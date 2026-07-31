Dimitri Vegas protagoniza la segunda del Arenal Sound, y el paseo marítimo vuelve a convertirse en el otro gran escenario

A las 15.00 horas se ha inaugurado la jornada del viernes del Arenal Sound en el Beach Club, donde los asistentes han podido disfrutar de la música mientras se han bañado en la piscina del recinto, situada frente al mar.

Segunda jornada del Arenal Sound / Kmy Ros

El DJ belga Dimitri Vegas ha sido el artista más esperado de la jornada y cerrará la noche en el escenario principal, donde actuará de 3.20 a 5.00 horas.

A las 19.00 horas, el artista de música urbana Walls ha inaugurado la programación de los grandes escenarios del festival. Después, a las 20.10 horas, ha sido el turno de Nil Moliner.

Nil Moliner reclama mayor prevención forestal durante su actuación en el Arenal Sound El cantante Nil Moliner ha aprovechado su presencia en el Arenal Sound para lanzar un mensaje sobre los incendios forestales y reclamar una mayor vigilancia y mantenimiento de los montes durante todo el año. El artista ha criticado la falta de prevención y ha pedido más responsabilidad a las administraciones para proteger la riqueza forestal y evitar que estas catástrofes se repitan cada Apoyo a los afectados por los incendios La organización del Arenal Sound ha trasladado también su apoyo a las personas afectadas por los incendios que han asolado la provincia y ha reconocido el esfuerzo y la dedicación de los efectivos que han continuado trabajando en las labores de extinción.verano.

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha actuado a las 21.25 horas. Tras ella, Álvaro de Luna ha subido al escenario a las 22.35 horas, mientras que el cantante y personaje mediático Omar Montes actuará a la 1.00 horas. Tampoco se puede olvidar a la artista castellonense Metrika, que ofrecerá una sesión en el Beach Club a las 00.00 horas.

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, / KMY ROS

En un viernes menos abarrotado que en otras ediciones, la organización del festival ha recordado que todavía han quedado abonos y entradas de día disponibles.

¿Cuánto ha costado ir al Arenal Sound?

La entrada para la jornada del viernes se ha vendido por 60 euros en la web, mientras que el abono general ha costado 85 euros en el segundo día del festival.

También ha habido un abono VIP, que se ha vendido por 165 euros, y una modalidad todavía más exclusiva, el Dream VIP, cuyo precio a 31 de julio ha sido de 300 euros. Los 215 euros de diferencia respecto al abono general han incluido 12 consumiciones, acceso al Front Stage y entrada a la zona y la tarima VIP.

Ninguno de estos precios ha incluido el acceso al camping, que ha costado otros 49,99 euros.

La diferencia entre unos abonos y otros ha abierto el debate sobre cuánto dinero se han gastado realmente los asistentes dentro del recinto. Una botella de agua ha costado 2,50 euros; una pinta de cerveza, 5,50 euros; y una cerveza XL, 10,50 euros. Una copa se ha vendido por 10 euros y una copa XL, por 15 euros. Además, el vaso reutilizable oficial ha costado 2,50 euros.

En este sentido, las 12 consumiciones incluidas en el Dream VIP, que han podido equivaler a tres copas diarias durante los cuatro días del festival, les habrían costado a otros asistentes 122,50 euros, contando también el vaso reutilizable.

Una fiesta gratuita a las puertas del festival

Como todos los años, en el paseo marítimo de la playa del Arenal de Burriana se ha creado una especie de segundo festival.

El camino de entrada al Arenal Sound se ha convertido en un lugar de encuentro donde los asistentes se han reunido para hacer botellón. Varios chiringuitos y otros comercios han puesto música y han vendido bebida y comida a precios más económicos que los del interior del recinto.

Alrededor de una decena de vendedores ambulantes han aprovechado la aglomeración de personas para vender agua, gorros y gafas de sol, así como para ofrecer trenzas africanas a quienes se han cruzado con ellos, aunque este año estas últimas han tenido menos éxito.

Este paseo hacia la entrada del recinto se ha convertido en una parte esencial de la experiencia del Arenal Sound. «Ha habido veces en las que ha habido más ambiente fuera que dentro del festival», ha afirmado Nayeli Agut Moles, que ha acudido al Arenal desde 2018.

«He ido con las personas que quiero»

Nayeli se ha mantenido fiel al festival por varios motivos: «Aparte de que ha estado cerca de Castellón, donde he nacido, me ha gustado porque he ido con las personas que quiero y he podido disfrutar de la música y del ambiente. Ha sido un buen momento porque se ha celebrado entre julio y agosto y, como me han acabado de dar las vacaciones, ha sido perfecto para desconectar».

Después de tantos años asistiendo, también ha expresado algunas críticas: «He creído que ha venido mucha gente por el postureo y que no ha disfrutado del festival como debería haberlo hecho».

Respecto a la nueva atracción incorporada este año, ha considerado que «debería haber sido gratuita para todos, porque ocho euros ha sido mucho».

Galería: Primer día del Arenal Sound 2026 / Kmy Ros

El Punto Violeta y Arcoíris

Entre las barras, los food trucks, los influencers y las coloridas decoraciones elaboradas con globos hinchables se ha encontrado, aunque ha habido que buscarlo, el Punto Violeta y Arcoíris, como se ha denominado este año en el festival.

Se ha tratado de un espacio en el que profesionales formadas en psicología o trabajo social han acompañado a las víctimas de violencia.

Este punto, situado en una esquina del recinto, ha recordado el lado oscuro de las festividades, que para algunas personas se han podido convertir en un recuerdo traumático. La normalización de estos espacios de atención en los festivales de música ha marcado un cambio social importante, ya que ha visibilizado una realidad que durante muchos años se ha preferido ocultar.

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Las profesionales han explicado que han estado allí para acompañar a las víctimas en todo momento y derivarlas, cuando ha sido necesario, a otros servicios, como un hospital o la Policía. La actuación ha dependido del tipo de agresión y de la decisión de la propia víctima, ya que respetar su autonomía ha resultado esencial y, con frecuencia, se ha olvidado.