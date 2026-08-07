Capla Festival 2026: El reencuentro del año llega a Castellón

Hay acontecimientos en el calendario que van mucho más allá de la propia música. Son fechas marcadas en rojo no solo por lo que ocurre sobre el escenario, sino por lo que sucede abajo: las risas compartidas, los abrazos tras meses sin verse y la sensación de estar viviendo una jornada irrepetible. Con esa premisa nace y se consolida Capla Festival, un evento que regresa a Castellón el próximo sábado 3 de octubre en el Recinto de Ferias y Mercados.

Pero, ¿qué es exactamente Capla Festival? Sus creadores lo tienen claro: esto no es simplemente un festival al uso, es un auténtico «f(i)estival». Es la excusa perfecta para reunir a esa cuadrilla de amigos a la que resulta imposible juntar durante el año, el espacio ideal para recuperar anécdotas del pasado y, sobre todo, un entorno pensado exclusivamente para pasarlo bien sin agobios. En Capla Festival, la diversión y la comodidad del público son la verdadera estrella del cartel.

La revolución del confort

Uno de los grandes compromisos de la organización para esta segunda edición es romper con los clichés negativos que suelen acompañar a los grandes eventos musicales. En Capla Festival se ha diseñado un despliegue logístico modular sin precedentes para garantizar la máxima fluidez durante las más de 12 horas de fiesta.

El objetivo es tajante: cero esperas. Los asistentes no tendrán que perderse ni una sola canción haciendo colas interminables. Se han multiplicado los carriles de acceso en la entrada, se ha triplicado el número de módulos sanitarios con limpieza continua y se ha instalado una impresionante dotación de barras súper reforzadas con personal cualificado para que pedir una bebida sea cuestión de pocos segundos.

Cartel

En el apartado artístico, Capla Festival propone un viaje apasionante por los grandes himnos de nuestro país, reuniendo a figuras clave del pop, el rock y la electrónica en su escenario principal.

Loquillo . El incombustible rey del rock en español encabezará la jornada con un directo arrollador, repasando décadas de canciones que son ya patrimonio emocional de varias generaciones.

. El incombustible rey del rock en español encabezará la jornada con un directo arrollador, repasando décadas de canciones que son ya patrimonio emocional de varias generaciones. Miss Caffeina . Una de las bandas más sólidas, elegantes y coreadas del indie pop contemporáneo, garantía absoluta de baile y estribillos épicos.

. Una de las bandas más sólidas, elegantes y coreadas del indie pop contemporáneo, garantía absoluta de baile y estribillos épicos. Los Romeos . La primera actuación en la provincia de la mítica formación castellonense en su esperado regreso a los escenarios tras 30 años.

. La primera actuación en la provincia de la mítica formación castellonense en su esperado regreso a los escenarios tras 30 años. OBK . Los reyes y pioneros indiscutibles del synth-pop nacional pondrán a cantar a miles de voces con su inagotable colección de éxitos noventeros.

. Los reyes y pioneros indiscutibles del synth-pop nacional pondrán a cantar a miles de voces con su inagotable colección de éxitos noventeros. Los Indi.os . La formación aportará la pegada en directo, la fuerza del indie-rock y una descarga instantánea de energía desde las primeras horas.

. La formación aportará la pegada en directo, la fuerza del indie-rock y una descarga instantánea de energía desde las primeras horas. Provi Morcillo. Un talento imprescindible que completa la impecable alineación de directos de esta edición.

Un segundo escenario de dj’s

Si la música en directo es el corazón del evento, el ritmo ininterrumpido será su motor. Como gran novedad de este año, Capla Festival estrena un segundo escenario dedicado en exclusiva a sesiones de dj’s. A diferencia de otros eventos donde la música de baile es para amenizar las esperas, este espacio estará a pleno rendimiento de forma simultánea e ininterrumpida desde la apertura de puertas hasta el cierre del festival.

La primera edición del Capla Festival fue un gran éxito de intérpretes y público. / Toni Losas

Un potente colectivo de referentes de la cabina estará haciendo vibrar la pista de baile durante todo el día. El cartel cuenta con nombres de la talla de:

Don Fluor ,

, Toxicosmos ,

, DJ Pepe Roca ,

, DJ Paco Roca ,

, Marc Barceló y

y Rafa Sánchez.

Gastronomía

Finalmente, el concepto de «f(i)estival» se extiende también a la oferta culinaria. La zona de foodtrucks del recinto albergará una variada selección de gastronomía urbana sobre ruedas. Pensando en el bienestar de todos los asistentes, la oferta incluirá alternativas para todos los gustos y necesidades nutricionales con opciones vegetarianas, carnes de primera calidad, alternativas veganas y propuestas 100% sin gluten.

Además, el espíritu festivo convivirá en armonía con la responsabilidad social y el recinto acogerá un mercadillo solidario benéfico y una zona de concienciación junto a asociaciones locales.

Compra tu entrada La organización de Capla Festival 2026 recuerda que las entradas cambiarán de tramo y subirán de precio este próximo domingo 9 de agosto.

cambiarán de tramo y subirán de precio este próximo domingo 9 de agosto. Hasta esa fecha, aún es posible conseguir la entrada general o el pase VIP a la tarifa reducida a través de la página web oficial: www.caplafestival.com.

a través de la página web oficial: www.caplafestival.com. El ritmo de venta anticipada está superando todas las previsiones iniciales y el aforo del Recinto de Ferias y Mercados se ha limitado convenientemente para velar por el confort de los asistentes y mantener la filosofía «cero colas».