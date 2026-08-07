Los Delinqüentes cierran el SOM Festival 2026 al ritmo del sentimiento garrapatero

Los Delinqüentes han puesto el broche final al SOM Festival de Castelló con una noche de reencuentro, memoria y celebración frente al Mediterráneo. El Real Club Náutico ha recibido a la banda jerezana en la última jornada de una edición que, desde el 17 de julio, ha reunido música, humor y espectáculos con nombres como Pablo López, Rosana, Los Morancos, Plácido Domingo, Siloé, Hey Kid, Sergio Dalma, Iván Ferreiro y Siempre Así. Antes de su actuación, el grupo castellonense Jarana ha ejercido de telonero y ha abierto una velada con marcado acento festivo.

Un reencuentro esperado

La cita tenía un componente especial. Marcos del Ojo, El Canijo de Jerez, y Diego Pozo, el Ratón, regresaron este 2026 a los escenarios después de casi 15 años de inactividad para celebrar el 25 aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, el debut que convirtió su particular mezcla de rumba, flamenco, rock, blues, reggae y funk en una de las señas más reconocibles de la música española de comienzos de siglo.

En Castelló, esa mezcla ha vuelto a funcionar como un lenguaje común entre generaciones. La gira recupera íntegramente aquel primer álbum y lo combina con canciones que se instalaron en el imaginario popular, desde El aire de la calle y Nube de pegatina hasta La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o Pirata del estrecho.

Pero el regreso de Los Delinqüentes no es solo un ejercicio de nostalgia. Sobre el escenario también permanece la huella de Migue Benítez, motor creativo y espiritual de la formación, cuya imagen y voz forman parte del espectáculo mediante grabaciones de archivo sincronizadas con la banda. Ese diálogo entre presente y recuerdo aporta uno de los momentos más emotivos de una propuesta concebida para celebrar el camino recorrido sin borrar una ausencia fundamental.

El carácter festivo, callejero y despreocupado de sus canciones ha encontrado además un marco especialmente apropiado en el recinto del Grau, con el mar a pocos metros y una noche de agosto como telón de fondo. Los Delinqüentes han llegado a Castelló después de ampliar una gira que ha pasado por grandes recintos y festivales de todo el país, impulsada por la excelente acogida de un regreso que ha vuelto a reunir a su público de siempre con nuevos oyentes.

La parada castellonense llegaba, además, apenas un día después de su actuación en Porta Ferrada y antes de continuar rumbo a Torrevieja, otra muestra del ritmo intenso de una gira convertida en celebración colectiva veraniega.

Edición exitosa

Con su actuación, el SOM Festival despide así una edición marcada por la variedad de su cartel y la respuesta del público, convirtiéndose en la más multitudinaria. Y cuando se apagaron las luces, quedó flotando ese viejo «sentimiento garrapatero»: una manera de entender la música desde la mezcla, la alegría y la calle, 25 años después de que todo empezara.