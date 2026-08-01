Iván Ferreiro tiende un puente entre memoria y presente en el SOM Festival

Iván Ferreiro ha convertido este sábado 1 de agosto el escenario del SOM Festival en un puente entre memoria y presente. Frente al Mediterráneo, en el Real Club Náutico de Castelló, el músico gallego ha presentado una parada de Hoy x Ayer, la gira con la que celebra 35 años de canciones, desde su etapa al frente de Los Piratas hasta una trayectoria en solitario marcada por la emoción, la ironía y la búsqueda constante.

El concierto ha encontrado su centro en esa voz quebrada que ha hecho del amor, la pérdida y las contradicciones cotidianas un territorio reconocible. El repertorio, concebido como una panorámica de su carrera, ha permitido reencontrarse con himnos generacionales y con composiciones más recientes, enlazando distintas edades del público. Temas asociados a su cancionero, como Años 80, El equilibrio es imposible o Turnedo, resumen una obra capaz de conservar intacta su intensidad sin quedarse detenida en la nostalgia. Una celebración sin artificios, sostenida por la banda y la cercanía del relato.

Intenso fin de semana

La actuación de Ferreiro ha dado continuidad al tramo más intenso del festival. Siloé y Hey Kid abrieron el jueves cuatro noches consecutivas de música, mientras que Sergio Dalma ocupó el escenario el viernes con sus grandes éxitos y su reconocible pulso melódico. El relevo llegará hoy domingo, 2 de agosto, con Siempre Así, que trasladará al Grau sus rumbas festivas, palmas y guitarras.

El SOM Festival continuará todavía unos días junto al mar. La edición bajará definitivamente el telón el viernes 7 de agosto con Los Delinqüentes, reunidos en su primera gira tras quince años de inactividad y dispuestos a recuperar el llamado sentimiento garrapatero. Antes de ese cierre, Iván Ferreiro dejó una noche de canciones compartidas y confirmó la vigencia de un repertorio que sigue creciendo con quienes lo escuchan.