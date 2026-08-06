Pintada directamente en las paredes y con fecha de caducidad: la exposición gratuita en Castellón que no se volverá a repetir

Normalmente, las exposiciones temporales se desmontan, se embalan y viajan hasta otro museo. Sin embargo, existe otras que, sencillamente, dejan de existir.

El horizonte de acontecimientos, la intervención con la que Abdelkader Benchamma ha transformado el Espai d’Art Contemporani de Castelló, pertenece a esa segunda categoría. El Institut Valencià de Cultura ha decidido ampliar su estancia hasta el próximo 1 de noviembre, casi siete semanas más de lo previsto inicialmente.

La prórroga permitirá recuperar después del verano una de las propuestas más singulares de la programación cultural de Castelló: un universo de tinta negra, imágenes animadas y sonido que no se contempla desde fuera, sino que parece absorber al visitante.

No se trata únicamente de mirar un dibujo: se trata de entrar en él antes de que desaparezca.

La obra de Abdelkader Benchamma se alimenta de la geología, la astronomía, la filosofía, la literatura y la historia del arte. / Gabriel Utiel

¿Por qué se ha prorrogado la exposición?

La explicación oficial combina dos motivos. El primero es facilitar que más personas puedan visitar la muestra una vez finalizado el periodo vacacional. El segundo tiene que ver con el interés que han despertado sus grandes murales efímeros, tanto entre el público como entre especialistas en arte contemporáneo.

De momento, se desconocen las cifras concretas de asistencia, por lo que no puede hablarse estrictamente de un récord de visitantes, pero lo relevante es otra cosa: el carácter temporal de la intervención ha convertido la exposición en una experiencia con fecha de caducidad.

Los dibujos no están impresos sobre paneles transportables. Benchamma y su equipo los realizaron a mano y directamente sobre la arquitectura del EACC. Al finalizar el proyecto, las paredes volverán a cambiar y aquella combinación exacta de trazos, espacio, luz y movimiento ya no podrá reproducirse.

La prórroga, por tanto, no conserva la obra para siempre. Solo retrasa su desaparición.

Benchamma trabajó durante tres semanas dentro del centro para desarrollar una instalación concebida específicamente para el EACC. / Gabriel Utiel

Una exposición que no podría repetirse igual en otro museo

Benchamma trabajó durante tres semanas dentro del centro para desarrollar una instalación concebida específicamente para sus dimensiones, recorridos y superficies. El proyecto desborda el papel y ocupa paredes, alturas y zonas de paso, convirtiendo el edificio en parte activa de la composición.

Ese procedimiento es conocido como dibujo expandido: la línea abandona el marco tradicional, invade el espacio y sitúa al espectador en su interior. Los trazos pueden recordar corrientes marinas, llamaradas, formaciones minerales, nubes de materia o turbulencias cósmicas. La escala cambia constantemente: lo que parece una galaxia también podría ser una célula, un fósil o una mancha observada al microscopio.

La instalación incorpora además animaciones de Léo Hesling y David Roy y un diseño sonoro de Franck Rabeyrolles, realizado en colaboración con Maxime Dupuis. Imagen, música y dibujo se superponen para producir una atmósfera en continua transformación.

No es una exposición trasladada a Castelló. Es una exposición que nació dentro del EACC.

¿Qué tiene que ver un agujero negro con Castelló?

El título procede de la astrofísica. El horizonte de acontecimientos es el límite que rodea un agujero negro: una frontera a partir de la cual ni siquiera la luz puede regresar.

Benchamma utiliza esa imagen científica como una puerta hacia lo desconocido. Sus murales crean pasajes entre mundos visibles e invisibles, mientras las proyecciones animadas abren pequeñas fisuras o destellos sobre la superficie dibujada. El resultado oscila deliberadamente entre la fascinación y la inquietud.

El visitante queda situado simbólicamente ante ese punto de no retorno: un lugar en el que la ciencia ya no puede explicarlo todo y la imaginación comienza a completar el paisaje.

El cosmos dibuixat arriba a l'EACC de Castelló amb Abdelkader Benchamma / Gabriel Utiel

De los cometas del siglo XVI a los ovnis del siglo XXI

Una de las claves menos evidentes —y más sorprendentes— se encuentra en la serie Kometenbuch. Sus dibujos reinterpretan un libro alemán del siglo XVI que recopilaba cometas, trayectorias luminosas y fenómenos extraordinarios observados en el cielo.

