Fernando Marco lleva su cuarteto al ciclo Jazz Bajo las Estrellas.

El ciclo Jazz Bajo las Estrellas del Club Palasiet (Benicàssim) llega a su ecuador y lo hace con una nueva cita el 5 de agosto de la mano del guitarrista castellonense Fernando Marco, director del ciclo, que en esta ocasión se presenta al frente de su cuarteto.

Con un repertorio variado que recorre los grandes estándares del jazz y la bossa nova, Marco estará acompañado de artistas invitados, en una cita que comenzará a las 20.30 horas con una propuesta gastronómica diseñada especialmente para esa noche.

Reserva

La cena y concierto tienen un coste de 60 euros con bodega incluida y, como cada miércoles, se presenta como la alternativa musical más sofisticada y diferente de la semana. Las reserva ya se pueden hacer a través del correo jazzbajolasestrellas@palasiet.com indicando el nombre y número de comensales.

El ciclo Jazz Bajo las Estrellas reúne música en directo y gastronomía en un entorno privilegiado frente al Mediterráneo. Sin duda, una oportunidad única para disfrutar del mejor jazz. Reserva y no te quedes sin tu plaza.