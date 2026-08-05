Los Delinqüentes ponen la guinda de oro a la edición más multitudinaria del SOM Festival en Castelló

SOM Festival encara el último tramo de su edición de 2026 después de varias semanas en las que miles de espectadores han convertido el Real Club Náutico de Castelló en uno de los principales escenarios culturales del verano mediterráneo.

La respuesta del público ha acompañado a una programación diseñada para diferentes generaciones y perfiles de espectadores. Música en directo, humor y espectáculos familiares han convivido durante el festival en un espacio situado frente al mar, uno de los elementos que distinguen esta cita dentro del calendario cultural de la Comunitat Valenciana.

Una edición con grandes nombres de la música y el espectáculo

La programación de SOM Festival 2026 comenzó con los conciertos de Pablo López y Rosana. La artista canaria eligió Castellón para inaugurar la gira conmemorativa del 30º aniversario de Lunas Rotas, uno de los discos más reconocidos de su trayectoria.

Pablo López abre el SOM Festival de Castelló. / Gabriel Utiel

El segundo fin de semana mantuvo la elevada asistencia gracias al espectáculo humorístico de Los Morancos y al esperado recital de Plácido Domingo.

Durante la pasada semana, el recinto del Real Club Náutico volvió a recibir a numeroso público con las actuaciones de Siloé y Hey Kid, el regreso de Sergio Dalma, el directo de Iván Ferreiro y la propuesta festiva de Siempre Así.

Esta combinación de artistas consagrados, nuevas propuestas musicales y espectáculos dirigidos a públicos diversos ha reforzado la identidad de SOM Festival como una experiencia cultural abierta y transversal.

Los Delinqüentes cerrarán SOM Festival 2026

La última cita de la edición tendrá lugar el viernes 7 de agosto con la actuación de Los Delinqüentes, encargados de poner el broche final a la programación de este año.

La banda jerezana regresará a los escenarios para recuperar un repertorio que forma parte de la historia reciente de la música española. Su característico sonido, en el que confluyen el rock, la rumba, el flamenco y un marcado espíritu callejero, protagonizará una noche especialmente esperada por sus seguidores.

Los Delinqüentes vuelven a los escenarios y cerrarán el SOM Festival estte 7 de agosto. / MEDITERRÁNEO

El concierto permitirá volver a escuchar algunas de las canciones más representativas del grupo en una actuación cargada de emoción, celebración y nostalgia. La cita se presenta como uno de los momentos destacados de una edición que ha reunido durante varias semanas a importantes figuras de la música y el espectáculo nacional.

Pero antes de su actuación, el grupo castellonense Jarana hará de teloneros con un show my divertido en el que versionean las canciones más populares que todos saben, reconvertidas a rumba, rumba-pop.

Castellón, escenario cultural del verano mediterráneo

Con la actuación de Los Delinqüentes, SOM Festival despedirá una edición que refuerza su posición entre las principales citas culturales del verano en la Comunitat Valenciana.

El formato del festival combina calidad artística, cercanía con el público y un entorno singular junto al Mediterráneo. Una propuesta que ha permitido reunir en Castellón conciertos de diferentes estilos, espectáculos de humor y actividades familiares entre el 17 de julio y el 7 de agosto.

SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music, con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, PortCastelló, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.

Las entradas para el concierto de Los Delinqüentes están disponibles en la página oficial de SOM Festival.