En aquellos documentos, las apariciones celestes no se entendían únicamente como sucesos astronómicos. También funcionaban como presagios, señales religiosas o manifestaciones de los temores y expectativas de cada sociedad. Benchamma recupera esas imágenes para preguntarse cómo representamos aquello que todavía no comprendemos.

El propio folleto de la exposición conecta esa fascinación histórica por lo inexplicable con los debates contemporáneos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados. No porque la muestra pretenda ofrecer respuestas, sino porque revela una constante humana: cuando el conocimiento encuentra un límite, empezamos a producir imágenes, relatos y mitos.

Ese salto entre un libro de cometas del Renacimiento y las actuales conversaciones sobre fenómenos desconocidos proporciona a la exposición una dimensión inesperadamente contemporánea.

Una obra internacional con participación de Castelló

La intervención cuenta también con una conexión local. En su ejecución participaron Vanesa Rodríguez, Lucía Sánchez y Beatriz Soriano, alumnas de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló, junto al asistente del artista Samuel Bertrand.

Su colaboración refuerza la naturaleza procesual del proyecto: detrás de la aparente espontaneidad de las líneas existe un trabajo colectivo, físico y minucioso desarrollado durante semanas.

Benchamma vive y trabaja entre París y Montpellier y se ha consolidado internacionalmente por sus instalaciones murales. En 2015 inauguró el programa de dibujo sobre pared de The Drawing Center de Nueva York y en 2024 fue finalista del prestigioso Premio Marcel Duchamp con una instalación presentada en el Centro Pompidou. Su trayectoria incluye proyectos en Toronto, Aviñón, Barcelona y las bienales de Sharjah y Venecia.

Su obra se alimenta de la geología, la astronomía, la filosofía, la literatura y la historia del arte. De ahí que sus paisajes puedan parecer simultáneamente prehistóricos y futuristas: cuevas primitivas, catástrofes naturales y galaxias todavía por descubrir.

Tres razones para visitar El horizonte de acontecimientos

La primera es su carácter irrepetible. Los murales fueron creados para el EACC y no podrán trasladarse conservando la misma relación con el edificio.

Los murales fueron creados para el EACC y no podrán trasladarse conservando la misma relación con el edificio. La segunda es su capacidad inmersiva. El visitante puede recorrer una obra donde el dibujo convive con animaciones y sonido, alternando entre grandes paisajes cósmicos y pequeños detalles que exigen acercarse a la pared.

El visitante puede recorrer una obra donde el dibujo convive con animaciones y sonido, alternando entre grandes paisajes cósmicos y pequeños detalles que exigen acercarse a la pared. La tercera es su desaparición programada. La ampliación hasta noviembre ofrece una nueva oportunidad, pero mantiene intacta la cuenta atrás. Precisamente esa fragilidad convierte la visita en algo distinto a contemplar una pieza destinada a permanecer durante décadas.

Además, la potencia gráfica de sus trazos, el contraste del blanco y negro y la monumentalidad del montaje hacen que la exposición posea una textura especialmente visual y compartible. Sin embargo, detenerse únicamente en la fotografía significaría perderse una parte esencial: el sonido, la escala y la sensación de caminar dentro de una materia que parece estar moviéndose.

Horarios, entrada y visitas guiadas Último día: 1 de noviembre de 2026.

1 de noviembre de 2026. Entrada: gratuita.

gratuita. De martes a sábado: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos: de 10.00 a 14.00 horas.

de 10.00 a 14.00 horas. Lunes: cerrado. Los sábados se ofrecen visitas guiadas gratuitas a las 12.30 horas, abiertas tanto a personas individuales como a grupos y sin necesidad de reserva. Para colectivos y centros educativos existen visitas y talleres de martes a viernes por la mañana, previa solicitud en didactica_eacc@ivc.gva.es

La prórroga concede más tiempo, pero no elimina el final. El 1 de noviembre, el EACC cruzará su particular horizonte de acontecimientos. Después llegarán el desmontaje, las paredes transformadas y la desaparición de unos dibujos que solo habrán existido plenamente en ese lugar.

Hasta entonces, Castelló conserva abierta una puerta hacia otro universo.