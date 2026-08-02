El joven de Castellón lanza su proyecto musical tras su paso por Operación Triunfo

Con solo 22 años, este vecino de l'Alcora conquista la provincia de Castellón con su talento. Graduado en Comunicación Audiovisual, Raúl Bagán consolida su proyecto musical tras su destacado paso por grandes talent shows como Operación Triunfo y La Voz 2024. Con el lanzamiento de su primer sencillo, Un nuevo nombre, el cantautor fija su próximo objetivo en la escena musical de Madrid.

Raíces y primeros pasos

Para Raúl, la música siempre ha sido un motor vital que le ha acompañado: “Empecé a cantar desde pequeño, es algo que he hecho toda mi vida”.

Fue en su municipio natal donde dio sus primeros pasos, aprendiendo a tocar la guitarra en el entorno parroquial local y formándose en las pequeñas actuaciones del municipio, que le sirvieron para moldear su identidad artística.

Desde que empecé a tocar la guitarra hasta ahora es prácticamente el instrumento que utilizo siempre, el que me acompaña a la hora de componer y la forma en que entiendo la música

Raúl Bagán arranca su carrera musical / Mediterráneo

Con el tiempo, decidió compaginar su vocación artística con los estudios universitarios, graduándose en Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Esta formación le ha otorgado una visión integral del lenguaje narrativo y visual, herramientas indispensables para construir un proyecto musical sólido y autónomo en la industria actual.

Al principio me planteaba la música más como un hobby porque era bastante complicado y poco accesible el poder dedicarte a ella, pero más de mayor me ha apetecido luchar por mi sueño

La aventura en Operación Triunfo

La trayectoria de Raúl incluye grandes programas de la televisión nacional, pasando por los shows musicales más importantes del país como Operación Triunfo o La Voz 2024.

Me he dado cuenta que componer canciones, contar historias y cantar para la gente es lo que me hace feliz

El inicio del Raúl en Operación Triunfo comenzó en las redes sociales. Gracias a un vídeo publicado en TikTok, el artista de L'Alcora llamó la atención del equipo de selección y obtuvo un Pase Prime, un distintivo que le permitió acceder directamente y sin esperas en el casting presencial de Barcelona.

A lo largo de su carrera, Raúl ha ido consolidando su propuesta artística, fortalecida por vivencias decisivas.

La experiencia de Operación Triunfo me sirvió para ganar confianza, al final te pones ante un casting con mucha tensión y periodos cortos para demostrar lo que eres como artista

En su primera fase frente a Noemí Galera, el alcorino superó la etapa en Barcelona y se le asignó la pegatina con el número 1009.

Raúl Bagán en la fase 2 de Operación Triunfo 2025 / Mediterráneo

Paso a paso, Raúl fue consolidando su propuesta en el programa y convirtiéndose en uno de los aspirantes que más conectó con el público, especialmente gracias a sus interpretaciones de Guantanamera y La Flaca.

Durante la segunda fase de las pruebas de selección, volvió a convencer a los jueces demostrando una presencia escénica que le abrió las puertas de la siguiente ronda: "mucha gente me conoció por Operación Triunfo y estoy súper agradecido", añade el alcorino.

Bagán llegó al Casting Final de Operación Triunfo y logró situarse entre los 83 aspirantes seleccionados de entre casi 12.000 personas que se presentaron en las convocatorias de toda España.

Cásting Final de Operación Triunfo 2025 / Mediterráneo

Para Raúl, esta experiencia le sirvió para ser más consciente de sus capacidades como músico: "Al estar con cantantes, personas, artistas muy buenos a tu alrededor, de alguna forma eres más consciente de tus puntos fuertes y tus puntos débiles y te acabas conociendo más como artista", narra Bagán.

Proyecto personal

Tras el aprendizaje acumulado, el artista alcorino dio el paso definitivo hacia la creación de su proyecto personal. Recientemente vio la luz Un nuevo nombre, su primer single, con el que afirma que "ha sido muy chulo enseñársela en general al mundo".

Se trata de un trabajo cargado de introspección donde Raúl firma letras maduras y de marcado carácter personal. Como expliaca el autor, la canción habla de la incertidumbre de crecer y del paso del tiempo en un momento vital de su vida.

Todo salió muy rodado desde el principio, después de mucha prueba tenía las cosas bastante claras y siento que es una canción honesta que me representa y la siento mía

Raúl se siente muy agradecido por el buen recibimiento de la canción: "espero que vengan muchas cosas mejores", añade feliz.

La producción artística del trabajo se ha realizado en Madrid de la mano de Karma C y Oskar Okay, encargándose la propia Karma C de la mezcla y el máster del conjunto de los temas: "La búsqueda del sonido ha ido a través de ir añadiendo pequeñas capas sin perder la intimidad de lo que es mi música solo a guitarra y voz", explica Raúl sobre el proceso de producción.

En general con mi música lo que busco es mantener esa intimidad que se puede crear a la hora de escuchar mi voz con una guitarra

El resultado es una carta de presentación cuidada, coherente y adaptada a las nuevas corrientes del indie y de autor contemporáneo: "Busco algo minimalista y sencillo pero también atmosférico y con más elementos", explica el cantante.

Próximos pasos

Con Un nuevo nombre ya disponible en plataformas digitales, Raúl Bagán fija ahora su mirada en el siguiente paso de su carrera: instalarse en Madrid: "Busco conocer a gente, trabajar con personas nuevas y continuar haciendo música".

Noticias relacionadas

Seguir trabajando en canciones, ir puliendo mi propuesta como artista y seguir contando historias a la gente es lo que me gusta

Su objetivo es sumergirse en el circuito musical de la capital y seguir componiendo: Tengo un proyecto en mente en el cual estoy muy contento y creo que puede quedar algo muy bonito".