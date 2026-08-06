Castellón ya conoce el cartel del Pro Weekend Fest 2026: 4 días de música emergente y 39 bandas por descubrir

Castelló volverá a activar su radar internacional de música emergente el próximo otoño. Pro Weekend Fest 2026 ha presentado el line-up de su nueva edición, que se desarrollará entre el 14 y el 17 de octubre y reunirá a 39 bandas, solistas y proyectos musicales.

Bajo el lema Where music meets the sea. Dive into Pro Weekend, el cartel dibuja una programación deliberadamente abierta, sin grandes jerarquías tipográficas y con el descubrimiento como principal argumento. El diseño sitúa en un mismo plano propuestas procedentes del circuito local, la escena estatal y diferentes geografías internacionales, reforzando la condición de Pro Weekend como festival escaparate y punto de conexión profesional.

De Toronto, Cardiff y Belgrado a Castelló

Entre los nombres con mayor recorrido internacional aparece A Primitive Evolution, formación de Toronto que combina rock alternativo oscuro, electrónica y elementos industriales. La banda canadiense ha participado en encuentros como Canadian Music Week, NXNE e Indie Week y llegó a acompañar a The Sisters of Mercy durante su gira norteamericana de 2023.

Desde Gales llegará HMS Morris, grupo de art-rock con base en Cardiff cuya propuesta mezcla teatralidad, melodías pop y experimentación con sintetizadores. La formación ha llevado su directo a países como Japón, Canadá y Estados Unidos y utiliza también la lengua galesa como parte de su identidad artística.

Desde Gales llegará HMS Morris, grupo de art-rock con base en Cardiff. / MEDITERRÁNEO

El eje europeo se amplía con KOIKOI, banda de Belgrado que cruza indie rock, post-punk, electrónica y voces en serbio; y con el dúo galés C E L Λ V I, una propuesta bilingüe de nu metal, goth, electro e industrial que en mayo publicó el sencillo PLASTER.

Otro de los perfiles destacados es el de Alice Faye, cantante, compositora y pianista de Glasgow con una estética que enlaza jazz, pop clásico y narrativa contemporánea. En 2023 fue reconocida como mejor artista acústica en los Scottish Alternative Music Awards y ha pasado por escenarios como Belladrum, Celtic Connections y distintos festivales de jazz británicos.

Talento castellonense y sonidos de alta intensidad

La representación vinculada a Castellón contará, entre otros proyectos, con Killus, Kawak y Hummer Lema. Especialmente significativa es la presencia de Killus: la formación de Vila-real acumula cerca de tres décadas de trayectoria dentro del metal industrial y ha actuado en grandes festivales europeos como Hellfest y Graspop.

Kawak será uno de los representantes castellonenses en la cita. / MEDITERRÁNEO

El cartel también permite anticipar un recorrido por sonidos muy diversos: del rock y las guitarras de Dirty Faces, Elastic Skies, Waverley o Too Young to Die a propuestas de identidad más electrónica, urbana, experimental o vinculada a la cultura de club y los sound systems. Esa amplitud responde a la filosofía de un evento que no funciona únicamente como sucesión de conciertos, sino como espacio para detectar artistas en proceso de crecimiento.

Un festival que conecta escenario e industria musical

Pro Weekend se define como un Showcase & Conference Festival, un formato que combina actuaciones ante el público con reuniones, conferencias, formación y encuentros entre músicos, representantes, sellos, programadores, productores y medios especializados.

La edición de 2025, la undécima, congregó a 40 proyectos musicales y más de 200 delegados profesionales de Europa, América y Asia. Su programación se repartió entre siete espacios y contó con representantes de compañías, festivales y entidades internacionales. El objetivo declarado por la dirección era conectar la escena castellonense con otros mercados y facilitar que las actuaciones y reuniones se transformasen en oportunidades reales de contratación.

Tras aquella edición, Pro Weekend afrontará en 2026 su duodécimo capítulo, consolidado como uno de los eventos pioneros de la Comunitat Valenciana dentro del circuito de festivales de exhibición y conferencias profesionales.

Cartel completo de Pro Weekend Fest 2026

El line-up anunciado está integrado por:

A Primitive Evolution, Alice Faye, Ashleys, Biuret, Brook!, C E L Λ V I, Chiva Flor, Comanche, Core Mato, Cucamaras, Debdepan, Dirty Faces, Elastic Skies, Farmar, Falsonueve, For Nina, Gloory Hole, HMS Morris, Hummer Lema, Joethepoet, Josy, Kawak, Killus, KOIKOI, La Amenaza Constante, Mama Oh No, Mardestellos, María, Marín, Momoy, PVTA MISERIA, Stain, Summer of Hate, Sunhill, Telekura, Too Young to Die, Waverley, Wends y Youthical Vybz Sound.

La primera comunicación todavía no detalla el reparto de actuaciones por jornadas, los horarios, los escenarios ni el programa profesional de conferencias y reuniones. Esos elementos permitirán conocer próximamente la arquitectura completa de un festival que volverá a convertir Castelló en puerto de entrada para algunas de las propuestas menos previsibles del nuevo mapa musical.