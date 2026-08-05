La obra castellonense que hace historia en China y pasará a formar parte del museo Taoxichuan

La cerámica contemporánea de Castellón amplía su presencia en el circuito artístico internacional. El ceramista y escultor Ángel Igual ha presentado su obra Uni-dos en Jingdezhen, la histórica ciudad china conocida como la capital mundial de la porcelana y uno de los principales centros de creación, investigación y formación cerámica del planeta.

La pieza ha sido seleccionada para participar en «Future Vision», la exposición dedicada a los nuevos miembros de la Academia Internacional de Cerámica —International Academy of Ceramics, IAC—, institución a la que Igual se incorporó recientemente.

La muestra, inaugurada el pasado 30 de junio, reunió cerca de 200 obras y formó parte del programa del 52º Congreso y Asamblea General de la IAC, celebrado en Jingdezhen del 27 de junio al 2 de julio bajo el lema «Herencia e innovación».

El encuentro, organizado junto con la Universidad de Cerámica y el Gobierno municipal de Jingdezhen, combinó exposiciones, conferencias, debates y visitas a espacios patrimoniales. La ciudad cuenta actualmente con más de 16.000 talleres y alrededor de 150.000 artesanos vinculados a este sector, según los datos difundidos por la propia Academia.

El ceramista castellonense Ángel Igual. / MEDITERRÁNEO

Una obra sobre la cooperación y los vínculos humanos

Para esta exposición, Ángel Igual ha elegido «Uni-dos», una escultura concebida como una alegoría de las relaciones humanas y de la capacidad de las personas para construir una sociedad mediante la cooperación.

La obra parte de la consideración aristotélica del ser humano como un ser social. Sus formas se organizan alrededor de la espiral, empleada como símbolo de evolución, movimiento y perfeccionamiento. Los distintos elementos de la composición avanzan en tensión hasta encontrar un punto común de estabilidad.

Ese equilibrio convierte la escultura en una representación del trabajo compartido: cada parte conserva su identidad, pero necesita relacionarse con las demás para sostener la estructura completa.

Las texturas, incisiones y marcas visibles sobre la superficie simbolizan las experiencias acumuladas y las huellas que dejan en cada individuo las relaciones con otras personas.

La obra 'Uni-dos', del artista cerámico castellonense Ángel Igual, pasará a integrarse en el patrimonio artístico vinculado al Taoxichuan Art Museum. / MEDITERRÁNEO

Igual ha elaborado la pieza con un gres de formulación propia que incorpora materiales naturales, como viruta de naranjo, junto a componentes industriales y metálicos. Naturaleza, industria y sociedad quedan así integradas dentro de una misma composición.

La ficha del artista publicada por la IAC identifica «Uni-dos» como una escultura de 21 por 21 por 9 centímetros, realizada con gres, pigmentos, sales solubles, alambre de cobre y lana de acero, y sometida a dos procesos de cocción. La pieza fue creada en 2020 y ya había sido seleccionada como imagen representativa de la cerámica española.

El amarillo como llamada al encuentro

El color amarillo desempeña también un papel central en la lectura de la obra. Remite a la alegría, la satisfacción y la atención, pero también a la predisposición necesaria para que cualquier colaboración pueda mantenerse en el tiempo.

La escultura propone, por tanto, una reflexión sobre la unión desde la diferencia. No representa una estructura uniforme, sino un conjunto de elementos distintos que encuentran una manera de avanzar y sostenerse juntos.

Detalle de la obra 'Uni-dos', del artista castellonense, presentada en China. / MEDITERRÁNEO

«Uni-dos» conecta de esta forma con una constante de la trayectoria de Ángel Igual: la utilización de la cerámica como un lenguaje para hablar de las personas, la memoria colectiva y las relaciones sociales.

Ángel Igual consolida su proyección internacional

La participación en «Future Vision» se produce pocos meses después del ingreso de Igual en la Academia Internacional de Cerámica, una incorporación que reconoce más de 25 años de investigación artística, experimentación material, escultura, muralismo y docencia.

La institución, fundada en 1952 y con sede en Ginebra, reúne a artistas, diseñadores, conservadores, investigadores, comisarios y representantes de instituciones especializadas. Está vinculada a la UNESCO desde 1958 y es su socio oficial en el ámbito cultural desde 2001.

A lo largo de su trayectoria, el creador castellonense ha participado en más de 70 exposiciones y ha desarrollado proyectos, conferencias y talleres en países como Francia, Dinamarca, Polonia, Rumanía, Uruguay y Chipre. Su trabajo destaca por la experimentación con el fuego, el humo y las cocciones de reducción, así como por la incorporación de materiales industriales y vegetales a la materia cerámica.

Jingdezhen, entre el patrimonio y la innovación

La elección de Jingdezhen aporta una dimensión especialmente simbólica a la presencia de Ángel Igual. La ciudad produce porcelana desde hace más de 1.700 años y desempeñó un papel decisivo en los intercambios culturales y comerciales entre China, Europa y otras regiones conectadas mediante las rutas terrestres y marítimas de la seda.

Jingdezhen forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO desde 2014, dentro de la categoría de Artesanía y Artes Populares. Además, en julio de 2026, los Sitios de la Industria Artesanal de la Porcelana de Jingdezhen fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. La declaración reconoce cinco enclaves que permiten explicar la evolución de la producción porcelanera entre los siglos X y XIX y su influencia artística, tecnológica y comercial a escala internacional.

La ciudad combina hoy sus hornos históricos y yacimientos arqueológicos con universidades, museos, residencias internacionales, laboratorios y proyectos tecnológicos. Entre ellos destaca un banco de datos de fragmentos cerámicos históricos que emplea herramientas digitales e inteligencia artificial para estudiar y reconstruir piezas procedentes de antiguos hornos.

«Uni-dos» permanecerá en China

La presencia de la obra castellonense tendrá continuidad después de la exposición. Según ha podido saber Mediterráneo, Uni-dos permanecerá en Jingdezhen y pasará a integrarse en el patrimonio artístico vinculado al Taoxichuan Art Museum, situado en uno de los principales distritos culturales y creativos de la ciudad.

La incorporación permitirá que la escultura siga dialogando con artistas, investigadores y visitantes internacionales en un entorno profundamente conectado con la historia y el futuro de la cerámica.

La frase frecuentemente atribuida a Henry Ford —«Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito»— resume el espíritu de una obra que transforma el barro, la materia vegetal y el metal en una reflexión sobre la convivencia.

Con su presencia en Jingdezhen, Ángel Igual no solo refuerza su trayectoria internacional. También sitúa la tradición y la capacidad innovadora de la cerámica castellonense en uno de los escenarios más importantes del mundo.