Siempre Así pone rumba y alegría al maratón musical del SOM Festival

Siempre Así ha puesto este 2 de agosto el acento más festivo al intenso maratón musical vivido durante los últimos cuatro días en el SOM Festival de Castelló. El Real Club Náutico, convertido un verano más en escenario frente al Mediterráneo, ha recibido al grupo sevillano como broche a un fin de semana que ha enlazado sensibilidades, generaciones y maneras muy distintas de entender la canción popular.

En un recinto donde la cercanía del puerto y la brisa forman parte de la experiencia, la noche invitaba a entender el directo no solo como una sucesión de canciones, sino como un encuentro social: una fiesta reconocible, amable y familiar, ajustada al carácter abierto del ciclo estival castellonense.

Maratón de conciertos

La sucesión comenzó el jueves con el doble cartel de Siloé y Hey Kid: la energía expansiva del trío vallisoletano se encontró con la sensibilidad pop de una de las voces emergentes del momento. El viernes tomó el relevo Sergio Dalma, dueño de un repertorio intergeneracional y de una voz que ha convertido canciones como Bailar pegados en patrimonio sentimental. La noche del sábado, Iván Ferreiro recorrió 35 años de trayectoria, desde Los Piratas hasta su etapa en solitario, con Turnedo como uno de los grandes puntos de comunión con el público.

El Real Club Náutico de Castelló se llenó para bailar al ritmo de Siempre Así. / Toni Losas

Tras el pop independiente, la canción melódica y la memoria del rock alternativo, Siempre Así ha cambiado el paso y ha propuesto una celebración colectiva hecha de rumba, armonías vocales, palmas, panderetas y guitarras. La formación nació de la amistad y de las raíces compartidas en el entorno del Coro de la Hermandad del Rocío de Triana. Más de tres décadas después, suma alrededor de un millón de discos vendidos y más de 1.500 conciertos en España y Latinoamérica, cifras que explican la permanencia de un repertorio asociado a reuniones, ferias, bodas y noches de verano.

Energía compartida

En Castelló han entonado canciones como Se me va, Para volver a volver, Te estoy queriendo tanto o Tú serás mi amanecer, junto a sus conocidas versiones de la Salve rociera y A mi manera. Son temas concebidos menos para la escucha distante que para el coro inmediato, ese momento en el que escenario y grada dejan de funcionar como territorios separados. Ahí reside la principal fortaleza del grupo: convertir la nostalgia en presente y la familiaridad en una forma de energía compartida.

El concierto de este 2 de agoto cierra el tramo más exigente de la edición, cuatro jornadas consecutivas que resumen la vocación transversal del SOM: reunir públicos diferentes sin renunciar a una identidad mediterránea. No será, sin embargo, la despedida definitiva del cartel. El viernes 7 de agosto llegará el último concierto protagonizado por una banda, el regreso de Los Delinqüentes tras 15 años de inactividad, con El Canijo de Jerez y El Ratón celebrando el vigésimo quinto aniversario de su debut y homenajeando al desaparecido Migue.

Después de tanta emoción, Castelló se reserva todavía una última descarga de aire callejero y sentimiento garrapatero.