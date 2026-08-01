Delaossa encara el tercer día del Arenal Sound entre música, calor y la sombra del boicot a KKR

El tercer día del Arenal Sound 2026 avanza entre conciertos, calor y pocas horas de sueño. Miles de asistentes vuelven a llenar el recinto de Burriana para disfrutar de una jornada encabezada por Delaossa, uno de los nombres más esperados del sábado.

Fuera de los escenarios, el festival continúa marcado por la controversia alrededor de KKR, el fondo de inversión estadounidense que adquirió en 2024 Superstruct Entertainment, grupo del que forma parte la estructura empresarial vinculada a The Music Republic, promotora del Arenal Sound y del FIB.

Delaossa, Ana Mena y Cali y El Dandee lideran el sábado

La programación del escenario principal ha comenzado a las 20.10 horas con Cali y El Dandee. A las 22.35 horas será el turno de Ana Mena, mientras que Delaossa actuará a la una de la madrugada.

En el otro gran escenario del recinto pasarán dos artistas alicantinos: Funzo y Kidd Keo (a las 23.50).

Como es habitual, la música electrónica dominará el cierre de la noche. En esta ocasión, el último gran espectáculo estará a cargo de W&W, el dúo neerlandés conocido por sus sesiones de electrónica y big room.

La tercera jornada del Arenal Sound sigue congregando a miles de asistentes dispuestos a disfrutar de la fiesta. / Toni Losas

El sábado vuelve así a combinar algunos de los géneros que definen el cartel del Arenal Sound: pop, rap, trap y electrónica.

El debate sobre KKR apenas entra en el recinto

La música convive con una polémica que afecta desde el año pasado a diferentes festivales españoles. Colectivos propalestinos, asistentes y artistas han cuestionado la presencia de KKR en la industria musical por las inversiones del fondo en empresas relacionadas con Israel y con actividades en territorios palestinos ocupados.

La controversia provocó campañas de boicot y cancelaciones en festivales como el FIB o el Viña Rock. Este último terminó desvinculándose del grupo empresarial después de una edición marcada por la retirada de artistas.

En el Arenal Sound, sin embargo, el debate apenas aparece en las conversaciones de los asistentes. El recinto continúa lleno y el festival parece haber resistido mejor que otros eventos del mismo entorno empresarial las consecuencias del boicot.

La música, el camping y la convivencia absorben prácticamente toda la atención del público.

Leire Martínez y Metrika unen dos generaciones

Los primeros días del festival ya han dejado algunos de los momentos más comentados de la edición. Uno de ellos se produjo durante el concierto de Leire Martínez, cuya voz acompañó la infancia y la adolescencia de muchos de los asistentes a través de las canciones de La Oreja de Van Gogh.

La cantante invitó al escenario a la artista castellonense Metrika, una de las figuras emergentes de la escena urbana nacional. Juntas reinterpretaron Rosas con una base electrónica y una energía cercana al hardcore rave, dos elementos habituales en la música de Metrika. La versión dividió opiniones en las redes sociales, aunque dentro del recinto fue recibida con entusiasmo.

Antes de despedirse, Metrika regaló a Leire Martínez unas botas altas de pelo, una pieza muy próxima a la estética «raxeta» con la que la joven artista ha construido su identidad visual.

El camping resiste entre calor y pocas horas de sueño

La energía no decae en el ecuador del festival, aunque los rostros permiten distinguir con facilidad a quienes han podido descansar en una cama de quienes acumulan dos noches en el camping.

Para muchos asistentes, la acampada es una parte inseparable de la experiencia. Entre las tiendas de campaña nacen amistades, se acumulan anécdotas y miles de personas conviven durante varios días con música constante, pocas horas de sueño y una higiene necesariamente improvisada.

Este año, las duchas de agua fría se han convertido en uno de los lugares más codiciados del camping.

Los abanicos son uno de los grandes aliados de los 'sounders' para soliviantar el calor. / Toni Losas

El calor es el principal desafío. A partir de las diez u once de la mañana, permanecer dentro de una tienda resulta prácticamente insoportable.

Cinco horas para dormir antes de que vuelva el sol

La ventana de descanso es mínima. Desde que termina la sesión del último DJ hasta que el sol vuelve a calentar las lonas transcurren apenas cinco horas. Durante el resto del día, los campistas buscan refugio en las duchas, la playa o la piscina del recinto, que este año cuenta con toboganes.

Quienes peor llevan el cansancio optan incluso por dormir al aire libre, bajo alguna de las disputadas sombras que proyectan los pocos árboles de la zona. Abanicos, ventiladores portátiles, sombreros y pulverizadores de agua completan una imagen que ya forma parte de la estética del Arenal Sound.

El botellón deja su huella frente al Mediterráneo

Fuera del recinto, el botellón continúa ocupando buena parte del paseo marítimo. Conforme avanza la noche, se acumulan botellas, vasos, bolsas y otros envases sobre el pavimento y en la arena más próxima. La escena resulta especialmente llamativa porque decenas de contenedores instalados para el festival permanecen casi vacíos a pocos metros de los residuos.

Los servicios de limpieza permiten que el paseo recupere progresivamente su aspecto cada mañana. Sin embargo, la proximidad del Mediterráneo plantea una pregunta incómoda sobre el impacto ambiental de una celebración de estas dimensiones. ¿Cuánto plástico puede terminar en el mar?

La solución no depende únicamente de aumentar los equipos de limpieza o de instalar más papeleras. También exige una mayor responsabilidad por parte de quienes convierten durante varios días el paseo marítimo y la playa de Burriana en el centro de una enorme ciudad efímera.

Una ciudad temporal que todavía no baja el ritmo

En el tercer día del Arenal Sound, el cansancio comienza a ser visible, pero todavía no consigue imponerse a la música. Los campistas se protegen del sol como pueden, los conciertos vuelven a llenar los escenarios y el paseo marítimo se prepara para otra madrugada multitudinaria.

Mientras persisten las controversias empresariales y ambientales, dentro del recinto manda el presente: bailar, cantar y resistir hasta que vuelva a amanecer.