico acumula más de una decena de primeros premios internacionales, con reconocimientos en certámenes celebrados en España, Estados Unidos, Suecia, Alemania y Japón. Entre ellos figuran los primeros premios del Concurso Internacional de Guitarra Miguel Llobet, el Texas International Guitar Competition, el certamen de Juventudes Musicales de España y el Uppsala International Guitar Festival. También ha sido premiado en el Concurso Internacional de Guitarra José Tomás de Petrer.

Su actividad artística lo ha llevado a ofrecer conciertos, impartir clases magistrales y participar en jurados en países de Europa, Asia y América. Ha actuado en espacios como el Musikverein de Viena, el Uppsala Konsert & Kongress, el Muza Kawasaki Symphony Hall de Japón y el Auditorio del Museo Nacional del Prado.

Nakabayashi también ha colaborado como solista con diferentes formaciones sinfónicas y ha interpretado obras como el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, y el Concierto Mudéjar, de Antón García Abril. Su trayectoria incluye, además, proyectos de música de cámara y trabajos vinculados a la creación española contemporánea.

Su llegada a Montanejos permitirá al público escuchar de cerca a uno de los jóvenes intérpretes con mayor proyección dentro del circuito internacional de guitarra clásica.

Diez años conectando música y territorio

El MDM Fest nació con el objetivo de reunir en Montanejos a figuras destacadas de la guitarra, los instrumentos de plectro y otras expresiones vinculadas a la cuerda pulsada. Organizado por Montando Música, el certamen ha construido durante sus sucesivas ediciones una propuesta basada en la calidad artística y en la conexión de los conciertos con el entorno natural y turístico del Alto Mijares.

La programación histórica del festival muestra el paso por Montanejos de intérpretes y formaciones procedentes de numerosos países. En ediciones anteriores han participado artistas como el guitarrista danés Jonas Egholm, la serbia Ema Kapor, el singapurense Kevin Loh, el mexicano José Daniel Salceda y agrupaciones como QuartetoMás o el trío cubano Alter Ego.

Para el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, alcanzar la décima edición confirma la consolidación del proyecto dentro de la oferta cultural local. «El MDM Fest es ya una cita consolidada dentro de la programación cultural de nuestro pueblo y una muestra de cómo la música puede convertirse también en una forma de proyectar Montanejos», asegura.

El primer edil también ha destacado el trabajo continuado que ha permitido mantener el festival durante una década: «Celebrar diez años de festival significa que detrás hay mucho trabajo, talento y fidelidad de un público que ha hecho suyo este proyecto».

El MDM Fest continuará en octubre

Después del concierto inaugural de Sohta Nakabayashi, el décimo aniversario retomará su actividad en octubre con una programación integrada por artistas y agrupaciones de diferentes estilos y procedencias.

Entre las actuaciones anunciadas se encuentran QuartetoMás; Fetén-Fetén junto a la Orquesta Ciudad de La Mancha; Sophie Bravard Varela y Alberto Madrona López; y el trío cubano Alter Ego.

La edición de aniversario mantiene así la vocación internacional y abierta del MDM Fest, combinando intérpretes consolidados, nuevos talentos y diferentes maneras de acercarse a la música de cuerda.

El festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Montanejos y la colaboración de la Diputación de Castellón.