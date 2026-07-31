Broche de oro en Peñíscola: tres grandes conciertos para despedir el Festival de Música Antigua y Barroca

El Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola encara la recta final de su 31ª edición con tres propuestas que convertirán nuevamente el Castillo del Papa Luna y el Palau de Congressos en puntos de encuentro para los amantes de la música histórica.

La programación concluye entre este 31 de julio y el domingo 2 de agosto con la actuación del prestigioso conjunto vocal británico Stile Antico, el espectáculo de música y poesía de La Ritirata y una sesión familiar interpretada por la Camerata Antiga del Conservatori Superior de Música de Castelló. El festival, iniciado el 24 de julio, ha reunido este año nueve conciertos, un pasacalle heráldico, una propuesta familiar y el tradicional espectáculo piromusical.

Stile Antico abre el último fin de semana en el Castillo del Papa Luna

La primera cita llegará este viernes 31 de julio, a las 22.30 horas, en el Castillo del Papa Luna. Allí, Stile Antico presentará Postales polifónicas, un viaje sonoro por algunos de los grandes centros culturales de la Europa renacentista.

El programa recorrerá ciudades como París, Sevilla, Múnich, Lisboa y Venecia mediante composiciones de autores como Thomas Tallis, Clément Janequin, Francisco Guerrero, Alonso Lobo, Orlando di Lasso, Manuel Cardoso, Claudio Monteverdi y Giovanni Pierluigi da Palestrina. La propuesta conecta la creación musical con el esplendor político, comercial y artístico alcanzado por estas ciudades durante el Renacimiento.

Formado por doce cantantes que actúan sin director, el conjunto londinense se ha consolidado como una de las agrupaciones especializadas en polifonía renacentista con mayor proyección internacional. Su trayectoria incluye tres nominaciones a los premios Grammy y actuaciones en escenarios como el Wigmore Hall, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Palacio de Buckingham o los BBC Proms.

Música barroca y poesía mística con La Ritirata

El último concierto nocturno de la edición tendrá lugar el sábado 1 de agosto, también a las 22.30 horas, en el Castillo del Papa Luna. La formación La Ritirata, especializada en interpretación histórica, pondrá en escena Amor místico: música y poesía, bajo la dirección artística del violonchelista Josetxu Obregón.

El espectáculo reunirá a la mezzosoprano Beatriz Oleaga, la actriz Manuela Velasco, encargada de la parte recitada, e Ignacio Prego al órgano positivo. Música y palabra se alternarán para explorar la relación entre el amor humano y la experiencia espiritual propia de la literatura mística.

Josetxu Obregón dirigirá al conjunto La Ritirata. / Samuel Pereira

Los versos de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, María de Zayas y Lope de Vega dialogarán con piezas de compositores españoles e italianos del Barroco, entre ellos Juan Cabanilles, Juan Hidalgo, Sebastián Durón, Giovanni Felice Sances, Nicola Porpora y Antonio Caldara.

La combinación de voz, poesía, órgano y violonchelo promete uno de los momentos más íntimos de esta edición, en un escenario cuya arquitectura contribuye de forma especial a la experiencia. El Castillo del Papa Luna fue levantado por los templarios entre 1294 y 1307 sobre un peñón situado a 64 metros sobre el mar y posteriormente se convirtió en residencia de Benedicto XIII.

Una despedida familiar alrededor de los afectos del amor

La clausura llegará el domingo 2 de agosto, a las 12.00 horas, en el Palau de Congressos de Peñíscola. La Camerata Antiga del Conservatori Superior de Música de Castelló ofrecerá Follia d’amore. Alrededor de cuatro afectos del amor, un espectáculo pensado para acercar el repertorio antiguo y barroco a espectadores de diferentes edades.

La propuesta se organiza alrededor de cuatro etapas emocionales —enamoramiento, infidelidad, desamor y sanación— y utiliza obras de Frescobaldi, Purcell, Händel, Corelli, Michel Lambert y Sebastián Durón para mostrar las distintas formas en las que la música ha representado el sentimiento amoroso a lo largo de la historia.

La actividad reafirma la apuesta del festival por ampliar y renovar sus públicos, incorporando formatos divulgativos capaces de presentar la música histórica desde una perspectiva cercana y accesible.

Entradas y horarios del Festival de Música Antiga de Peñíscola

Las entradas para los conciertos de Stile Antico y La Ritirata tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse a través de la taquilla digital del festival. También se venden presencialmente en la Casa de l’Aigua, situada en la plaza de Santa María, y en el Castillo del Papa Luna durante los días de concierto.

El espectáculo familiar del domingo es gratuito, aunque requiere retirar previamente una invitación por internet o en las taquillas habilitadas.

Con este último fin de semana, Peñíscola cierra diez días de programación en los que el patrimonio histórico, la interpretación con criterios de época y la apertura a nuevos públicos vuelven a definir la identidad de uno de los principales encuentros estivales dedicados a la música antigua y barroca en la Comunitat Valenciana.