Iba a ser solo un extra y acabó en el reparto principal: el salto al cine nacional del actor castellonense Sergio Jiménez

Del escenario del IES Jaume I de Burriana a una producción cinematográfica de alcance nacional. Ese ha sido el recorrido de Sergio Jiménez, actor, director escénico y docente burrianense que el 7 de agosto estrenará en los cines de toda España El Último Mono, la nueva comedia dirigida por Joaquín Mazón y producida por Fernando Bovaira a través de MOD Producciones, en coproducción con Pecaneta Producciones y Misent Producciones.

Su incorporación al proyecto llegó de forma inesperada. En un primer momento fue convocado para realizar una figuración «pero tras el casting me propusieron un personaje lo que fue una sorpresa enorme», recuerda Jiménez, que ha terminado dando vida a Quico tras superar varias pruebas, entre ellas un casting con las prestigiosas directoras Eva Leira y Yolanda Serrano, responsables del reparto de producciones como La casa de papel o La Promesa.

Una escena de El "Último Mono", en la que Sergio Jiménez interpreta a Quico. / LAIA LLUCH

En la película comparte reparto, entre otras figuras, con el humorista Juan Dávila, convertido en uno de los grandes fenómenos de la comedia española gracias al éxito de su espectáculo La capital del pecado 2.0, y con Óscar Lasarte, nominado al Premio Goya por su interpretación en ¿Es el enemigo? La película de Gila. Pese al respeto inicial que imponían nombres tan conocidos, el actor burrianense asegura que el ambiente de trabajo disipó pronto los nervios. Además, destaca la forma de trabajar del equipo dirigido por Joaquín Mazón: "Todo estaba tan bien panificado que no había sensación de ir con prisas. Teníamos tiempo para preparar las escenas, hablar con los compañeros y construir los personajes".

De Burriana al cine

Jiménez sitúa el origen de todo en el IES Jaume I de Burriana. «Descubrí que quería dedicarme a esto haciendo teatro musical. Pensé: esto me encanta y quiero que sea mi profesión». Pese a las dificultades de una profesión tan competitiva, asegura que el apoyo de su familia fue decisivo: «Me dijeron que si era lo que me hacía feliz tenía que intentarlo».

Sergio Jiménez compagina su carrera como actor con la dirección escénica y la docencia, una labor que desarrolla desde hace años en Burriana. / MEDITERRÁNEO

Tras graduarse en la Escuela Superior de Arte Dramático de València (ESADV), participó en producciones como Somni, del Institut Valencià de Cultura; la serie La Forastera, de À Punt y TV3; o el largometraje La invasió dels bàrbars, dirigido por el también burrianense Vicent Monsonís. En Burriana ha impulsado proyectos como Per Tant, Teatre y dirigir la Escuela Municipal de Teatro.

Talento sí, oportunidades pocas

Más allá del estreno de El Último Mono, Jiménez aprovecha para reivindicar el potencial artístico de la provincia. «Talento hay muchísimo. Lo que faltan son oportunidades», afirma. En su opinión, es posible construir una carrera desde Castellón, aunque muchos intérpretes terminan desplazándose a Valencia o Madrid para encontrar proyectos, contactos y representación. «Puedes construir una carrera desde Burriana, pero necesitas que te conozcan. Si no te ven, no existes».

El actor también lamenta las dificultades que encuentran muchas compañías para acceder al circuito cultural y consolidar proyectos estables, una situación que, a su juicio, frena el crecimiento del sector. Además, reclama una mayor profesionalización de las artes escénicas desde las primeras etapas educativas. «El teatro está muy bien como afición, pero cuanto antes llegue la profesionalización, mejor».

A pocos días del estreno, Jiménez reconoce que vive este momento con ilusión: «Estoy pletórico. Tengo muchas ganas de ver la reacción del público y compartir la película con mi familia».