Una sinfónica entera y Mahler gratis a los pies del castillo: así arranca el histórico festival de verano de Orpesa
La Orquesta Sinfónica de Valencia inaugurará este sábado la XXIII edición del festival con un concierto gratuito junto al castillo
R. D. M.
Orpesa se prepara para levantar este sábado, 1 de agosto, el telón de la XXIII edición del Festival Internacional de Música de Orpesa, Orfim 2026. El certamen comenzará con una de las actuaciones más ambiciosas de su historia: la interpretación de la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler a los pies del castillo.
La Orquesta Sinfónica de Valencia, dirigida por Joan Cerveró, será la encargada de protagonizar ¡Noche, Mahler!, el concierto inaugural del festival. La formación contará también con la participación de la soprano Constança Pinter.
La cita supondrá un hito para Orfim, ya que será la primera vez que una orquesta sinfónica completa actúe en el festival. El público podrá disfrutar así de una de las composiciones más reconocidas del músico austrobohemio en un escenario al aire libre y rodeado por el patrimonio histórico de Orpesa.
Horario y ubicación del primer concierto de ORFIM 2026
La actuación comenzará a las 23.00 horas en la explanada de la calle Ribera Forner, situada junto al castillo de Orpesa. La entrada será gratuita hasta completar el aforo disponible.
El concierto abrirá cinco noches consecutivas de música y marcará el inicio de una edición caracterizada por la variedad de géneros y formatos. Tras la apertura sinfónica llegarán propuestas dedicadas a la guitarra clásica, el flamenco, la música del Renacimiento y el Barroco, el repertorio coral y los ritmos africanos.
Con más de dos décadas de trayectoria, el Festival Internacional de Música de Orpesa se ha consolidado como una de las citas culturales habituales del verano en la provincia de Castellón. Su combinación de música en directo, acceso libre y un entorno histórico singular permite acercar grandes repertorios tanto al público especializado como a vecinos, visitantes y familias.
ORFIM 2026 arrancará, por tanto, con una noche especialmente significativa. La monumentalidad de Mahler y la presencia de una formación sinfónica de gran formato convertirán el primer concierto en una de las principales novedades de esta edición.
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