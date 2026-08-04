Festival Orfim: ‘Pasión Andaluza’ acerca la emoción del flamenco a Orpesa

La XXIII edición del Festival Internacional de Música de Orpesa del Mar (Orfim) alcanzó ayer su ecuador con una de las propuestas más intensas de su programación. Cerca de un millar de personas llenaron la explanada de la calle Ribera Forner, a los pies del castillo, para disfrutar de Pasión Andaluza, un espectáculo que acercó al público la fuerza, la sensibilidad y la emoción del flamenco.

El castillo de Orpesa enmarca los conciertos del Orfim. / Eva Bellido

Sobre el escenario actuaron José Manuel Cuenca, al piano; Cristina Pedrosa, al cante; Rosa González, al baile, y Helena Feenstra, a la guitarra flamenca. Los cuatro artistas ofrecieron una puesta en escena en la que música, voz y danza se fusionaron para recorrer distintos palos y sonoridades del género, con la elegancia y la expresividad como hilo conductor.

Calidad musical

La fuerza del baile, la profundidad del cante y la calidad musical de los intérpretes despertaron una prolongada ovación entre los asistentes, que volvieron a completar el recinto. La complicidad entre los artistas y la intensidad de cada interpretación marcaron el tercer concierto de una edición que mantuvo una ya elevada respuesta.

Programa para hoy

Tras este nuevo éxito de público, Orfim confirmó la consolidación de una gran cita que, después de veintitrés ediciones, volvió a convertir las noches de verano de Oropesa del Mar en un referente cultural de la provincia. La programación continuará hoy martes, a las 23.00 horas, con Jardín para Cuerdas, un concierto de música barroca interpretado por la Camerata Babiloni, integrada por jóvenes músicos valencianos.

La formación acercará al público un repertorio inspirado en obras de finales del Renacimiento y del Barroco, una vez más con acceso gratuito junto al castillo.