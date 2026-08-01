Una joven de un pueblo de Castellón de 700 habitantes que persigue un sueño: De cantar en casa con su padre a soñar con el FIB

No hace falta nacer en una gran ciudad para perseguir un sueño. Paula Ferreres lo demuestra desde Xert, un municipio castellonense de apenas 700 habitantes donde creció rodeada de música gracias a la influencia de su padre.

A pesar de haber construido una carrera en el ámbito de la Economía y trabajar en la empresa familiar, la joven ha decidido dar el paso y debutar como cantante con su primera canción.

Una vocación que nació en casa

Su padre, músico, fue quien despertó en ella esa pasión desde que era una niña. "Siempre me ha enseñado a estar con la música desde pequeña", recuerda. Aquellas actuaciones improvisadas para su familia fueron el comienzo de un camino que más tarde continuó con sus estudios de clarinete y canto.

Vivir en un pueblo pequeño no es un impedimento para desarrollar una carrera artística: "Quizás es un poco más complicado porque algunos recursos no los tienes tan al alcance como en una gran ciudad, pero a veinte minutos tienes sitios donde seguir formándote", explica.

Paula Ferreres sobre el escenario / Cortesía de Paula Ferreres

Entre los números y la música

Sin embargo, antes de dar el salto apostó por otro camino. Se graduó en Economía, cursó un máster en Dirección Financiera y, tras la pandemia, se incorporó a la empresa familiar, donde representa la quinta generación junto a su hermano.

Lejos de abandonar la música, decidió esperar el momento adecuado.

Lo que me apasiona al 100% es la música. Tenía claro que en algún momento de mi vida quería darme esa oportunidad. Cuando ya estuve un poco más estable en la empresa pensé que era el momento de intentarlo. Paula Ferreres

El paso más difícil

El impulso definitivo llegó con Difícil de reemplazar, un tema que, según explica, llevaba tiempo gestándose casi en secreto. "Siempre escribía canciones y pensamientos, pero nunca se los había enseñado ni a mis amigos, ni a mis padres, ni a nadie. Cuando terminé esta canción pensé que había llegado el momento de sacarla. Creo que esa decisión fue lo más difícil", comenta.

A pesar de encontrarse en el inicio de su carrera, Ferreres tiene claro el camino que quiere seguir. El pop y las baladas seguirán marcando su estilo, influenciado por artistas como Pablo Alborán y La Oreja de Van Gogh.

Juliana Carambia

En un panorama en el que miles de artistas publican música cada día, Ferreres reconoce que las redes sociales ofrecen oportunidades, aunque también incrementan la competencia.

Son un arma de doble filo. Puedes llegar a mucha gente, pero también hay muchísimos artistas con proyectos muy buenos. Lo importante es hacer lo que realmente te nace y mantener tu personalidad. Paula Ferreres

Con la mirada puesta en el futuro

De cara al futuro, la joven tiene claro cuál es su objetivo: seguir componiendo hasta completar un primer EP y, algún día, salir de gira con sus propias canciones.

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Entre sus metas también está actuar en algunos de los grandes festivales de la provincia, como el FIB o el SOM Festival, escenarios en los que espera poder presentar algún día sus propias canciones. Paula Ferreres confía en que ese pequeño municipio al norte de Castellón sea también el punto de partida de un sueño que aspira a llegar mucho más lejos.