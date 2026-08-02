Arenal Sound 2026 se despide de Burriana con Juan Magán, RVFV y JC Reyes

El último domingo del Arenal Sound se vive con la energía justa, la voz desgastada y la inevitable sensación de que el verano avanza demasiado rápido. Después de cuatro jornadas de conciertos, camping y pocas horas de sueño, miles de asistentes afrontan en Burriana las últimas actuaciones de una edición marcada por la música urbana, el despliegue de las marcas y la controversia que rodea a la propiedad del festival.

Juan Magán, RVFV y JC Reyes, protagonistas del domingo

La última jornada ha comenzado a las 15.00 horas en el Beach Club con la sesión del DJ Alenn. La música ha llegado a los grandes escenarios a partir de las 19.00 con la actuación de Yapi.

Ha sido Juan Magán el encargado de abrir la programación del escenario principal de este último e intenso día. El artista español, conocido por sus colaboraciones con numerosas figuras internacionales, ha sido uno de los nombres más esperados del domingo.

La programación incluye al rapero RVFV (cuya actuación comienza a las 22.35 horas) y con JC Reyes, que actuará a partir de la 1.00 de la madrugada.

Juan Magán ha sido uno de los protagonistas de la cuarta y última jornada del Arenal 2026. / Toni Losas / MED

En otro de los grandes escenarios, el puertorriqueño J Abdiel tiene programada su actuación a las 23.50 horas. A medianoche, el conocido creador de contenido El Cejas cambiará las redes sociales por la cabina del espacio Cutty Sark para ofrecer una sesión como DJ.

Alvama Ice será el encargado de poner el punto final musical a la edición de 2026, cuyo cierre está previsto alrededor de las 5.00 horas.

Voz rota, pocas horas de sueño y ganas de continuar

El cansancio acumulado convive este domingo con la melancolía. Muchos asistentes arrastran la voz rota, el calor y las consecuencias de varias noches durmiendo poco, aunque la mayoría coincide en que todavía no quiere abandonar el recinto.

No existe unanimidad sobre el mejor concierto del domingo ni sobre el conjunto del cartel. Entre los asistentes consultados, algunos valoran la variedad de la programación, mientras que otros consideran que los artistas de esta edición han estado por debajo de los de años anteriores.

Pese a esas críticas, muchos reconocen una mejora progresiva del recinto, la organización y las instalaciones.

Myke Towers se repite como uno de los artistas favoritos de la edición. También aparecen en las conversaciones nombres como Juan Magán, Delaossa, D. Valentino y JC Reyes.

El Arenal Sound como rito de iniciación

Para numerosos jóvenes de 18 años, esta ha sido su primera experiencia en el festival. Algunos explican que han podido pagar la entrada gracias al Bono Cultural Joven.

Entre lo más valorado se encuentran el ambiente, la posibilidad de conocer gente y la experiencia de convivir durante varios días en el camping. La principal petición se repite bajo el sol de Burriana: más zonas de sombra para hacer frente a las altas temperaturas.

La música importa, pero no lo explica todo. Para buena parte de los asistentes, el Arenal Sound se ha convertido en una especie de rito de iniciación al verano adulto, una experiencia compartida que empieza mucho antes del primer concierto y continúa después de que se apague el último escenario.

Un gran escaparate para las marcas

Junto a los conciertos aparece otra realidad cada vez más visible: la de un festival convertido también en un enorme escaparate comercial. Decenas de marcas compiten por atraer al público mediante juegos, actividades y regalos. Entre concierto y concierto se han formado largas colas frente a los espacios promocionales, especialmente concurridos durante las horas centrales de la tarde.

Tras cuatro intensas jornadas, el Arenal Sound ha vuelto a demostrar su gran poder de convocatoria. / Toni Losas / MED

Toallas de playa, bolsos de ganchillo, camisetas, mochilas, gorros y gafas de sol forman parte del catálogo de obsequios de esta edición. Una de las propuestas que más atención ha generado ha sido la posibilidad de hacerse pequeños tatuajes flash.

Los asistentes podían escoger entre varios diseños minimalistas de una sola línea para grabar la experiencia del festival sobre la piel. Cuánto cuesta borrar después ese recuerdo es otra cuestión.

Asistencias acumuladas, no espectadores únicos

Las cifras de público difundidas durante los grandes festivales requieren cierta cautela. El resultado de multiplicar el aforo diario por el número de jornadas refleja asistencias acumuladas, pero no necesariamente el número de personas diferentes que han pasado por el recinto.

Aunque existen entradas de día, una parte importante del público compra un abono general y acude durante varias jornadas. Una misma persona puede quedar, por tanto, contabilizada más de una vez en las estadísticas globales.

Hasta que la organización publique un balance definitivo y detalle la metodología empleada, conviene diferenciar entre asistencias totales y espectadores únicos. Pero, más allá de las diferencias sobre el cartel y el modelo empresarial, el balance entre los asistentes consultados por Mediterráneo es mayoritariamente positivo. La mejora de las instalaciones, el ambiente y la experiencia colectiva continúan siendo los principales argumentos de quienes ya piensan en la próxima edición.

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