Sergio Dalma convierte el SOM Festival en un gran salón de baile sentimental

Sergio Dalma ha convertido el Real Club Náutico de Castelló en un gran salón de baile sentimental. Ante un público entregado, el cantante catalán ha recorrido en el SOM Festival más de tres décadas de canciones con esa voz rasgada que ha hecho reconocibles, desde la primera sílaba, algunas de las baladas más populares del pop español.

A las 20.00 horas se abrían las puertas pero no ha sido hasta las diez de la noche cuando el cantante salía al escenario para brindar al público una velada construida sobre la nostalgia, la elegancia y la cercanía. Dalma ha aparecido acompañado por una banda sólida y fue alternando los temas de Ritorno a Via Dalma, su regreso al repertorio italiano, con los éxitos que el público esperaba escuchar.

Temas icónicos

El concierto ha avanzado como una conversación entre generaciones. Canciones como Galilea, Esa chica es mía, Solo para ti o La vida empieza hoy han despertado coros inmediatos, mientras que las versiones italianas aportaban un aire mediterráneo especialmente adecuado para el escenario del Grau. Dalma se ha mostrado comunicativo y emocionado, y no ha dudado en agradecer en varias ocasiones el recibimiento de Castelló, ciudad a la que regresaba con ganas de reencontrarse con su público.

La banda ha sostenido el repertorio con arreglos que respetaron la melodía y, al mismo tiempo, dieron músculo al directo. Entre baladas y pasajes más rítmicos, el público ha pasado de escuchar en silencio a dejarse llevar por el momento. Esa combinación de emoción contenida y celebración ha terminado definiendo una noche pensada tanto para los seguidores fieles del artista como para quienes descubren ahora sus canciones.

Como no podía ser de otro modo, uno de los momentos más celebrados ha llegado con sus temas ya icónicos. En ese momento, las luces de los teléfonos iluminaban el recinto y la interpretación ha adquirido un carácter casi colectivo. De hecho, como era inevitable, Bailar pegados ha ocupado un lugar central en la noche. El tema con el que Sergio Dalma representó a España en el certamen de Eurovisión volvió a demostrar su condición de clásico: parejas abrazadas, brazos en alto y un coro general acompañaron una canción capaz de atravesar épocas sin perder su efecto.

Un fin de semana total

La actuación de esta noche de Sergio Dalma ha dado continuidad al gran fin de semana del SOM Festival, inaugurado este jueves por Hey Kid y Siloé. El trío vallisoletano había dejado el listón alto con su mezcla de pop, rock, folk y electrónica, abriendo cuatro jornadas consecutivas de música junto al mar Mediterráneo.

Tras la noche de Sergio Dalma, Iván Ferreiro recoge el testigo este 1 de agosto con sus canciones en solitario y los ecos inevitables de Los Piratas. Y el domingo será el turno del grupo melódico Siempre Así, que llevará al recinto sus rumbas y su carácter festivo. El próximo 7 de agosto se dará por clausurada la presente edición del SOM Festival con la actuación de Los Delinqüentes.