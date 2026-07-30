Siloé hace vibrar el SOM Festival de Castelló con Hey Kid como aliado perfecto

El Mediterráneo ha puesto el decorado y el SOM Festival, la música este 30 de julio. El Real Club Náutico de Castelló ha abierto su primer gran fin de semana con una doble cita de pop independiente en la que Hey Kid ha ejercido de anfitrión emocional y Siloé ha confirmado su condición de principal reclamo. Con una entrada numerosa y el calor todavía pegado al muelle, el público ha ido ocupando pista y grada desde la apertura de puertas, a las ocho de la tarde. Ha sido también la única parada de Siloé en la provincia durante todo 2026.

Hey Kid ha aparecido primero, a las 20.45 horas, con un repertorio construido desde la cercanía. Santi Vancells ha convertido sus historias de cambios, despedidas y nuevos comienzos en un diálogo directo con las primeras filas. Canciones como Noche de San Juan o Donde estés tú han mostrado las dos caras de su propuesta: la intimidad del cantautor y un pulso pop pensado para crecer en directo. Arropado por su banda, Vancells ha dejado una actuación ascendente, sin estridencias, que terminaba de encender un recinto dispuesto ya para el plato fuerte.

Grupo en forma

Siloé ha tomado después el escenario con la seguridad de quien atraviesa un momento de expansión. Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos han desplegado esa mezcla de folk, rock, pop y electrónica que ha convertido al trío vallisoletano en una de las formaciones más reconocibles de la escena nacional. Desde el primer tema, el concierto ha avanzado como una sucesión de oleadas: bases contundentes, guitarras abiertas, estribillos coreados y pausas breves para recuperar el aliento.

El bloque dedicado a Santa Trinidad ha encontrado respuesta inmediata en piezas como Todos los besos, Si me necesitas, llámame y Sangre en las venas. La banda ha sabido alternar la épica con pasajes más contenidos y aprovechar la proximidad del recinto, con el mar al fondo, para convertir cada coro en una celebración compartida.

El cierre ha dejado brazos en alto y la sensación de que la jornada había cumplido su promesa: reunir a una voz emergente y a un grupo ya consolidado sin romper la coherencia del cartel. Hey Kid aportaba sensibilidad y frescura; Siloé, músculo, comunión y oficio.

Más conciertos

El SOM Festival prosigue este viernes, 31 de julio, con el concierto de Sergio Dalma y el 1 de agosto recibirá a Iván Ferreiro. La cuarta noche consecutiva de conciertos, la del domingo 2 de agosto tendrá como protagonista al grupo Siempre Así. Tras este maratón de actuaciones, el certamen pondrá punto y final el 7 de agosto con Los Delinqüentes.